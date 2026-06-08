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全台瘋杜拜巧克力！不只杜拜巧克力Q餅，還有「杜拜巧克力軟餅乾」超搶手

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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全台瘋杜拜巧克力！這間隱身在台中西區Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣，不僅有超搶手的杜拜巧克力Q餅，店家更狂推新品「杜拜巧克力軟餅乾」，濃郁巧克力巧克搭配滿滿翠綠開心果內餡，酥脆爆漿層次超豐富，地點就在熱鬧的勤美草悟道商圈附近，勤美散步甜點推薦，甜點控來到台中旅遊千萬別錯過。

Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣位置

Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣位在台中西區中興街上，從勤美誠品綠園道或草悟道散步走過來只需3-5分鐘，店面外觀是質感滿滿的韓系奶茶裸色調。

Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣環境

店內空間延續了門面的溫柔奶茶色調，大片弧形牆面搭配暖色調的微光照明，還有腳下復古精緻的紅磚馬賽克拼貼地板，整體充滿了韓系寂寂風的質感，美到讓人忍不住想多拍幾張，Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣目前店內主要是以「外帶」為主，沒有提供內用座位區。

一走進店裡，映入眼簾的就是超吸睛的玻璃展示櫃，裡面陳列著當天現烤、整齊排列的各種口味手工軟餅乾。後方層架上則展示了極具質感的精裝禮盒，非常適合來勤美草悟道散步放鬆時，順道繞進來外帶幾片當作散步甜點，或是當作台中西區特色伴手禮送給朋友也超有面子！

透過明亮的玻璃展示櫃，當天現烤出爐的手工軟餅乾一覽無遺，每一款都圓滾滾、厚實飽滿，精緻得像藝術品一樣！Sweetfull Cookie的口味選擇非常豐富，除了近期人氣居高不下的「杜拜巧克力（開心果）」，還有經典吸睛的「草莓棉花糖（葷）」、茶香濃郁的「檸檬莓果伯爵茶」、「日本焙茶麻糬」，以及抹茶控必吃的「小山園抹茶夏威夷豆」。

除了軟餅乾，現在店裡最火紅、甚至讓大家專程來排隊的，就是這款「杜拜巧克力Q餅」！因為工序繁複，這款Q餅是每日限量販售，而且每人限購2顆，想一嚐這款網美激推的勤美話題甜點，建議一開門就先衝，太晚來可就只能看著空櫃捶心肝囉！

杜拜巧克力Q餅 120元

店家特別選用100%地中海開心果醬，搭配充滿靈魂的卡達伊夫酥皮絲與巧克力棉花糖內餡，外層裹上濃郁可可粉。

大口咬下，棉花糖的Q彈與酥皮絲的喀滋脆感在嘴裡交織，開心果的濃郁堅果香直接爆發，層次感強烈到不行！

杜拜巧克力軟餅乾 120元

除了Q餅之外，身為軟餅乾專賣店，Sweetfull Cookie 這次全新推出的「杜拜巧克力軟餅乾」更是不容錯過！厚實飽滿的黑巧克力軟餅乾基底，質地介於蛋糕與餅乾之間，帶有迷人的濕潤度與濃郁可可香。

一劃開內餡，裡面滿滿都是拌入酥脆卡達伊夫絲的開心果醬，翠綠色澤超吸睛！入口先是感受到軟餅乾外酥內綿密的經典口感，隨之而來的是內餡喀滋喀滋的脆度，堅果香與醇厚巧克力的完美比例，甜而不膩，層次相當豐富，如果你正在尋找最厲害的勤美草悟道散步甜點，或是想帶一份最具話題性的台中伴手禮，這款直接買下去就對了！

Sweetfull Cookie無論是Q彈層次豐富的「杜拜巧克力Q餅」，還是身為專賣店強項、外酥內濕潤的「杜拜巧克力軟餅乾」，兩款的開心果堅果香與卡達伊夫酥皮絲的脆度都做得很有水準，重點是甜度調配得剛剛好，完全不膩口，下次來到台中勤美草悟道商圈散步逛街，不管是想要找個療癒的台中西區下午茶外帶，還是想買份最潮、最有話題性的台中伴手禮送給朋友，這間隱身在巷弄裡的質感軟餅乾專賣店，絕對值得你專程繞進來帶走幾片！

Sweetfull Cookie 手工軟餅乾專賣

電話：04-23010666

地址：台中市西區中興里中興街132號

時間：13:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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