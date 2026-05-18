藏身舊城區巷弄裡！台中中區「個性咖啡館」，創意特調咖啡、肉桂捲，韓星玉澤演也來打卡

玉澤演朝聖台中咖啡廳

台中中區咖啡廳推薦，漫步在台中舊城區的巷弄裡，這家老宅咖啡淺川散發著慵懶頹廢氣息，經營了幾年迎來知名韓星打卡推薦，讓更多人知道提供特色特調以及手沖咖啡的自家烘豆咖啡館，飲品水準極高有一群鐵粉，甜點也頗受歡迎。

台中中區咖啡館推薦

跟朋友用餐結束，找了家咖啡館坐坐，這家淺川在一處舊民宅裡，沒有細看還真的不容易發現，位於台中中區興民街，以復古文青氛圍、特色手沖咖啡與人氣甜點肉桂捲聞名，近期更因韓國藝人玉澤演打卡而爆紅。 如果喜歡老宅氛圍、創意咖啡特調與療癒甜點，這裡是非常值得造訪的口袋名單。

淺川在台中市中區興民街36號，韓國男團2PM成員玉澤演曾在IG打卡，讓淺川咖啡成為粉絲朝聖地。

跟一般網美打卡店不同，淺川的咖啡走的是專注咖啡風味的路線，無論手沖、特調美式還是義式咖啡都有特色，詳細的Menu可到IG，IG上也會貼出當日限定的品項，內用低消一杯飲品。

淺川菜單

只有櫃檯前這一本，看完直接跟老闆點選，請勿帶走。其中還有金桔、百香果、仙草、水蜜桃、薄荷等創意感十足的咖啡。

我們本來坐在吧台前，後來旁邊座位的客人喝完離席，老闆幫我們換到靠牆的座位區。

原味拿鐵（中淺）冰 150

仙草冰美式 160

純釀布丁 140

冰涼可麗露 90

仙草冰美式 160

仙草搭配美式是我頭一次看見這種組合，微苦咖啡帶著些許微甜仙草汁回甘滋味，上層泡泡增加口感，是很有趣的組合，適合喜歡嘗鮮的朋友。

原味拿鐵（中淺）冰 150

跟一般偏可可堅果味拿鐵有一點點不同，喝起來深沉帶一點果香，難形容的深層尾韻，我個人很喜愛，推薦點選。

純釀布丁 140

滑嫩口感的布丁，吃起來鮮奶油味道濃厚，滑嫩細緻。

冰涼可麗露 90

外層保留脆口的口感，裏頭是香甜的網狀餡，我覺得口味比較甜一點。

不起眼的轉角老屋咖啡館，沒想到人氣這麼高，後續還有不少人等候入內喝咖啡，缺點就是座位不多而已，網路說老闆很有個性，照人家規定來走就沒問題了。

淺川

營業時間：12:30~18:00

電話：0921-797-446

地址：臺中市中區興民街36號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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