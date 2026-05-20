隱身路口的「逾80年鳳凰木王」盛開了！單獨一棵就足夠壯觀 「巨型火傘+火紅花毯」同框更美

想在台中安排一個「不必跑太遠、卻能拍到像出國」的下午行程，小編真心推薦先把台中綠美圖收進口袋名單。尤其5/19起部分展覽要收費，這次小編就是抱著「先衝一波」的心情出發。實際走一圈才發現，這裡不只是新開的文化場館而已，它不是走馬看花，更像一座純白的空間裝置，讓人一邊探索、一邊被光影打動。轉角都是光影、視線處處是設計感，完全是建築迷與拍照控的天堂。逛到腳酸也不用急著離開，旁邊直接接上中央公園散步放空，再續攤山坡上的玻璃小屋咖啡廳 Funkyland，一條龍把文青、放鬆、夕陽全部收齊。

2026-05-18 11:00