彰化阿勃勒景點必收！花木公園花雨飄落 「400公尺花廊」超夢幻





攝影人私房秘境報乎你知！位於彰化縣社頭鄉彰化高鐵站區的「花木公園旁阿勃勒大道」，是近年相當受歡迎的初夏賞花景點。約時至5月至6月初，兩側阿勃勒便會進入大滿開時刻，金黃色花串沿著道路綻放，將原本平凡的街道妝點成耀眼的黃金長廊。隨著花況進入最佳觀賞期，也吸引許多旅人特地前來散步、拍照，感受屬於初夏限定的浪漫黃金雨。





▲圖片來源：江金倫攝影





400公尺金黃色隧道，抬頭低頭都是花海畫面

花木公園旁阿勃勒大道最迷人的地方，在於長達約400公尺的街道兩旁都種滿阿勃勒。盛開時，一串串金黃色花穗從枝頭低垂，彼此交織成一條壯觀的黃金隧道。走在其中，抬頭能看見滿滿花串覆蓋天空，低頭則是花瓣散落形成的金黃色花毯，整體畫面既明亮又充滿層次感，也讓人輕鬆拍出充滿季節氛圍的照片。





▲圖片來源：江金倫攝影





微風吹起黃金花雨，讓散步時光變得更浪漫

除了壯觀花廊，這裡最令人期待的時刻，便是微風吹拂時的「黃金雨」景象。花瓣隨風飄落在人行道與道路兩側，像替街道鋪上一層柔軟金毯，也讓整個空間多了一份夢幻感。不少旅人喜歡在這裡慢慢散步、騎腳踏車，或停下腳步拍攝花瓣落下的瞬間，把短暫卻迷人的初夏風景收藏起來。





▲圖片來源：江金倫攝影





舒適賞花環境，收藏彰化初夏最燦爛的金色風景

此景點不只花景吸睛，道路與人行空間也相對寬敞舒適，很適合安排成輕鬆散步賞花的小旅行。建議可選擇早晨或午後光線較柔和時前往，能拍出花色最明亮透亮的畫面。來訪時也別忘了愛惜環境、不攀折花枝，讓這條初夏限定的黃金大道，能持續成為彰化社頭最浪漫的季節風景。





▲圖片來源：江金倫攝影





【花木公園旁阿勃勒大道】

景點位置：彰化縣社頭鄉里仁村（彰化高鐵站特定區內，導航至「花木公園」即可抵達）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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