絕版紀念車票抽起來！臺中驛135號巡道車生日祝福活動至6／14
135號巡道車目前已正式進駐臺中驛鐵道文化園區登場亮相，為舊台中火車站增添一處充滿歷史感與拍照魅力的鐵道新亮點。這輛珍貴的糖鐵巡道車走過歲月，如今迎來71歲生日，不只是鐵道迷眼中的收藏級車輛，更象徵著台灣產業鐵道與地方記憶的延續。透過此次慶生活動，民眾能以更輕鬆、親近的方式接觸鐵道文化，感受老車背後承載的時代故事。
為慶祝135號巡道車71歲生日，135號巡道車71歲生日祝福抽獎已於臺中驛鐵道文化園區官方粉絲專頁正式開跑。活動期間自5月15日至6月14日止，邀請全台鐵道迷與遊客前往現場與135號巡道車合照，並在臉書指定貼文下留言送上生日祝福。完成指定任務後，就有機會抽中超限量的135號巡道車限定活版印刷車票，為這段鐵道旅程留下獨一無二的紀念。
此次抽獎獎項為135號巡道車限定活版印刷車票，數量相當有限，對鐵道迷與收藏愛好者來說極具紀念價值。活版印刷本身帶有復古工藝質感，搭配巡道車主題，更能呼應老車歷史與鐵道文化氛圍。這份獎品不只是活動紀念品，也像是一張連結過去與現在的文化票券，讓參與者能把現場回憶轉化為實體收藏，延續135號巡道車的故事。
活動中獎名單預計於6月15日在臉書留言區公告，得獎者須於6月20日前往臺中驛鐵道文化園區生日活動現場親自領獎，獎項不提供郵寄服務。這項安排也讓抽獎活動不只是線上互動，更延伸成一場實體慶生聚會，邀請民眾再次走進舊台中火車站，親身參與135號巡道車的生日派對。對喜愛鐵道文化、懷舊場景與城市故事的旅人來說，這不僅是一場抽獎活動，更是一段值得安排進行程的台中鐵道小旅行。
活動地點：05/15–06/14
活動期間：台中火車站－135號巡道車（71歲生日活動現場生日活動現場）
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