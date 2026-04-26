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「史努比港風餐車」來了！史努比最新快閃台中 「歐拉夫大氣偶、火車過道」夯點必拍 這1款周邊「可愛到爆」非買不可

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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史努比鐵粉衝了！「史努比花生飲茶快閃店」最新進駐台中，港風餐車、超大氣偶絕對非拍不可，還有「超爆炸新品」可愛到不行，免費逛到飽。

圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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繼快閃華山文創園區後，「史努比花生飲茶快閃店」移師台中，落腳台中驛鐵道文化園區，復古港風主題十分出片，不只有經典港風餐車必拍，還有超Q歐拉夫大氣偶、火車過道背景，結合史努比的可愛與鐵道氛圍，統統免費拍到爽。除了打卡亮點外，快閃店也有多款周邊商品可以選購，特別是花生飲茶系列限定周邊，從保溫杯、杯墊到絨毛娃娃應有盡有。

圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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其中，還有一款「可愛到爆炸」的新品—「爆炸頭史努比」，蓬蓬炸開造型有如花椰菜般超逗趣，有粉絲已經搶購了好幾顆，直呼「超級可愛」。此外，快閃店必備「一番好運」抽獎遊戲更將不定期推出新獎項，最終賞是史努比大公仔1個或花生漫畫馬年娃娃1對，值得來拚手氣把大獎抱回家。

圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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圖／台中驛鐵道文化園區粉專
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史努比花生飲茶 台中驛快閃店

快閃日期：即日起～2026/7/19

時間：平日11:00-19:00；假日10:30-19:30

地點：台中驛鐵道文化園區（舊台中火車站－H09進站口藝廊）

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