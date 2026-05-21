藏在半山腰手工古早味！台中太平「黑貓粿店」草仔粿、紅龜粿賣爆

每次跑台中太平136縣道，我幾乎都會被朋友問一句：「你有吃過黑貓粿店嗎？」到底是什麼黑貓啦？！後來特地去才發現，這間「黑貓粿店」真的很誇張，裝潢就是一般鐵皮屋，但厲害的是它的草仔粿大到有點誇張。第一次拿到時我還愣一下，比我拳頭還大顆，重量也很有感。

黑貓粿店｜位在太平區半山腰的山路上

它的位置其實有點隱藏，就在台中市區往太平區蓮華山護國清涼寺山路旁邊，附近沒什麼店面，唯一讓我注意到它是因為購買人潮一直沒停過。尤其假日很常看到重機騎士、登山客，甚至很多在地人一下車就是直接買十幾顆，幾乎每個人都是一袋一袋在掃貨，第一次看到買草仔粿像在搶百貨周年慶。

這家店是母女經營，老闆態度很親切客氣，第一次來的時候還被招待了紅龜粿吃，實在太熱情！

黑貓粿店｜菜單

「黑貓粿店」賣的商品都是手工製作，有菜頭粿、草仔粿、紅龜粿（紅豆/綠豆/花生）、芋頭粿、碗粿，幾乎都是40元定價，買十送一。碗粿是假日才有，很多人都是看到什麼就掃貨什麼。

黑貓粿店｜爆餡草仔粿、涮嘴紅龜粿

我自己最愛它們家的鹹草仔粿，外觀很大顆！淺綠色皮是那種很有彈性的Q感，有著淡淡艾草香氣，咬下去不會黏牙。裡面的菜脯米炒得超香，鹹香夠味不死鹹，帶著古早味油蔥香氣，越吃越涮嘴。內餡完全沒在客氣，塞滿滿，吃一顆就超有飽足感。這個有葷素兩種選擇。

紅龜粿有紅豆、花生、綠豆三種口味，甜度不高，外皮很Q軟。

芋頭粿鹹香充滿油蔥味，吃的到芋頭顆粒、香菇、蝦米，芋頭控的我好愛。

所有商品都是當天現做，忙的時候現場也挺多工作人員，馬上製作，接著進去蒸籠，出爐後再放桌上散熱才能賣。來了幾次，都看到真材實料的製作過程，買起來很安心！你看看～紅豆有夠大顆的。

最讓我覺得厲害的是，現在什麼都漲價了，它居然還維持很佛心的價格（幾乎品項都40元），而且還有買十送一，難怪不少人會專程從市區開車上山買。這個假日我們特地來買，還帶了好友一起來！好東西當然要跟好朋友分享囉，買完再去附近喝咖啡！享受輕鬆的假日午後。

黑貓粿店

營業時間：09:00-17:00

電話：04 2277 7728

地址：台中市太平區東汴里長龍路三段236號

注意事項：商品都是當天現做很多熱門商品容易完售，建議電話先預約再取。碗粿假日才有。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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