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隱身路口的「逾80年鳳凰木王」盛開了！單獨一棵就足夠壯觀 「巨型火傘+火紅花毯」同框更美

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權
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家門口的網紅樹！誰說賞花非得去景區，這棵長年矗立在路口的「鳳凰木王」正值盛開季，顯眼的火紅鳳凰花開滿枝頭，美到路人都會為它駐足拍幾張照片。

圖／IG@bruce570318授權
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彰化這棵「鳳凰木王」位於北斗鎮光中路及東斗路口（螺青國小後面），是在地人熟悉的賞花點，但對外地人來說可謂是隱藏版秘境。雖然僅有一棵樹，但每到花期花開的盛況不輸整群。據悉這棵「鳳凰木王」在地屹立80餘年，樹形穩健且大方，讓枝頭上的鳳凰花開得極其奪目，就像一把巨型火傘，而花朵掉落在地上則形成火紅花毯，提供不一樣的取景角度。

圖／IG@bruce570318授權
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每年5月至7月是鳳凰木盛開季節，鮮豔花色佔據枝頭有如燃燒的火焰，是不少追花者到點必拍的自然景緻。

鳳凰木王

地點：彰化縣北斗鎮光中路與東斗路口（螺青國小後面）

Google導航：永馨豆餡行（可從街景服務移動看到這棵鳳凰木）

圖／摘自Google Map
圖／摘自Google Map

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賞花 彰化旅遊 秘境 隱藏版 鳳凰木

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