逛商場順便看展！沉浸式藝術空間 「御書房藝廊」進駐漢神洲際廣場

小編原本以為「搭氣球看山景」這種畫面，得飛到國外才拍得到，結果南投草屯直接把它做成一座可以好好待著的樂園——全台首座繫留式氦氣球樂園就在這裡。一進園就會被草地上那顆超巨氦氣球吸住目光，像一個安靜但超有存在感的地標；真的搭上去後更誇張，360 度把九九峰的稜線、惡地起伏一次收進眼底，尤其日落前後光線一打，山勢立體到像開了濾鏡，怎麼拍都很出片。更迷人的其實是它的「慢遊感」。這裡不是拍完就走的景點，園區動線舒服、草地可以坐著發呆，花季還會有整片花景加成，走著走著就會想放慢腳步。小編最喜歡的玩法是：先升空把九九峰看個過癮，再回到園區慢慢逛、慢慢拍，最後用一頓舒服的燒肉把一天收尾——不用趕，也不用硬塞行程，但每一段都很有記憶點。

2026-04-19 10:01