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全國最多溜滑梯在台中！鰲峰山谷溜遊戲場打造全國最溜樂園

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台中市政府建設局
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萬眾期盼！位於台中鰲峰山公園的「谷溜遊戲場」正式啟用！以全國最多的34道溜滑梯成為全新親子遊憩亮點。整座園區占地廣大，透過多元滑梯設施與森林地景結合，打造充滿冒險感與探索樂趣的遊戲空間。不同於傳統公園設計，谷溜遊戲場更像是一座結合自然與遊戲的大型親子冒險基地，讓大小朋友都能盡情享受戶外時光。


▲圖片來源：台中市政府建設局
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音樂滑梯、高空步道一次集結，打造多層次探索體驗

谷溜遊戲場除了以滑梯數量創下全國之最，更規劃多項全國唯一特色設施。其中最吸睛的，是全國首創的音樂溜滑梯，孩子在滑行時還能聽見音樂聲響，增添互動趣味。園區也設有長達28公尺的長距離滑梯，滿足年齡較大孩童與民眾挑戰需求。此外，以大樹為意象打造的樹型滑梯與多層次攀爬平台，更讓孩子能像穿梭森林般向上探索，提升整體遊戲層次感。


▲圖片來源：台中市政府建設局
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森林系遊戲空間，結合自然與友善設計

除了遊具本身，園區也強調自然景觀與舒適體驗。現場保留既有喬木，並搭配遮陽設施與綠化配置，營造兼具生態與休憩功能的森林系遊戲場域。園區內更設置高空步道，讓民眾漫步樹梢之間，在遊玩之餘也能感受自然綠意與芬多精。整體設計同步導入通用理念，包含無障礙通道與緩坡系統，讓長者、身障者與親子族群皆能安心使用。


▲圖片來源：台中市政府建設局
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▲圖片來源：台中市政府建設局
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谷溜遊戲場啟用後，將進一步串聯清水國民暨兒童運動中心、 台中市港區藝術中心與 Mitsui Outlet Park 台中港等周邊設施，形成完整的清水生活圈與親子旅遊路線。隨著海線人口持續成長，這座融合遊戲、美學與自然的特色公園，也將成為帶動地方觀光與休閒發展的重要新亮點，吸引更多家庭與遊客前來感受台中海線的全新魅力。


【谷溜遊戲場】

景點位置：台中市清水區鰲峰山公園谷溜遊戲場


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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鰲峰山公園 谷溜遊戲場 公園

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