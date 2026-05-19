台中西屯「高人氣鴨肉飯」！鴨肉飯軟嫩多汁 還有「免費藥膳清湯」吃一餐只要銅板價

說到台中西屯高人氣鴨肉飯一定要推禾冠宏傳統鵝肉店。鵝肉鴨肉都很好吃，最招牌的鴨肉飯上頭鋪滿滿軟嫩的鴨肉，軟嫩多汁味道香，再搭配免費鴨骨清湯只要銅板價就能吃飽喝足CP值很高。生意非常好，用餐時段門口走廊都是人，要耐心等候。

禾冠宏傳統鵝肉店位置

禾冠宏在台中有西屯店及漢口店兩家分店，我們習慣到逢甲週邊的西屯店用餐，位在西屯路靠近河南路口 的加油站旁邊，地點很好找。

禾冠宏環境

內用座位以2-4人方桌為主，生意非常好經常客滿，如果要內用需要耐心等候。

外帶的客人也不少，不過店員動作很快不會等太久。看<禾冠宏外帶便當食記>

騎樓就是工作區，生意非常好，好幾位店員分工，出餐蠻快的。

櫥窗裡的鵝肉鴨肉很快就賣完，通常中午開賣到傍晚就會提早賣完收工，有時候下班來買還會撲空～

等餐的時候，看到店員切肉的手沒有停過。

禾冠宏菜單價目表

攤位上就有大大的菜單，櫃台上頭有點餐單自行取用畫記。

禾冠宏菜單鵝肉、鴨肉通通有單點，但是只有鴨肉飯跟鴨油飯，飯類、麵類價格大概80元上下，加上免費喝到飽的鴨骨清湯，一餐80元就能解決。

最近一次去發現有漲價，通通漲10元，附上最新菜單給大家。

（備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準）

勾選好餐點，交給店員等候送餐，吃完才結帳買單。

等餐的時候可以門口盛湯。這一大鍋是鴨骨搭配中藥材熬煮的清湯，雖然沒有料但是味道非常香，而且免費喝到飽大加分！

很多人都會打包外帶回家，打開水閥直接用鋼杯裝湯，打包回家再加上黃麵就是一碗香噴噴的清湯麵。

禾冠宏推薦餐點

禾冠宏的鴨骨清湯很受歡迎，我們每次來都喝兩三碗。喝起來就像當歸鴨的湯頭，滋味非常甘甜好喝，而且有滿滿的膠質喝完嘴巴還會黏黏的。

店家特製的辣椒以及辣菜脯也是免費供應，敢吃辣的朋友一定要試試，非常好吃。

餐點很快送上桌，今天我們兩人點了鴨肉飯、乾麵、以及鴨血糕，一共130元。

鴨肉飯 80元

一碗鴨肉鋪滿滿完全看不到底下的飯，鴨肉非常軟嫩多汁超好吃!味道香甜越咬越出汁，難怪他們家的生意這麼好，吃過一次就愛上。

配料還有桂竹筍，滷得非常軟嫩帶點脆度，鹹香回甘好好吃喔～

鴨肉飯有加了鴨油味道特別香，敢吃辣的朋友很推薦加他們的辣椒，攪拌後滋味更讚～

清乾麵 40元

黃乾麵應該有淋上鴨油還有油蔥味道很香，比一般的肉燥麵還要乾爽，加上辣菜脯特別好吃。

一碗乾麵再配上好喝的鴨骨清湯，40元還行！

鴨血糕 40元

鴨血糕綿綿QQ的口感，單吃就有味道。推薦沾自助取用的蒜蓉醬，吃起來更好吃。想要吃湯的，也有鴨血糕湯，一樣40元。

我看他們營業時間從中午賣到晚上8點下午不休息，但是常常晚餐時段就賣完提早收工，晚上吃不到禾冠宏，我們就會到逢甲夜市的<紅燒當歸鴨>去吃鴨肉飯或鴨肉麵，禾冠宏從中午賣到晚餐；紅燒當歸鴨則是從晚餐賣到宵夜，逢甲周邊就屬這兩家最好吃。

禾冠宏周邊美食

禾冠宏沒有固定公休日，如果遇到公休或是太晚沒買到，推薦大家可以到旁邊幾家好吃的便當店外帶。像是隔壁50公尺左右的食為大港式燒臘便當也是很好吃，用餐時段一樣大排長龍。請參考<食為大食記>

另外附近的青海路上，還有一家廣珍香港式燒臘也很多人愛，我們家經常食為大跟廣珍香輪流吃。請參考<廣珍香食記>

如果懶得走遠，禾冠宏旁邊小兒科診所轉個彎，有家好吃的長谷川壽司專賣店，價位不貴不輸知名的阿裕壽司。請參考<長谷川壽司食記>

附近還有一家超人氣的越南美食也是人潮滿滿，炒飯、生牛肉河粉、越南麵包都很多人愛，唯一缺點就是人很多要耐心等候。請參考<越南美食食記>

禾冠宏整體心得

禾冠宏的鴨肉飯份量多又好吃，充滿鴨油香氣真的吃過就愛上!鴨肉非常軟嫩多汁，搭配桂竹筍再加上免費鴨骨清湯，吃飯喝湯或者是點乾麵喝湯都很讚，銅板價就能解決一餐CP值超高，難怪生意非常好，Google評論4.4分我們吃過也喜歡。愛吃鵝肉或鴨肉的朋友，這家一定要試試。

禾冠宏傳統鵝肉店西屯店

地址：台中市西屯區西屯路二段255-2號

電話：04-2452-7567

營業時間：11:15~20:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」