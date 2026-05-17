台中北屯隱藏版「手工窯烤披薩」！龍眼木燻出迷人香氣，拿坡里認證的九年經典美味

這家老闆真的不是普通的狂，窯烤爐竟然是自己親手打造的，完全是職人魂大爆發！在這裡默默耕耘了九年，當年還特地遠赴義大利拿坡里取經，更參加過 Vera Pizza 比賽拿到專業證照，技術絕對是原汁原味。最厲害的是他們家堅持用龍眼木和荔枝木當柴燒，讓披薩餅皮吃起來帶著一股淡淡的果木燻香，加上那種外酥內濕軟的傳統拿坡里薄皮口感，真的會讓人一片接一片停不下來。

當天來下點小雨，不過雨後的前院更加清幽好看，在北屯軍福7路的住宅中，更加清新脫俗。

Sorriso Pizzeria – 微笑披薩

地址：臺中市北屯區軍福七路49號

電話：04 2437 6901

營業時間：11:30-14:30 ; 17:30-19:30 ； 三四公休

FB：https://www.facebook.com/SorrisoPizzeria/

店外擺著龍眼木和荔枝木，為了就是讓披薩更加有香氣。

天氣好的話，不熱也可以站在室外吃，用酒桶當作餐桌真是獨特！很有在國外用餐的fu。

Sorriso Pizzeria – 微笑披薩│室內環境

室內環境，讓人放鬆喜歡耶！黃色和大量木頭搭配，協調中帶有異國風味。

這個就是老闆自己親手打造的窯烤爐，老闆用龍眼和荔枝木，且溫度控制在400度c，為了就是讓披薩外皮酥中心軟嫩好吃有彈性。

老闆製作好披薩入窯前的畫面

哈！超可愛的桌上小物！這是義大利拿坡里的「靈魂人物」—— 普欽內拉（Pulcinella）。他代表了拿坡里底層百姓的精神——雖然貧窮、常遇到麻煩，卻總是能用幽默、機智和一點點狡黠來化險為夷。他愛開玩笑、愛唱歌，而且極度熱愛美食（特別是披薩和義大利麵）。

老闆拿過Vera Pizza的認證，拿波里披薩要好吃，先經過這個比賽認證再說～（食材挑選和溫度控制以及披薩外型需要手工製作等不簡單的認證）

有老闆自己製作的辣椒油，必吃！非常辣很過癮。

Sorriso Pizzeria – 微笑披薩│菜單

菜單（攝於2025.04）12種不同口味的pizza，每個大小約10吋。

也有幾個餐點是黑板上才有的。

飲料自取，還有紅白酒。

Sorriso Pizzeria – 微笑披薩│餐點內容

四種起司

看到起司小吠絕對會下手啦，哈哈～起司控絕對會愛死這道！口感極其濃厚飽滿，整體的味覺層次偏向溫潤的甜感，老闆還很有巧思地灑上杏仁片點綴，讓軟嫩的起司中多了幾分脆口驚喜，吃起來層次感超級豐富。

每一個pizza都切成比較大的size，共四片。可以兩邊合起來再吃，把內餡夾在中間。

起司透過400度c的熱度，直接服貼在pizza餅皮上，香氣十足。

燻肉蘑菇

燻肉的部分切得蠻有厚度，吃起來很有嚼勁且口感紮實，最加分的是上面的芝麻葉給得毫不手軟，強烈建議把整片披薩捲起來一起入口，芝麻葉的微苦與燻肉鹹香結合得剛剛好。

稍微撥開炸開的芝麻葉，才能看到燻肉，肉肉也給的很多真的吃起來很過癮。

瑪格麗特

這道經典款真的必點，每一口都吃得到新鮮番茄片的自然酸甜感，搭配上莫札瑞拉起司與九層塔的清香，整體口味非常自然清爽，是那種吃再多也不會膩的純粹美味。

外皮稍微吃的到一些焦香，瑪格麗特上的莫札瑞拉起司很有彈性很好吃。

炸海鮮

這個是當日老闆黑板上的前菜，覺得好像很適合搭配披薩就點來吃了！裡面很多小香魚還有炸蝦，因為炸的通透，蝦子可以連殼慢慢吃完。

冰/熱美式：美式的表現也很有水準，入口時會帶出淡淡的果香味。

熱拿鐵：這杯熱拿鐵喝起來非常順口，奶泡細緻綿密，咖啡豆本身的烘焙味不會太重或過於苦澀。

熱情的老闆，對客人真的是有問必答，而且語氣充滿了熱情，相信他也累計了不少死忠的粉絲！披薩的執著從那台手作窯爐就看得出來，九年如一日的美味真的不容易，不管是餅皮的香氣還是配料的精緻度都讓人印象深刻，已經在心裡默默決定下次聚餐一定要再來回訪。

地址：臺中市北屯區軍福七路49號

電話：04 2437 6901

營業時間：11:30-14:30 ; 17:30-19:30 ； 三四公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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