「春瘋媽祖」5/9-10大甲鐵砧山登場 樂團街舞接力演出

【旅奇傳媒/編輯部報導】具台灣在地文化特色的「媽祖」慶典活動精彩回歸！春季年度盛事「2026 鐵山音樂祭－春瘋媽祖」，05/09-05/10在大甲區「鐵砧山風景特定區」及雕塑公園廣場盛大展開，活動全程免費入場，亮點不斷的演出內容，加上狂歡不止的音樂派對，絕對能感受到台灣獨有的文化魅力。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，今年「春瘋媽祖」活動內容十分精彩，05/09「媽祖誕辰日」13:00-22:00，將以熱鬧活潑的音樂為媽祖慶生；05/10「母親節」12:00-18:00有經典懷舊音樂演出，可帶媽媽來趟音樂之旅，過ㄧ個特別的母親節。

▲「春瘋媽祖」05/09-05/10大甲鐵砧山熱力登場。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，今年音樂表演邀請眾多樂團及街舞團體，還設置了非洲鼓體驗區。除了曾入圍金音獎的知名樂團 P!SCO 以及大甲出身歌手伍浩哲，還有奇洛波士多 Kiiroposto、The Cuervos、狗吠火車、The ShapeMaster、全方位創作歌手－ZX 以及思沐雨、吼嗨樂團、DESP、GYPSI GYPSI 等多組實力派歌手及樂團，各式各樣的演出曲風，邀請一起進入音樂世界！

此外，來自大甲在地的驕傲－大甲高中吉他社、大甲高中熱音社以及國苑吉他社、國苑熱音社則於週日登台演出，現場將被渲染滿滿的青春氣息、沉浸在春季的幸福氛圍中。

▲特色非洲鼓演出。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中市風景區管理所（簡稱風管所）表示，鐵砧山是大甲區遠近馳名的景點，除擁有自然景觀之外，人文方面也不遑多讓，景點充滿歷史色彩，包括劍井、國姓廟等，遊客可以到這個充滿歷史人文的地方欣賞音樂演出。為避免現場交通壅塞，建議搭乘大眾運輸或共乘前往，遊客中心周邊設有免費與收費停車場，供自行開車民眾使用，相關資訊可至「臺中市風景區管理所」網站查詢。

風管所補充，「2026台中海洋觀光季」除了「春瘋媽祖」，7月於「大安濱海樂園南園」將舉行「浪花盃」沙灘排球賽、8月則有梧棲「濱海祭」等精彩活動；10/03-10/04在大安區「大安港媽祖文化園區」將有擊鼓表演、媽祖文化劇場、嗨安祭及系列小活動，共同慶祝媽祖雕像完工。更多最新資訊請參閱「臺中市風景區管理所」網站及臉書，或「台中觀光旅遊網」、「大玩台中」FB 與 IG 查詢，一起出發大玩台中、玩翻台中海線！

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