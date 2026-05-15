皮酥脆肉多汁！ 彰化溪湖現包現煎「TA BAO」手工生煎包，蔥味濃郁飽滿、一咬會爆汁

TA BAO生煎包。溪湖小吃推薦，溪湖中午多了好選擇就是這家現包現煎的生煎包，中午不想吃飯吃麵，來一份酥脆爆汁的手工生煎也是很棒的選擇，另外還有販售湯品跟紅茶，蔥味滿滿的爆汁生煎讓溪湖美食多了一個好選擇。

彰化溪湖美食

說到溪湖美食首先想到都會是羊肉爐，但羊肉爐價格不低，有時候吃飯吃麵會膩，想吃個現包脆皮爆汁生煎包就是不錯的選擇，外送平台也能下訂，有鮮蝦跟生肉、素食三種口味，11點營業到18點，下午也吃的到。

TA BAO生煎包在溪湖環中街，附近是我之前介紹過的林家南投意麵跟圓環頂麵食館溪湖店。

中午用餐時段我看到來購買的客人幾乎都是外帶，有幾張桌椅提供內用，但夏天會很熱，老闆的媽媽還幫我開電風扇。:)

TA BAO生煎包菜單

鮮肉生煎可以買四入，也有十入的選項，另外鮮蝦生煎、素食生煎都是六入、每日湯品40、紅茶、焦糖布丁。

食用食建議搭配店裡提供的鎮江醋。

玻璃窗裡看的到現包生煎，這家的鮮肉生煎蔥味很濃郁，適合愛吃蔥口味的朋友們。

鮮肉生煎 8入100 ｜ 今日湯品蒜頭排骨 40 ｜ 紅茶（加價10）

鮮肉生煎 8入100

我覺得點八顆太多了，點六顆比較剛好，底層是很酥脆的口感，一咬會爆汁，我還被燙了兩次，吃的時候要注意燙口，屬於蔥味很濃郁的生煎，沒有明顯的肥肉感，不沾醬就很有味道。

今日湯品蒜頭排骨 40

香菇跟蒜頭的味道很明顯，可能是生煎的味道太鮮，反而覺得湯比較沒有味道了。

電話：0963-578-106

營業時間：11:00~18:00、10:30~16:00（週日）（週一公休）

地址：彰化縣溪湖鎮環中街66號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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