南投一日遊景點推薦：集集特技村、車埕老街、半山夢工廠，極限玩法一次看

說到南投，很多人第一反應是日月潭、清境或合歡山，但小編這次想分享一條「完全不無聊」的南投一日遊路線：上午先去集集看特技表演、接著去車埕老街放慢步調看湖景日式老屋，中午在貯木池旁找間靠窗咖啡廳補充體力，最後再到半山夢工廠挑戰攀岩、垂降，直接把腎上腺素拉滿。這篇就把小編一天怎麼玩、每一站亮點、注意事項與營業資訊整理好，照著走就不踩雷！

南投一日遊｜集集特技村（吉普阿諾）

100%不冷場的在地特技秀，還能上車一起玩

小編原本以為這種「地方型表演」可能就是簡單看看，結果一到現場直接改觀：表演者是 70 多歲的吉普阿諾大叔本人上陣，汽車＋機車特技連發，節奏超快，完全沒在給你滑手機的空檔。

圖/ReadyGo

最經典的是老車在大型蹺蹺板裝置上來回行駛，後面還加入第二台車做平衡操作；而且互動超高——會邀請觀眾（尤其小朋友）上車體驗。站在台下看真的會替車上的人捏冷汗，但坐上去反而比想像中穩，刺激感很剛好，會讓人忍不住一直笑又一直尖叫。

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後續還有甩尾停車、兩輪行駛、騎機車射箭等橋段，射氣球那段真的帥到很不科學。貼心提醒一下：一天有兩個場次（常見是 10:30、13:30），整場大約 70 分鐘。散客出發前小編會強烈建議先打電話確認當天是否照常演出，避免撲空。

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地址：552南投縣集集鎮集鹿路26巷15-1號

電話：0911-693-688

營業時間：週三～週一 10:30–13:30（週二休息）

南投一日遊｜車埕老街

最美老街的慢步調：日式老屋、貯木池、車埕車站一次收

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看完特技秀後，小編整個人還在「剛剛那台車到底怎麼沒翻」的震撼裡，這時候把節奏放慢去車埕剛剛好。車埕的魅力就是那種「山城小鎮的安靜感」：日式老屋、貯木池水面倒影、車埕車站的懷舊氛圍，走著走著真的會不自覺放慢腳步。

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小編很喜歡在貯木池旁邊停下來看水面發呆——那種微風一吹、水面有細細波紋的畫面，完全就是把日常噪音關掉的瞬間。老街裡也有不少木作、童玩、在地農產展售，逛起來像在挖寶；有些店家還能體驗木作工藝，適合親子或情侶一起安排。

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地址：553南投縣水里鄉民權巷

營業時間：24 小時

南投一日遊｜隱茶 Steam

靠窗看湖吃美食，把體力補滿再繼續玩

如果你跟小編一樣是「景要看，但胃也要顧」派，那車埕這站小編會推薦排一間可以坐下來看景的店。隱茶的氣氛很像把你從老街人潮抽離，丟進一個更安靜、更慢的空間：窗景真的很加分，坐在裡面會有一種「我今天就算什麼都不做也很合理」的放鬆感。

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小編這次點了幾樣小點心：提拉米蘇甜度適中，可可香和咖啡味融合得很剛好，蛋糕體也不會過濕。鹹食則選了滷豆乾和溏心蛋，兩款都相當入味；再配上他們的茶品，喝起來順口不苦澀，整體很適合當作下一站極限運動前的補給。不過要注意的是，店內有些空間需要脫鞋，部分座位也有低消與區域分別，建議出發前先想好。

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地址：553南投縣水里鄉民權巷101-3號

電話：04-9277-6471

營業時間：週一～週五 10:00–17:00；週六日 10:00–18:00（週二休息）

南投一日遊｜半山夢工廠

巨型生命樹地標＋攀岩垂降，直接把心跳拉到最大聲

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最後一站小編直接安排「今天的高潮」：半山夢工廠。你從遠處就會看到那棵超巨大的生命樹地標，進去之後空間大到很像在逛一座會動的百貨＋觀光工廠綜合體。除了展區、品牌旗艦店、伴手禮與美食街，最重要的是——這裡真的可以玩攀岩、抱石、攀樹、垂降等體驗。

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小編這次選的是在生命樹中心挑戰室內垂降，從高處站上去那一秒真的腿軟，心臟像被人輕輕揪住一樣癢（但很好玩）。教練會先講解裝備與操作，建議第一次玩的人別硬撐，照流程做反而更安全、也更能享受那種「我居然做到了」的爽感。

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如果你是親子族群，這裡也很適合當放電點：空間大、設施多，還有一些小點心可以吃，很多人會待很久，是一個非常適合大人小孩一起玩的景點。

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地址：540南投縣南投市工業南六路6號

電話：04-9200-9666

營業時間：週三～週四、週一～週二 10:00–18:00；週五～週日 10:00–19:00

南投一日遊行程表

時間 行程規劃 09:30 抵達【集集特技村】（建議先電話確認場次） 10:30 看特技表演＋互動體驗（約 70 分鐘） 12:00 開車前往【車埕老街】慢步調散策、拍貯木池倒影 13:00 【隱茶 Steam】靠窗湖景午餐／喝茶休息補體力 15:00 車埕老街補拍車站、日式老屋、木作小店挖寶 16:30 前往【半山夢工廠】逛展＋報名攀岩／垂降體驗 18:30 地下街伴手禮／小吃收尾（或依體力彈性延長）

南投一日遊常見問題

集集特技村一天有幾場？需要預約嗎？

常見是一天兩場（如 10:30、13:30），但散客建議出發前先打電話確認當天是否演出、場次有沒有調整，避免撲空。

集集特技表演適合帶小孩嗎？會不會太危險？

現場互動高、親子很買單，但畢竟是特技表演，建議家長全程陪同、聽從工作人員指示；若孩子怕高或容易緊張，就以「台下觀賞」為主也很精彩。

隱茶 Steam 需要注意什麼？

店內有脫鞋入內規則，且座位區可能有不同低消；如果你想坐靠窗看景，建議提早到或先詢問是否可預約。

半山夢工廠的攀岩／垂降適合新手嗎？

新手可以玩，但務必照教練指示、穿著好活動的服裝與包覆性鞋子；若有懼高，建議先從較低強度的體驗開始，循序漸進會比較享受。

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