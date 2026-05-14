南投限定美食從早吃到晚，一篇帶你吃遍南投特色！
【FunTime小編群】準備好要去南投大吃一頓了嗎？這裡不只風景美，在地小吃更是美味！這篇小編幫大家蒐羅了南投各地的經典美食。不管是外皮Q彈的肉圓，還是香氣十足的手工麻糬，每一口都是最道地的古早味。現在就跟小編一起探索南投，保證看完你也會想立刻衝一波南投！
埔里美食
埔里清寶鹹油條總店
營業時間只到早上10點半的「埔里清寶鹹油條總店」，假日一早就大排長龍，如果想吃到這家超人氣早餐真的要提早起床排隊。這家鹹油條吃起來跟傳統油條不太一樣，口感像麵包。油條內可以夾許多配料。有經典的夾蛋、熱狗、肉排，還可以加茭白筍。酥脆的外皮、配料豐富吃起來有層次，是非常值得一試的當地特色。
必吃推薦：鹹油條+茭白筍
地址：南投縣埔里鎮南安路550號
營業時間：6:00-10:30
草屯美食
榕樹下扣仔嗲
扣仔嗲是南投當地的叫法，也就是蚵嗲。這家「榕樹下扣仔嗲」也是當地的老字號！炸物的外皮香酥脆口，選擇也超級多。除了必點的蚵嗲和肉嗲。特別推薦夏天限定的炸秋葵，酥脆不油膩。最吸引人的是菜單上神祕的隱藏版，等著大家實際去解鎖。如果你正好路過草屯，一定要停下來試試這份在地滋味。
必吃推薦：蚵嗲
地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號
營業時間：8:30-19:30（週六、日營業至20:00，週四公休）
竹山美食
福伯黃金雞
如果拜完紫南宮，還不知道午餐要吃什麼。一定要把「福伯黃金雞」加入你的口袋名單。招牌的脆皮黃金雞上桌就是完整一隻，外皮金黃酥脆、肉質紮實、有獨特的炭烤香氣。店家還會附上精華雞油和胡椒鹽，沾著吃更提味。這家店不只雞肉厲害，連簡單的炒青菜都煮得又脆又甜，絕對是竹山必訪餐廳。
必吃推薦：脆皮黃金雞
地址：南投縣竹山鎮集山路一段1835號
營業時間：10:00-19:00（週五公休）
中興新村美食
正典牛乳大王
「正典牛乳大王」最紅的商品就是「三文治冰磚」。蘇打餅乾夾著扎實的冰淇淋，餅乾不會因為冰過而變得潮濕、軟爛。如果你咬不下硬硬的冰磚，卻又想吃冰淇淋。那店內隱藏版「雪泥加冰淇淋」就很適合你！冰沙搭配冰淇淋，有一種在園遊會喝漂浮飲料的感覺。菜單上沒有寫的搭配，卻是許多客人的必喝飲品，一杯在手可以慢慢喝，也不怕冰淇淋融化。
必吃推薦：花生口味三文治冰磚
地址：南投縣南投市光榮西路一街11號
營業時間：10:00-17:20（週一公休）
王品桂花酸梅湯
吃完老胡麵館的牛肉麵如果覺得太熱，那就到隔壁買杯「王品桂花酸梅湯」消暑解渴。這杯以桂花、山楂、烏梅與甘草熬煮出的滋味，酸度適中且入喉順口，是多數人都能接受的大眾口味。最有趣的是杯身包裝藏的小巧思，印著曹操「望梅止渴」的典故圖畫，讓人喝的時候不自覺聯想到古人的智慧。如果喝不過癮，還能直接帶走瓶裝酸梅湯，依喜好隨意調整酸梅湯的濃淡。
必吃推薦：酸梅湯
地址：南投縣南投市光華路88號
營業時間：9:30-18:00（週一營業至16:00，週二公休）
延伸閱讀>>【南投美食推薦】草屯、埔里、竹山！南投必吃古早味清單
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