彰化夜景泡腳推薦「貓頭鷹廣場」療癒草藥泡腳只要135元　夜景視野、環境寬敞舒適又乾淨，還能線上預約

說到彰化夜景泡腳餐廳推薦，你第一個想到的是哪裡？去年秋天發現的貓頭鷹廣場，環境新、空間寬敞、夜景無遮擋，最棒的是可以線上預約，整體體驗比我之前去的泡腳景觀餐廳好很多。

這篇就來分享一下貓頭鷹廣場的環境跟消費，特別推薦給還沒去過的朋友，這家真的很優，假日或是冬天熱門時段可以先上網預約喔！

貓頭鷹廣場 營業資訊

地址：彰化縣彰化市石牌里大彰路65號

電話：04 732 7755

貓頭鷹廣場 位置｜環境

貓頭鷹廣場就在台 139 縣道上，這條路本來就是彰化夜景泡腳餐廳推薦的熱門路線，不過貓頭鷹廣場比起我去過的其他間，最讓我驚訝的是空間寬敞不擁擠，空間感很舒適。

門口很多旅色植栽以及多肉植物，應該是有在販售的，擺得很整齊，整體環境變得更文青，整個就讓人覺得這間店是用心在經營的。現場客群以年輕人居多，大學生、小情侶，整體氛圍輕鬆，不會有什麼壓力。

進門感覺就覺得很不一樣，整體環境明顯更新，不會有那種擠在一起、旁邊的人聊天你都聽得一清二楚的感覺。泡腳區和一般用餐區的動線分得很清楚，不會亂。

櫃檯旁的等待區還有小朋友玩樂區，玩具種類看起來不少，也很適合家庭客。

另外，這裡還有一隻店狗，不過來了幾次都沒有看過他清醒太久，常常都在地上睡覺有夠可愛，對愛狗的人來說超加分。

泡腳區實際體驗｜視野、藥包泡腳

這是貓頭鷹廣場最大的亮點，夜景視野寬敞無遮蔽。

很多彰化 139 縣道夜景泡腳的地方，多少都會被樹或建築物擋到一點，但貓頭鷹廣場的泡腳區是整排面向山下市區，坐下去就是清晰的夜景直接打開在你眼前，傍晚時分去的話還能看夕陽過渡到夜景的變化，那個顏色層次真的漂亮。

說白了，彰化夜景泡腳餐廳推薦最核心的選擇標準就是這個視野，而貓頭鷹廣場在這點上毫不手軟。根據交通部觀光署的資料，彰化縣山區景觀一直是中部地區熱門的休閒去處，貓頭鷹廣場正好卡在這個優質地段上。

泡腳價格135元，含泡腳一小時加藥包、擦腳巾，現在天氣漸漸熱了，算是淡季了，稍微超過一點時間其實店員也沒來催。這個價格在彰化夜景泡腳這條路線上算是合理，其他泡腳店家之前平假日有不同定價，這裡則是一律135元，換句話說就是沒有假日溢價，對週末才能出門的人來說算是友善。

藥包這件事值得特別說一下：可以加價更換泡湯包。泡腳加薑真的差很多！發熱的感覺更明顯，泡完之後腳會暖很久，特別是冬天去，這個選項超值得加。藥包本身的味道也不嗆，算是溫和的中藥氣息。

飲料這邊我要說，CP 值很高。飲料是真的大杯，價格不貴，泡腳配飲料的組合很舒服。雖然我這次沒有點餐，但飲料部分是有點到的，整體來說滿意。

貓頭鷹廣場適合誰去？老實說優缺點

去過彰化泡腳夜景懶人包常提到的幾個地點之後，老實說我覺得每一間都有自己的定位，不存在「哪間完勝其他間」這件事。但貓頭鷹廣場確實有幾個地方讓我印象比較深。

明顯優點： 環境新、乾淨 ：設施明顯比較新，地板、泡腳池的維護狀況都不錯，坐下去不會有那種很舊的感覺。

：設施明顯比較新，地板、泡腳池的維護狀況都不錯，坐下去不會有那種很舊的感覺。 視野開闊無遮擋 ：這個真的是優中之優，整片夜景直接面對你，坐下去就值回票價。

：這個真的是優中之優，整片夜景直接面對你，坐下去就值回票價。 空間寬敞 ：每個池子之間距離感足夠，不會覺得被鄰座干擾，聊天自在很多。

：每個池子之間距離感足夠，不會覺得被鄰座干擾，聊天自在很多。 135元 平價日同價 ：價格透明，平假日都一樣。

：價格透明，平假日都一樣。 泡腳藥包＋20元可升級 ：細節加分，看需求加購。

：細節加分，看需求加購。 有店狗、有多肉植物：氛圍加分，讓整個地方有點個性而不是純粹商業感。

可以留意的地方： 位置在山上，開車沒有太大問題，但沒有車的人要多想一下交通方式

如果你是很想吃東西才去的，這次沒有點餐，這部分無法給你第一手評價

假日人可能比較多，如果想要安靜泡腳，平日或傍晚時段去會比較舒服

適合去的族群：

朋友小聚、情侶約會、想要一邊放空一邊看夜景的人——都很適合。這裡年輕人居多，氣氛輕鬆不嚴肅，不需要盛裝打扮，就是輕鬆來放電的地方。如果你是家長要帶小孩去、或是想要很安靜的養生氣氛，轉角秘密基地那類型可能更適合你。

總結｜彰化夜景泡腳推薦貓頭鷹廣場理由

彰化 139 縣道彰化夜景泡腳餐廳推薦這條路線，現在選擇其實不少，每一間切入的角度不太一樣。如果你是第一次要去、還在糾結去哪，我會直接推薦貓頭鷹廣場。

理由很簡單：視野好、環境新、價格合理、細節到位。$135 一個人，坐下來有整片無遮擋的夜景，還能選加薑藥包讓泡腳效果更好，旁邊有店狗陪、門口還能順便看看多肉植物——這個組合真的沒什麼好挑剔的。

對比我去過的其他彰化夜景泡腳地點，貓頭鷹廣場在「空間感」和「視野完整度」這兩點上表現是最突出的。不是說其他間不好，只是這裡給你的開闊感是不一樣的層次，坐下去整個人會真的放鬆下來。

喜歡看夜景、喜歡泡腳放鬆的人，真的一定要試試貓頭鷹廣場。下次想再去的時候，我應該會試試飲料以外的東西，到時候再來更新。

地址：彰化縣彰化市石牌里大彰路65號

電話：04 732 7755

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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