台中海線新開幕「創意蔬食料理」CP值高，顛覆想像的驚豔美味！

台中海線蔬食餐廳推薦！ 隱身在台中沙鹿的「禾益蔬食」，是近期新開幕、網路評價極高的創意蔬食料理，禾益蔬食主打將傳統素食美味升級，不僅用料紮實，竟然連近年超夯的「酸菜魚」也能做成蔬食版本！每道菜色不只視覺精緻，風味更是顛覆想像、道道驚艷，是台中沙鹿聚餐、尋找質感創意蔬食的最新首選。

禾益蔬食位置

禾益蔬食的地點隱身在台中沙鹿區正德路120巷弄中，雖然位於寧靜的巷弄內，但地理位置其實很好找，緊鄰著在地知名地標台中港區運動公園，來到沙鹿海線一帶安排一日遊，或者到運動公園散步運動後，順道走過來品嚐精緻的創意蔬食都非常方便，是一間鬧中取靜的沙鹿巷弄美食。

禾益蔬食環境

禾益蔬食的店內環境寬敞明亮，裝潢簡約溫馨，牆面搭配雅致的鄉村風碎花壁紙與愛心形狀的櫃檯設計，營造出放鬆的用餐氛圍，店內多以舒適的四人方桌為主，桌距寬敞不擁擠。

值得一提的是，禾益蔬食店內不收取服務費，還貼心設置了自助區，除了有飲水機，店家更誠意滿滿地提供養生的「黑豆茶」無限暢飲！溫熱的黑豆茶香氣濃郁、順口回甘，在餐前喝一杯暖胃，或是餐後搭配精緻蔬食都非常解膩。

除了菜單上的現炒創意料理，禾益蔬食也提供了各式各樣的精緻涼拌小菜，整齊擺放在小菜冰箱櫃中讓客人自行取用。每一盤小菜都貼心蓋上保鮮膜，乾淨又衛生。

禾益蔬食菜單

除了紙本菜單上的常態品項，櫃檯旁還放著手寫的今日特選料理小木牌，通通都是限量供應，晚來可就吃不到囉！

酸菜魚 180元（限量）

來到禾益蔬食，絕對不能錯過這道每日限量的「創意蔬食酸菜魚」！這碗酸菜魚一上桌，那極具視覺震撼的浮誇造型就讓人驚艷不已，店家特別發揮巧思，在最上方鋪上呈放射狀的手工炸麵線，並點綴紅綠椒絲，視覺效果滿分。

湯底是以特製酸菜、豐富蔬菜與獨家秘方熬煮的自製湯頭，風味酸香帶勁，翻開裡頭，還吸附了滿滿的Q彈粉絲、木耳絲與金針菇。

這道菜最特別的靈魂就在於它的雙重吃法：剛上桌時先品嚐炸麵線乾脆爽口的酥脆感，接著將麵線泡入香濃湯頭中，麵線吸飽酸菜精華後會轉化為軟嫩的雞絲麵口感！一碗就能享受兩種截然不同的層次，不僅好吃、好拍，更是誠意滿滿。

南洋咖哩叻沙湯麵 180元（限內用）

喜歡重口味老饕必點！這道南洋咖哩叻沙湯麵是禾益蔬食限內用的招牌必點。

一上桌就被圍繞在碗邊的酥炸金針菇給吸住目光，金黃酥脆的炸金針菇宛如扇子般開屏，視覺感十足。

靈魂湯頭則是採用十幾種南洋辛香料獨家調配，特別將鮮香茅磨成泥，並融入打碎的腰果與香濃花生粉慢火熬製，湯頭不僅帶有南洋濃郁的咖哩辛香，更揉合了堅果的甘甜與溫潤奶香，層次極為豐富！搭配吸飽飽濃郁湯汁、Ｑ彈有勁的黃麵，每一口都讓人大呼過癮。

松露麻醬涼麵 120元

炎炎夏日沒胃口？來一碗禾益蔬食精心研發的松露麻醬涼麵，保證讓你食慾大開！將台式傳統小吃華麗升級，靈魂醬汁全由店家手工調製，完美融合了自製濃郁麻醬與進口頂級黑松露。

一上桌就能聞到松露獨特的迷人幽香與麻醬的醇厚芝麻香氣，黃麵條冰涼彈牙，筷子輕輕一拌，濃稠的醬汁便完美依附在每根麵條上，最加分的是表面撒上的香脆花生碎與鮮綠香香菜，入口不僅有松露麻醬的綿密鹹香，更吃得到顆粒感十足的堅果香氣，豐富的層次感成功將蔬食涼麵帶往全新境界！

手工酥炸芋絲 60元

芋頭控千萬不能錯過這道超狂的隱藏版點心！禾益蔬食每日限量的「手工酥炸芋絲」，店家堅持每天手工將新鮮芋頭切成細絲，再下油鍋炸至金黃酥脆，堆疊成小山狀的芋絲一上桌就香氣四溢，入口咬下那脆度簡稱療癒，酥脆無比且完全不油膩，滿嘴都是純粹的芋頭濃郁香氣，搭配大把新鮮香菜一同入口，香菜的特殊清香與酥脆芋絲在舌尖激盪出絕妙層次。

松露菇球 100元

如果要選出一道讓人驚艷不已的必點小點，這盤「松露菇球」絕對是糖糖的私心第一名，真的超級好吃！店家特別選用飽滿多汁的新鮮杏鮑菇，切成好入口的球狀後炸至漂亮的金黃色澤。

最厲害的靈魂就在於外層裹上的特製自製松露醬，一上桌高雅的松露香氣就撲鼻而來，咬下去先是外皮的酥脆，隨之而來的是杏鮑菇厚實彈牙又爆汁的迷人口感，伴隨著濃郁高雅的松露鹹香在嘴裡化開，豐富的層次感讓人完全停不下來。

沙嗲烤串 60元

這款純手工製作的蔬食串燒，最厲害的就是店家獨家調製的濃郁沙嗲醬，飽滿厚實地裹在烤至微微焦香的嫩口食材與爽脆青椒上，一端上桌，花生與南洋辛香料交織的炙烤香氣便撲鼻而來。入口先是迎來微辣、微甜且帶有厚實堅果香的沙嗲醬，隨後是上方撒上的香脆花生碎與鮮綠香菜，讓整體口感層次變得極為豐富。

雲味絹豆腐 60元

除了主食之外，這道「雲味絹豆腐」絕對會顛覆你對豆腐的既定印象！它的口感非常驚艷，綿密滑嫩的程度甚至類似於古早味豆花，還帶著豆花本身自然的淡淡甜香，豆腐底層鋪上店家特製的雲味調料，微鹹微辛的風味與豆腐本身的甜味交織得剛剛好，最畫龍點睛的是表面撒上的大量花生碎與新鮮香菜，不僅增添了卡滋卡滋的香脆層次，更讓濃濃的堅果香在口中蔓延，是一款兼具創意與極致質感的精緻蔬食涼拌菜。

梅干冬瓜客飯套餐 150元

喜歡懷舊古早味或中式定食的朋友，千萬別錯過這道費時費工的「梅干冬瓜客飯套餐」！這碗客飯的靈魂美味完全來自於師傅的純手工堅持，先將手工製作的梅干菜搭配店內特製辣椒爆炒出迷人香氣，再加入蒸透的冬瓜塊慢火拌炒入味，冬瓜吸飽了梅干的鹹香與微辣精華，口感軟嫩多汁、極致下飯！

一旁搭配了高營養價值的藜麥毛豆、清脆爽口的龍鬚菜（配菜會隨季節更換變動），並附上一碗溫潤的味噌湯，整套吃下來不僅營養均衡，更能品嚐到最考驗時間火候的客家風味創意蔬食。

豆花蜜芋頭 80元（五六日一販售）

飽餐一頓後，絕對要留點胃給這碗一出場就讓芋頭控大尖叫的「豆花蜜芋頭」！這道被限定每週五、六、日、一販售，店家給料毫不手軟，瞧瞧那兩大塊燜透的厚實蜜芋頭，入口綿密鬆軟、蜜得極為入味，甜而不膩且帶有濃郁的芋香，搭配底下古法製作、口感細緻綿密的嫩豆花。

這間禾益蔬食真的徹底顛覆了糖糖對傳統素食的刻板印象！店裡不僅環境寬敞舒適，餐點部分更是道道讓人驚艷，不管是視覺張力爆表的創意蔬食酸菜魚、風味濃郁道地的南洋咖哩叻沙湯麵，還是糖糖私心瘋推的松露菇球，通通都是百元左右的佛心銅板價，CP值高到破表！無論是平時蔬食主義者，還是想換換口味的朋友，這間隱身在沙鹿巷弄間的質感餐廳都非常值得一訪。

禾益蔬食

電話：0901-057156

地址：台中市沙鹿區埔子里正德路120巷96號

時間：平日11:00~13:30；17:00~19:30；假日11:00~14:00；17:00~19:30；週四店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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