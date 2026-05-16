10年堅持深受老饕喜愛！ 彰化花壇「花信壽司」生魚片、炙燒握壽司、丼飯，平價日本料理聚餐首選

花信壽司。彰化花壇的花信壽司遷移新地址到花壇街355號，店裡內用位置更多也更方便停車購買，經營10年以來口味穩定，深受在地民眾喜愛，提供生魚片、卷壽司、握壽司、炙燒壽司、烤物、炸物，各式麵類、丼飯、日式便當，中午還有商業午餐便當，適合偶而想換換口味的朋友們，以平價的日本料理打出一片天，成為不少在地人吃生魚片握壽司首選。

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花信壽司我一吃就是十年，搬來花壇四年有時候就會到花信壽司點一碗味噌拉麵搭配我最喜歡的炙燒焦糖鮭魚壽司，就是我個人的小確幸組合，花信壽司遷址到花壇街後店裡座位變多，也方便摩托車、汽車的客人外帶，內用也有接受訂位，適合家庭聚餐，想一個人用餐也沒問題。

花信壽司遷址到花壇街355號，一樣的招牌一樣的人情味，之前老闆休息過一陣子，能再吃到花信壽司真的很開心。

每到用餐時段就可看到老闆夫妻忙碌的身影，半開放式廚房讓人看的也安心。

一旁牆面貼上各式招牌餐點，在這裡吃飽跟吃巧都可以，每年推出的預購過年年菜組合也很豐盛。

冷藏櫃裡都有每天新鮮現做的卷壽司，各種花壽司、細卷壽司口味都不錯，之前我也蠻常買回家跟爸媽一起同享。

內用座位區比之前更寬敞、座位數也更多，熟客們也覺得內用空間比之前友善。

內用有供應熱麥茶跟開水可自行取用。

花信壽司菜單

卷壽司、軍艦壽司、生魚片、握壽司、炙燒壽司、炸物、沙拉、烤蒸物、手卷、炒類、丼飯、烏龍、拉麵、湯、商業午餐等。從小點到蒸烤物大菜品項豐富，想吃生魚片握壽司這裡都有供應。

週一到週五提供商業午餐，蠻適合公司行號開會訂購。

不少客人會外帶鍋燒麵、拉麵系列，我覺得口味都不錯，最常點的是味噌拉麵。

鹽烤鮭魚下巴，將表皮烤炙酥脆、油脂豐盛，魚肉入口細炙。

這是外帶的炙燒豚肉飯，也是外帶的人氣首選，畫面為兩份的份量。

馬鈴薯沙拉 60

兩球扎實香濃的馬鈴薯，擠上沙拉醬灑上玉米脆片增加口感，吃起來更多了香甜風味，馬鈴薯吃的到薯塊，搭配沙拉醬增加香厚實風味，當作餐前小點很合適。

（小）綜合生魚片 300

旗魚、鮪魚、鮭魚的經典組合，食用前可先擠上桔汁增加香氣跟風味，一旁都會附上芥末，醬油則是每一桌面都有。三種魚肉各有獨自的滋味，魚肉切的厚實，吃起來嫩口，新鮮度也不錯。

鮭魚是台灣人最愛的生魚片首選，特有的油脂風味入口，整個幸福感滿溢。

旗魚是比較清爽的魚肉，肉質細緻也是常見的生魚片種類。

鮪魚紅肉吃起來口感偏濃郁，加上醬油襯托獨特鮪魚風味。

炸海鮮卷 190 | 烤松阪豬 290 | 鹽烤鮭魚下巴（兩塊）260

炸海鮮卷 190

這份炸海鮮卷酥脆不油膩，搭配附上的沾醬吃起來酸酸辣辣更美味！皮脆、內餡鮮甜，每一口都是海鮮風味，滿足我這炸物控的味蕾。

每一口鮮甜酥脆，沾上酸甜泰式醬汁更好吃，連我爸都很喜歡。

烤松阪豬 290

松阪肉本來就是比較少的部位，吃起來帶點脆脆的口感受到大人小孩喜愛，燒烤後灑上蒜酥跟香料增香，搭配一旁蔬菜色澤鮮豔誘人。

脆中帶嫩的松阪肉搭配蒜酥更香，旁邊的蔬菜新鮮好吃，有著畫龍點睛之比。

鹽烤鮭魚下巴（兩塊）260

一隻鮭魚只有一塊下巴，慢烤後外層微焦酥香，內部則鎖住豐沛油脂，吃起來肉質細緻油脂豐厚，入口幾乎快化開，是舌尖上的鮮美享受，也很適合搭配酒類跟飲料。

炒烏龍麵 160

烏龍麵、蔬菜、海鮮一起搭配，上桌後散發出陣陣醬香，烏龍彈牙口感佳，搭配炒過的洋蔥、香菇、紅蘿蔔香氣很足夠，麵條吸收了醬汁的濃郁，醬油的鹹香讓人一口接一口，這道是很經典的炒烏龍麵。

極醬蛋拌麵 90

這道蛋拌麵很厲害！入口有著炒麵的香氣跟濃厚的醬汁，吃的到蛋塊跟蔬菜的鮮甜，麵條跟醬汁攪拌後吃起來很滑順濃郁，跟一般炒麵又有區別，是很有創意的一道拌麵料理，我看隔壁桌也有點上這道麵。

炙燒焦糖鮭魚握壽司（五貫）260

炙燒焦糖鮭魚握壽司是我之前來用餐常點的餐點，鮭魚炙燒後油脂跟醬汁結合恰到好處，魚肉上層還會形成薄薄脆口的糖衣，更增加了口感跟香甜風味，搭配香Q醋飯，一整口吃下幸福感滿溢！

炙燒焦糖鮭魚入口即化，真的十分美味，偶而犒賞一下味蕾真的很讚。

味噌拉麵 120

味噌湯底搭配柴魚跟海帶喝起來更鮮甜，搭配滑順的拉麵麵條，一碗就讓人飽足又鹹香，也是我個人最常點的湯麵麵時。

我個人算是花信壽司的老顧客了，換新店址好停車購買，也是花壇少見的平價日本料理店，想吃精緻的菜餚或者飽足的麵食、飯食都有提供，偶而想吃生魚片、握壽司就會來花信壽司購買，也很適合家人聚會用餐。

花信壽司

電話：04-786-9481

營業時間：11:30~19:30(週五、六20:30)(週日公休)

地址：彰化縣花壇鄉花壇街355號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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