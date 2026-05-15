皮酥脆肉多汁！ 彰化溪湖現包現煎「TA BAO」手工生煎包，蔥味濃郁飽滿、一咬會爆汁
udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃
TA BAO生煎包。溪湖小吃推薦，溪湖中午多了好選擇就是這家現包現煎的生煎包，中午不想吃飯吃麵，來一份酥脆爆汁的手工生煎也是很棒的選擇，另外還有販售湯品跟紅茶，蔥味滿滿的爆汁生煎讓溪湖美食多了一個好選擇。
彰化溪湖美食
說到溪湖美食首先想到都會是羊肉爐，但羊肉爐價格不低，有時候吃飯吃麵會膩，想吃個現包脆皮爆汁生煎包就是不錯的選擇，外送平台也能下訂，有鮮蝦跟生肉、素食三種口味，11點營業到18點，下午也吃的到。
TA BAO生煎包在溪湖環中街，附近是我之前介紹過的林家南投意麵跟圓環頂麵食館溪湖店。
中午用餐時段我看到來購買的客人幾乎都是外帶，有幾張桌椅提供內用，但夏天會很熱，老闆的媽媽還幫我開電風扇。:)
TA BAO生煎包菜單
鮮肉生煎可以買四入，也有十入的選項，另外鮮蝦生煎、素食生煎都是六入、每日湯品40、紅茶、焦糖布丁。
食用食建議搭配店裡提供的鎮江醋。
玻璃窗裡看的到現包生煎，這家的鮮肉生煎蔥味很濃郁，適合愛吃蔥口味的朋友們。
鮮肉生煎 8入100 ｜ 今日湯品蒜頭排骨 40 ｜ 紅茶（加價10）
鮮肉生煎 8入100
我覺得點八顆太多了，點六顆比較剛好，底層是很酥脆的口感，一咬會爆汁，我還被燙了兩次，吃的時候要注意燙口，屬於蔥味很濃郁的生煎，沒有明顯的肥肉感，不沾醬就很有味道。
今日湯品蒜頭排骨 40
香菇跟蒜頭的味道很明顯，可能是生煎的味道太鮮，反而覺得湯比較沒有味道了。
TA BAO 生煎包
電話：0963-578-106
營業時間：11:00~18:00、10:30~16:00（週日）（週一公休）
地址：彰化縣溪湖鎮環中街66號
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。