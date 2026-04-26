「史努比港風餐車」來了！史努比最新快閃台中 「歐拉夫大氣偶、火車過道」夯點必拍 這1款周邊「可愛到爆」非買不可

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 說到台中美食，燒肉絕對是戰火最猛的殿堂，去年聽聞春心洋行與日本岩手縣在台中辦活動原來就是在羽悅啊！羽悦燒肉低調地隱身在台中西區模範街附近的巷弄，台中羽悅燒肉 (Yu Joy) 主打日式和牛、嚴選肉品與爐端燒料理，雙人套餐，價格 $1788 起，我們選擇羽悦藏韻銘牛套餐，涵蓋優質日本前澤和牛後腰翼板、日本前澤和牛角切 、澳洲M9和牛 、安格斯帶骨肋眼、安格斯無骨牛、安格斯 Prime 牛肋條、香草雞腿肉，想吃飽吃巧，在羽悅燒肉都可以選擇到自己想要的套餐呦！和牛專門的羽悦燒肉，也很適合慶生聚餐，重點是還有鮮肉幫你烤肉呀！

2026-04-20 16:28