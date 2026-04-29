高鐵＋桐花同框！台中外埔水流東「桐花步道」美如電影場景





位於台中外埔的水流東桐花步道，原名「水流東情人幽徑」，全長約2.4公里，是結合自然景觀與歷史脈絡的特色路線。步道沿著日治時期開發的「后里圳」水圳而建，因地勢西低東高，讓水流逆向由西往東流動，形成罕見的「水流東」奇觀。這樣的地形特色，不僅為步道增添話題性，也讓整段旅程多了一層探索與發現的趣味。





▲圖片來源：IG@dust._journey





五月雪鋪滿步道｜桐花盛開的柔白風景

每年四月至五月，是水流東步道最動人的時刻。當油桐花進入盛開期，白色花朵不僅佈滿枝頭，也隨風飄落至地面，形成如雪般的花毯。沿著步道前行，腳下鋪滿細緻花瓣，抬頭則是滿樹白花，整個空間被柔和的色調包圍，讓人不自覺放慢腳步，沉浸在這段屬於春天的景色之中。





▲圖片來源：IG@dust._journey

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高鐵與花海同框｜動靜交錯的經典畫面

水流東桐花步道的一大亮點，在於設有距離高鐵極近的觀景台。當列車疾駛而過，與周圍的桐花景觀形成強烈對比，瞬間構成動與靜交錯的畫面。在桐花季期間，更能捕捉到「高鐵穿越白色花海」的獨特景象，也讓這裡成為攝影愛好者熱衷拍攝的熱門地點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





綠蔭水圳步道｜輕鬆走訪的療癒系旅程

整條步道沿著水圳延伸，兩側林蔭茂密，形成自然的綠色廊道，即使在較炎熱的季節也能維持舒適的行走體驗。平緩的路線設計，使其成為親子與各年齡層皆適合的散步路線。無論是短暫停留賞花，或完整走完步道，都能在水聲與花景交織之中，感受到一段輕鬆而療癒的春日旅程。





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【外埔水流東桐花步道】

景點位置：台中市外埔區水流東桐花步道





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