全台最強「溜滑梯樂園」5／7開溜！ 清水鰲峰山「谷溜遊戲場」34條滑軌、8米高大樹之塔、滾輪沙坑一站式放電玩瘋

台中爸媽週末帶孩先衝！ 台中清水鰲峰山運動公園迎來華麗變身，市府豪砸7600多萬元打造全新的「谷溜遊戲場」，一口氣推出高達34道滑梯，直接挑戰全台溜滑梯密度最高的親子聖地！

圖／議長張清照臉書

全新完工的「谷溜遊戲場」真的沒在客氣！市府利用山勢地形打造出單一場域，一次擁有「34座溜滑梯」的壯觀景象，不管是螺旋狀、直線衝刺還是波浪造型，各種多元滑軌讓小朋友玩到捨不得回家！

圖／台中市政府提供

8公尺高的「大樹之塔」成為園區的核心建築，四層樓的結構中串接了多條滑行路徑。最特別的是，擁有全國首創的「互動式音效排笛滑梯」，讓孩子在高速俯衝的同時，還能聽到美妙的音律聲，一次滿足視覺、聽覺與觸覺的五感體驗！

圖／議長張清照臉書

「鰲峰山公園谷溜遊戲場」確定將於 5月7日上午10時 剪綵後正式開放，現場更規劃了高架步道、滾輪滑梯、攀爬挑戰區及超大沙坑，堪稱是海線最狂的親子放電神隊友。

圖／議長張清照臉書

考量到家長的辛苦，園區特別保留了原本的大樹綠蔭，並額外增設了遮陽棚與休憩座椅，讓爸媽在看顧孩子冒險時，也能有舒適的乘涼空間。

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