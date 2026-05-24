台中車站旁新地標！「大台中轉運中心」2026啟用時間曝光，串聯LaLaport、帝國糖廠拚舊城再生

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聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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台中車站周邊即將迎來全新交通門戶。「大台中轉運中心」預計於2026年底正式啟用，基地就位在台中火車站旁，未來將整合台鐵、國道客運、市區公車及未來捷運系統，成為中台灣重要的大眾運輸樞紐。除了強化交通轉乘效率，建築也導入大量綠化與開放式公共空間設計，讓這座大型交通建設不只是車站，更成為台中舊城區的新城市景觀。

圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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由建築團隊以「山谷」作為設計靈感，整體建築透過流線型屋頂與立體植栽，打造宛如綠意向上延伸的都市地景。轉運中心規劃地上2層、地下3層空間，總樓地板面積超過2萬平方公尺，外觀大量導入垂直綠化元素，希望降低大型交通設施的冰冷感，也讓百年歷史的台中車站周邊，多了現代與自然融合的新風貌。

圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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在交通動線規劃上，最大亮點之一是設置連接台中車站的二樓空中平台。未來旅客可直接透過步行空橋往返車站與轉運中心，不必再穿越繁忙車流，大幅提升轉乘便利性與行人安全。整體站體也將整合約90條公車路線，並預留捷運與多元運具銜接空間，包含計程車、自行車、汽機車接送區等，打造更完整的交通網絡。

圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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隨著轉運中心逐步成形，預計年底即將營運，也被外界視為帶動台中舊城再生的重要關鍵。周邊串聯台中車站鐵道文化園區、帝國糖廠湖濱生態園區、新建國市場以及LaLaport台中等熱門區域，未來有望透過交通與人流重新整合，進一步活化車站周邊商圈與觀光動線，替台中舊市區注入全新發展能量。

圖／吳嘉芬本建築師事務所與台中市政府
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