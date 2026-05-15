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日式氛圍感濃厚！ 台中西區「莯莯朝朝小食院」定食小菜用心製作 酥脆手工烤飯糰必嚐

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這家位在柳川西路的▸莯莯朝朝小食院◂，光聽店名就覺得很有朝氣呀！這是一對夫妻共同經營的溫馨小店，店內擺滿了各式各樣日本帶回來的小物，感覺得出老闆是個重度日本迷，環境氛圍感拉滿。老闆娘溫柔的嗓音很溫柔耶，做外場接待真的太加分！這裡以簡餐為主，尤其是那個特色飯糰絕對是必點清單。

路邊有收費停車格，我們剛好在店面正對面找到車位。

莯莯朝朝 小食院

地址：臺中市西區柳川西路二段101號

電話：0939 208 936

營業時間：10:30-15:00 ; 17:30-21:00 ; 三四休息

IG：https://www.instagram.com/mumumorning_/

莯莯朝朝 小食院 │室內環境

店內座位不多，可以先電話預約再來。

店內超多日本小物，中間上面就是老闆夫妻？ ^^

很可愛的日本小物，喜歡右邊小貓們。

喜歡這些小物都有在販售，可以問闆娘。

超可愛飯糰貼紙

茶水餐具自己來，那個蚊帳可以再復古一點XD

莯莯朝朝 小食院 │菜單

菜單（攝於2026.04）

莯莯朝朝 小食院 │餐點內容

定食都會貼心附上無糖麥茶和重口味派會愛的味噌湯。

烤飯糰定食-蒜味奶油鮮蝦

兩顆烤到外皮酥脆的昆布鮭魚與明太子鮭魚飯糰是靈魂，鮮蝦去殼只留頭尾超貼心，配上焦糖洋蔥的蒜香奶油味平衡得剛剛好。

蝦子不看仔細真的不知道已經細心的去殼（頭尾保留），上面還有醬炒過的洋蔥，很香很下飯。

烤飯糰是靈魂所在，第一次來用餐可以點他們的飯糰定食享用，不會後悔！表面有再烤過，所以外面吃起來酥脆口感。

沙拉裡除了生菜還有炸天婦羅也很好吃，蔬果的花樣很多不單調。

烤飯糰定食-多蜜漢堡排

牛豬混合的手打漢堡排口感剛好，淋上酸甜開胃的多蜜醬簡直是白飯殺手，搭配清爽小菜和炸豆腐真的很滿足。這個是小吠點的，女生吃應該都會飽莯莯朝朝小食院 | 酥脆手工烤飯糰與澎湃日式定食，定食小菜用心製作，室內座位不多建議事先訂位。

牛豬混合的手打肉排，底下搭配一些生菜增添清爽口感。肉排有三塊，咬起來很juicy。

可以單吃或是沾旁邊特製鹹甜的醬料享用，都非常可口。

極上13食-明太子萊姆唐揚雞

這道一上桌氣勢就贏了，九宮格主廚小菜超級澎湃，尤其是明太子萊姆唐揚雞外皮薄脆、肉質多汁軟嫩，豐富程度讓人選擇障礙。

炸雞上紅色是明太子，還有一些美乃滋，聞起來讓人很開胃。

都用腿肉的炸雞好吃沒有疑問。

這次來吃完真的覺得心靈跟胃都被療癒了，不管是夫妻倆經營的用心程度，還是那口咬下酥脆飯糰的驚艷感，是會讓人想再次回訪的小店耶！推薦給朋朋們囉～

莯莯朝朝 小食院

地址：臺中市西區柳川西路二段101號

電話：0939 208 936

營業時間：10:30-15:00 ; 17:30-21:00 ; 三四休息

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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