快訊

美參議院50:47通過關鍵表決！推進限制川普攻打伊朗 下一關曝光

今迎「超吉」天赦日...恰逢兩神誕辰「開智慧、通財路」特靈驗

林俊傑帶媽媽赴美女友畢典！「男友視角」放閃七七破分手謠言

絕版紀念車票抽起來！臺中驛135號巡道車生日祝福活動至6／14

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB


135號巡道車目前已正式進駐臺中驛鐵道文化園區登場亮相，為舊台中火車站增添一處充滿歷史感與拍照魅力的鐵道新亮點。這輛珍貴的糖鐵巡道車走過歲月，如今迎來71歲生日，不只是鐵道迷眼中的收藏級車輛，更象徵著台灣產業鐵道與地方記憶的延續。透過此次慶生活動，民眾能以更輕鬆、親近的方式接觸鐵道文化，感受老車背後承載的時代故事。


▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB


生日祝福抽獎開跑，合照留言就有機會收藏限定車票

為慶祝135號巡道車71歲生日，135號巡道車71歲生日祝福抽獎已於臺中驛鐵道文化園區官方粉絲專頁正式開跑。活動期間自5月15日至6月14日止，邀請全台鐵道迷與遊客前往現場與135號巡道車合照，並在臉書指定貼文下留言送上生日祝福。完成指定任務後，就有機會抽中超限量的135號巡道車限定活版印刷車票，為這段鐵道旅程留下獨一無二的紀念。


▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB


超限量活版印刷車票，讓鐵道記憶更有收藏價值

此次抽獎獎項為135號巡道車限定活版印刷車票，數量相當有限，對鐵道迷與收藏愛好者來說極具紀念價值。活版印刷本身帶有復古工藝質感，搭配巡道車主題，更能呼應老車歷史與鐵道文化氛圍。這份獎品不只是活動紀念品，也像是一張連結過去與現在的文化票券，讓參與者能把現場回憶轉化為實體收藏，延續135號巡道車的故事。


▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB


6月20日慶生會現場領獎，邀請民眾親自參與鐵道派對

活動中獎名單預計於6月15日在臉書留言區公告，得獎者須於6月20日前往臺中驛鐵道文化園區生日活動現場親自領獎，獎項不提供郵寄服務。這項安排也讓抽獎活動不只是線上互動，更延伸成一場實體慶生聚會，邀請民眾再次走進舊台中火車站，親身參與135號巡道車的生日派對。對喜愛鐵道文化、懷舊場景與城市故事的旅人來說，這不僅是一場抽獎活動，更是一段值得安排進行程的台中鐵道小旅行。


▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB
▲圖片來源：臺中驛鐵道文化園區FB


【135號巡道車71歲生日抽獎活動】

活動地點：05/15–06/14

活動期間：台中火車站－135號巡道車（71歲生日活動現場生日活動現場）


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>2026鐵道節臺中開動！70年特展登場 臺鐵聯名便當限時開賣！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

絕版紀念車票抽起來！臺中驛135號巡道車生日祝福活動至6／14

如果你是鐵道迷，這次真的不能錯過！一輛承載著糖鐵記憶與時代故事的135號巡道車，正式在台中火車站亮相，並迎來71歲生日。只要到現場與它合照，再到指定貼文留下生日祝福，就有機會把超限量的活版印刷紀念車票帶回家，讓這趟鐵道小旅行多了一份收藏驚喜。

台中西屯「高人氣鴨肉飯」！鴨肉飯軟嫩多汁 還有「免費藥膳清湯」吃一餐只要銅板價

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　說到台中西屯高人氣鴨肉飯一定要推禾冠宏傳統鵝肉店。鵝肉鴨肉都很好吃，最招牌的鴨肉飯上頭鋪...

藏身舊城區巷弄裡！台中中區「個性咖啡館」，創意特調咖啡、肉桂捲，韓星玉澤演也來打卡

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 台中中區咖啡廳推薦，漫步在台中舊城區的巷弄裡，這家老宅咖啡淺川散發著慵懶頹廢氣息，...

台中一日遊景點規劃：開箱32億純白迷宮「台中綠美圖」，順遊必訪山坡玻璃小屋、中央公園散步

想在台中安排一個「不必跑太遠、卻能拍到像出國」的下午行程，小編真心推薦先把台中綠美圖收進口袋名單。尤其5/19起部分展覽要收費，這次小編就是抱著「先衝一波」的心情出發。實際走一圈才發現，這裡不只是新開的文化場館而已，它不是走馬看花，更像一座純白的空間裝置，讓人一邊探索、一邊被光影打動。轉角都是光影、視線處處是設計感，完全是建築迷與拍照控的天堂。逛到腳酸也不用急著離開，旁邊直接接上中央公園散步放空，再續攤山坡上的玻璃小屋咖啡廳 Funkyland，一條龍把文青、放鬆、夕陽全部收齊。

台中北屯隱藏版「手工窯烤披薩」！龍眼木燻出迷人香氣，拿坡里認證的九年經典美味

udn走跳美食／強生與小吠 這家老闆真的不是普通的狂，窯烤爐竟然是自己親手打造的，完全是職人魂大爆發！在這裡默默耕耘了九年，...

全國最多溜滑梯在台中！鰲峰山谷溜遊戲場打造全國最溜樂園

還記得小時候最期待衝向溜滑梯的那種興奮感嗎？如今台中海線把這份童年快樂全面升級！全新啟用的谷溜遊戲場，不只有全國最多的34道溜滑梯，還加入音樂、攀爬與森林探索元素，讓整座公園成為親子放電與假日出遊的新天堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。