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親子挑戰設施好放電！南投免費景點「橋聳雲天綠雕園區」 就位在雲端高架橋下

涼子是也／ 文、圖／涼子

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橋聳雲天綠雕園區位於南投國姓鄉，園區位在國道六號高架橋下方，抬頭就能看到壯觀的「橋聳雲天」高架橋，橋面距地面約 70 公尺，相當於 23 層樓高，被譽為「雲端公路」，更是全台高速公路八景之首，現場看橋聳雲天綠雕園區真的覺得蠻壯觀的～

這次從台中跑到南投國姓有雞農場餐廳聚餐，當然不能吃完飯就回家啦！搜尋了一下附近適合留小孩的地方，發現橋聳雲天綠雕園區，不但有兒童遊戲區、體能訓練區可以讓小孩放電，結合綠雕藝術、花海景觀的環境也不賴，就決定大家一起到橋聳雲天綠雕園區續攤XD。

【橋聳雲天綠雕園區】

電話：049-2721002

地址：544台灣南投縣國姓鄉福龜村

開放時間：24小時

聳雲天綠雕園區︱地址位置

橋聳雲天綠雕園區地址是「南投縣國姓鄉福龜村富久巷」，直接用 Google 導航搜尋「橋聳雲天綠雕園區」即可抵達，距離埔里市區也不遠，很適合安排進南投一日遊行程中。

橋聳雲天綠雕園區︱地圖

橋聳雲天綠雕園區地圖如下，對我們這種帶小孩來放電的爸媽來說，最重要就是「體能訓練區、平衡體驗區與遊戲區」啦～

橋聳雲天綠雕園區︱兒童遊戲區

兒童遊戲區適合年紀較小的孩子，設備安全、難度較低，有溜滑梯可以讓小朋友可以自由跑跳、滑行、攀爬。

橋聳雲天綠雕園區︱平衡體驗區

平衡體驗區有簡單的石樁、繩索可以訓練平衡感與身體控制能力，適合暖身使用。

橋聳雲天綠雕園區︱體能訓練區

體能訓練區入口就在平衡體驗區旁，爬行穿越「網洞」之後，踏過由一塊塊木板組成的「鋪板橋」，接著橫向移動通過「攀岩板」，攀岩對手部力量要求較高，不過下面都是安全網不怕掉下來。

三索橋顧名思義是由三根繩索組成（一條踩踏、兩條手扶），需同時抓握與踩踏，考驗全身協調能力。

「馬鐙橋」要把腳穿過馬鐙，踩點小且晃動幅度大，蠻容易卡關的，沒耐性的小孩會直接跳過馬鐙踩繩索過去XD 下一個是是會左右晃動「搖晃橋」。

接下來是由繩子搭建的「繩網橋」，難度不高，幾乎每個小孩都能輕鬆通關。

「垂直圓木橋」需跨越不同圓木，過程需要手部力量抱著圓木支撐，同時需要腿部力量平衡前進。

「漁夫航道」應該是想模擬海上繩索行走，因繩索很粗，所以也是相對容易的關卡。

「平行雲梯」是類似懸空梯子的設計，需要靠手部力量與腰身晃動一格格穩定前進，非常需要體力，而且蠻高的耶！我們這群國小生沒有人挑戰完全程XD

整個園區最受小孩歡迎的就是「滑索」了！從高處滑行而下，速度感與刺激感兼具，紅豆薏仁兩姐妹一趟接著一趟，不停排隊不停玩，超愛~

橋聳雲天綠雕園區︱園區環境

橋聳雲天綠雕園區佔地廣闊，綠意盎然，很多人會帶地墊來野餐，蠻愜意的～

這裡的動物雕像表情好幽點，下圖這隻烏龜演我週一上班的模樣XD。

小紅豆說這隻小兔子像她害羞的模樣XD。

公共廁所就在兒童遊戲區旁這排綠植的後面。

橋聳雲天綠雕園區︱評論

橋聳雲天綠雕園區免門票又有廁所與停車場，離埔里市區也不會太遠，是非常方便親子放電的免費南投景點。要說缺點的話，遮蔽物較少，天氣熱時較曬；還有就是這裡沒有小販部，只有一、兩個小攤販，沒什麼餐飲選擇，建議自備零食飲料點心，且記得一定要有公德心，不留垃圾，好好維護環境喔～

橋聳雲天綠雕園區︱常見問題

Q1：橋聳雲天綠雕園區需要門票嗎？

A：不用，橋聳雲天綠雕園區免費開放參觀玩耍散步。

Q2：橋聳雲天綠雕園區適合帶小孩嗎？

A：非常適合！有兒童遊戲區與挑戰設施，可以讓小朋友盡情放電。

Q3：橋聳雲天綠雕園區停留多久比較剛好？

A：建議安排 1.5～2 小時左右，可以帶地墊與防曬用品，一邊野餐一邊溜小孩。

橋聳雲天綠雕園區

電話：049-2721002

地址：544台灣南投縣國姓鄉福龜村

開放時間：24小時

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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