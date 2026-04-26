逛商場順便看展！沉浸式藝術空間 「御書房藝廊」進駐漢神洲際廣場
今年四月，台中北屯迎來全新地標——漢神洲際購物廣場正式開幕！不僅帶來多元品牌進駐，更重新定義了購物空間的可能性。在這樣的場域之中，藝術不再只是被框架在展館裡，而是自然地融入日常動線之中，讓人們在逛街、用餐、休憩之餘，也能感受到文化與美學的存在，為城市生活增添一份細膩的層次。
來自高雄、擁有超過四十年歷史的御書房藝廊，此次進駐漢神洲際購物廣場，不僅是品牌版圖的延伸，更是一場藝術與生活的跨界融合。長年致力於推廣當代藝術的御書房，透過多元策展與深厚經驗，將藝術從傳統展覽場域帶入更貼近大眾的空間，讓不同背景的觀者都能以更輕鬆的方式接觸藝術。
走進御書房藝廊，可以看見油畫、水墨、雕塑、攝影與複合媒材等作品交錯呈現，形成一種豐富而立體的視覺體驗。不同形式的創作不僅展現藝術家的多元語彙，也讓觀者在不同媒材之間轉換感受，逐步建立屬於自己的觀看節奏。這樣的空間不再只是展示作品，而是一個可以停留、思考與感受的場域。
藝廊強調「藝術即生活」，並透過溫度感十足的互動方式，拉近藝術家與觀眾之間的距離。無論是現場觀賞作品，或透過對話理解創作背後的故事，都讓藝術變得更加親近。同時，藝廊也整合isart線上藝廊服務，讓民眾即使不在現場，也能隨時欣賞與收藏藝術作品，真正實現跨越空間限制的美學體驗。
展場位置：台中漢神洲際購物廣場1F
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