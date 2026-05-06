快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

「春瘋媽祖」5/9-10大甲鐵砧山登場 樂團街舞接力演出

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「春瘋媽祖」5/9-5/10於大甲鐵砧山開演，樂團街舞接力演出為媽祖慶生。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
「春瘋媽祖」5/9-5/10於大甲鐵砧山開演，樂團街舞接力演出為媽祖慶生。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】具台灣在地文化特色的「媽祖」慶典活動精彩回歸！春季年度盛事「2026 鐵山音樂祭－春瘋媽祖」，05/09-05/10在大甲區「鐵砧山風景特定區」及雕塑公園廣場盛大展開，活動全程免費入場，亮點不斷的演出內容，加上狂歡不止的音樂派對，絕對能感受到台灣獨有的文化魅力。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）指出，今年「春瘋媽祖」活動內容十分精彩，05/09「媽祖誕辰日」13:00-22:00，將以熱鬧活潑的音樂為媽祖慶生；05/10「母親節」12:00-18:00有經典懷舊音樂演出，可帶媽媽來趟音樂之旅，過ㄧ個特別的母親節。

▲「春瘋媽祖」05/09-05/10大甲鐵砧山熱力登場。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲「春瘋媽祖」05/09-05/10大甲鐵砧山熱力登場。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，今年音樂表演邀請眾多樂團及街舞團體，還設置了非洲鼓體驗區。除了曾入圍金音獎的知名樂團 P!SCO 以及大甲出身歌手伍浩哲，還有奇洛波士多 Kiiroposto、The Cuervos、狗吠火車、The ShapeMaster、全方位創作歌手－ZX 以及思沐雨、吼嗨樂團、DESP、GYPSI GYPSI 等多組實力派歌手及樂團，各式各樣的演出曲風，邀請一起進入音樂世界！

此外，來自大甲在地的驕傲－大甲高中吉他社、大甲高中熱音社以及國苑吉他社、國苑熱音社則於週日登台演出，現場將被渲染滿滿的青春氣息、沉浸在春季的幸福氛圍中。

▲特色非洲鼓演出。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供
▲特色非洲鼓演出。　圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中市風景區管理所（簡稱風管所）表示，鐵砧山是大甲區遠近馳名的景點，除擁有自然景觀之外，人文方面也不遑多讓，景點充滿歷史色彩，包括劍井、國姓廟等，遊客可以到這個充滿歷史人文的地方欣賞音樂演出。為避免現場交通壅塞，建議搭乘大眾運輸或共乘前往，遊客中心周邊設有免費與收費停車場，供自行開車民眾使用，相關資訊可至「臺中市風景區管理所」網站查詢。

風管所補充，「2026台中海洋觀光季」除了「春瘋媽祖」，7月於「大安濱海樂園南園」將舉行「浪花盃」沙灘排球賽、8月則有梧棲「濱海祭」等精彩活動；10/03-10/04在大安區「大安港媽祖文化園區」將有擊鼓表演、媽祖文化劇場、嗨安祭及系列小活動，共同慶祝媽祖雕像完工。更多最新資訊請參閱「臺中市風景區管理所」網站及臉書，或「台中觀光旅遊網」、「大玩台中」FB 與 IG 查詢，一起出發大玩台中、玩翻台中海線！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

全台最強「溜滑梯樂園」5／7開溜！ 清水鰲峰山「谷溜遊戲場」34條滑軌、8米高大樹之塔、滾輪沙坑一站式放電玩瘋

全台最強「谷溜遊戲場」將於5月7日在台中清水鰲峰山正式開放，擁有34條滑梯及8米高的大樹之塔，孩子們將能享受多樣化的滑行樂趣。園區設有滾輪沙坑及攀爬挑戰區，並考慮家長的需求提供遮陽設施，讓全家共享親子

隱身大學內的「隱藏版手搖」！採用興大鮮奶，大推「珍珠鮮奶黑茶」尾韻還會回甘

dn走跳美食／糖糖's 享食生活 又被糖糖挖到一間隱藏版寶藏店囉！這間隱身在中興大學校園內的「中興奶茶」，可是連興大學生都不一定捨得分享的私藏名單，...

久坐剪片＋健身越練越卡？ 台中撥筋堂體驗「撥筋＋運動按摩」幫身體好好放鬆

如果你跟小編一樣——工作久坐、剪片剪到肩頸背部緊繃，或是健身越練越覺得卡、活動起來不太順，那你一定懂那種「不是痛到不能動，但每天都不太舒服」的感覺。這次小編來撥筋堂（台中市政店）做了一次完整的放鬆體驗

神級手作漢堡！ 台中早午餐推薦「老陳小圓法漢堡專賣店」國美館巷弄老宅麵包控吃過想再回訪

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中漢堡/台中早午餐/國美館美食推薦！今天要分享一家隱藏在台中西區巷弄裡的老宅餐廳~L’espace 老陳小圓法漢堡專賣店。

南投埔里一日遊｜不只日月潭！鹹油條、肉圓在地吃法、瀑布秘境到夜景一次玩滿

說到南投，很多人第一個想到日月潭，但這次小編想帶你換個玩法：從早吃到晚、從市區玩到山裡，把埔里排成一條超完整的一日遊路線。這裡真的被低估了——早餐有在地人也會排的鹹油條、午餐用一碗肉圓＋高湯把味蕾收服

高鐵＋桐花同框！台中外埔水流東「桐花步道」美如電影場景

不是壯觀到壓迫，而是剛剛好的溫柔。當水流逆著你想像的方向流動，當花從天空落到地面，這裡的每一個畫面都帶著一點不一樣。水流東桐花步道，在桐花季時，像一條被白色輕輕點亮的路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。