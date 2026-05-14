免費咖啡奉茶、巧克力試吃！埔里「18度C巧克力工房」推薦必買 生吐司、鹽可頌都不能錯過

埔里18度C巧克力工房應該是很多人到南投埔里旅遊必訪的伴手禮景點吧！還記得第一次到訪18度C是15年前，為了想買18度C生巧克力回去當伴手禮，當時18度C巧克力工房還只有一間小店面，發展到現在根本是18度C商圈了，超級厲害，每次來都有新發現呀！

現在的18度C不但有巧克力、義式冰淇淋，還有熱門必買的生吐司、鹽可頌、蝴蝶酥…，連咖啡、茶葉禮盒都有~除了伴手禮，埔里高人氣的朗寧牛排、渡之島日高鍋物、Feeling18 coffee 、Feeling 18 LAB 烘培研究所等牛排館、火鍋餐廳、下午茶咖啡館，也都是18度C旗下品牌喔！趁連假來趟18度C埔里美食二日遊吧～

18度C 生吐司 伴手禮門市

電話 : 049 – 2984863

地址 : 南投縣埔里鎮慈恩街20號

營業時間 : 10 : 00 – 20 : 30

免費奉茶、咖啡

來到18度C商圈，別忘了到「18度C生吐司伴手禮門市」旁的「奉茶」窗口，可以免費領取「咖啡」或「茶飲」喝很讚，也能自備環保杯來裝喔~(免費領取，領完為止)

我們到訪這天天氣超熱，所以選了泌涼無糖的冰烏龍茶，茶味清香不會太淡，好喝耶！如果有喜歡門市也可以直接買茶葉回家～

門市內有人氣必買的生吐司、鹽可頌以及各種禮盒，還有20元一瓶的18度C氣泡水，夏天太熱很適合來一瓶～

18度C生吐司口味推薦

18度C生吐司家人買過很多次，最常吃的就是「原味」跟「巧克力」，這兩個口味也是人氣基本款，每次來都有的買，如果想吃其他口味還需要看日期與出爐時間才買的到~

▼原味生吐司，一份150元。巧克力生吐司，一份180元。生吐司鬆軟 Q 綿，原味有迷人奶香，巧克力則是濃郁微帶苦味的大人風，好吃~

▼酒香葡萄外交官，一份170元。外交官的葡萄乾風味濃郁，香甜提味很加分~

▼柚子胡椒乳酪，一份250元。這個口味是鹹食路線，咀嚼時乳酪香濃有淡淡胡椒香氣，尾韻帶點柚子果香，小有特色~

18度C鹽可頌

門市旁就是廚房，可以直擊鹽可頌的製作過程，圓圓胖胖的樣子小巧可愛~

▼鹽可頌，一份2入90元。外皮微酥，內裡柔軟蓬鬆，咀嚼時奶香會愈發濃郁香甜，加上外皮鹽粒的淡淡提味，好吃耶，我喜歡~

巧克力內餡是可可較濃的風味，微甜不膩口，加上才剛出爐，外皮更酥脆美味。如果鹽可頌是外帶回家，推薦烤箱再回烤一下會更好吃。

18度C 年輪蛋糕

18度C全新回歸的「年輪蛋糕」，是攜手日本人氣品牌「CLUB HARIE」的聯名甜點耶！「CLUB HARIE」源自日本滋賀縣的知名西點品牌，最廣為人知的就是「年輪蛋糕」了，自家改良的配方與製作工法，可以打造出比傳統年輪蛋糕更濕潤柔軟的口感，現在不用飛日本就吃得到！超讚滴~

▼年輪蛋糕，原味一份620元。原味的方格外盒與「CLUB HARIE」的年輪蛋糕禮盒好像喔～不過仔細看上面多了 Feeling18 的字樣。

原味的最佳食用溫度是 18～24 度，所以我從冰箱拿出來，有在常溫下放了一下才開吃，也可以直接微波 10～15 秒加溫。

層層堆疊的蛋糕咬下去是那種帶點濕潤、不乾的口感，咀嚼時帶著自然蛋奶香氣，甜度適中，外面薄薄一層糖霜很加分，細緻帶脆，隨後在口中慢慢化開，讓整體甜度提升卻不膩口，好吃耶！

▼年輪蛋糕，巧克力一份980元。我一開始還疑惑為什麼巧克力口味比原味貴那麼多，原來不但年輪蛋糕加了濃郁紮實的巧克力，中間還有一大塊巧克力甘納許呀！先將蛋糕與甘納許平等切開，然後使用微波爐(500W)加熱10~20秒，讓甘納許融化淋在蛋糕上，是最佳吃法。

蛋糕體本身融入巧克力的微苦韻味，吃起來不會死甜，反而多了一點成熟的大人感。而微融巧克力甘納許增添了巧克力的濃醇香氣與滑順口感，香濃有特色！

18度C蝴蝶酥

▼蝴蝶酥禮盒，原味560元、巧克力580元、椒麻580元。蝴蝶酥輕輕一䂭就碎開，酥脆有層次，原味酥甜、巧克力香氣十足，攏厚呷~

椒麻是鹹香口味，想不到蠻涮嘴的，而且真的有椒麻香氣與辣勁，愛吃辣的可以試試~

18度C雪之樹禮盒

▼雪之樹禮盒，一份500元。一盒10顆分別有兩種口味：黑糖阿薩姆奶香5顆、金萱柚香5顆。

「黑糖阿薩姆奶香」外皮包覆了薄薄一層軟Q黑糖麻糬，內餡是18度C經典香濃的巧克力，味道濃厚有層次又不會太苦太甜，灑上可可粉+紅茶粉就好吃。

「金萱柚香」外皮換成白麻糬，灑入了金萱茶粉與柚花薰香，茶香清新尾韻帶淡淡花香，這個也好吃。

18度C 生吐司 伴手禮門市

電話 : 049 – 2984863

地址 : 南投縣埔里鎮慈恩街20號

營業時間 : 10 : 00 – 20 : 30

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」