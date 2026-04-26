快訊

乾眼症猛吞「好油」卻無效？ 醫點名3種營養素最關鍵：吃錯反而加重發炎

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

LINE記事本大改版！上傳影片功能4月27日退場 2招照樣免費存

逛商場順便看展！沉浸式藝術空間 「御書房藝廊」進駐漢神洲際廣場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

今年四月，台中北屯迎來全新地標——漢神洲際購物廣場正式開幕！不僅帶來多元品牌進駐，更重新定義了購物空間的可能性。在這樣的場域之中，藝術不再只是被框架在展館裡，而是自然地融入日常動線之中，讓人們在逛街、用餐、休憩之餘，也能感受到文化與美學的存在，為城市生活增添一份細膩的層次。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


四十年藝術底蘊：御書房藝廊的跨界進駐

來自高雄、擁有超過四十年歷史的御書房藝廊，此次進駐漢神洲際購物廣場，不僅是品牌版圖的延伸，更是一場藝術與生活的跨界融合。長年致力於推廣當代藝術的御書房，透過多元策展與深厚經驗，將藝術從傳統展覽場域帶入更貼近大眾的空間，讓不同背景的觀者都能以更輕鬆的方式接觸藝術。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


多元媒材交織：打造沉浸式藝術空間

走進御書房藝廊，可以看見油畫、水墨、雕塑、攝影與複合媒材等作品交錯呈現，形成一種豐富而立體的視覺體驗。不同形式的創作不僅展現藝術家的多元語彙，也讓觀者在不同媒材之間轉換感受，逐步建立屬於自己的觀看節奏。這樣的空間不再只是展示作品，而是一個可以停留、思考與感受的場域。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


多元媒材交織：打造沉浸式藝術空間

藝廊強調「藝術即生活」，並透過溫度感十足的互動方式，拉近藝術家與觀眾之間的距離。無論是現場觀賞作品，或透過對話理解創作背後的故事，都讓藝術變得更加親近。同時，藝廊也整合isart線上藝廊服務，讓民眾即使不在現場，也能隨時欣賞與收藏藝術作品，真正實現跨越空間限制的美學體驗。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【漢神洲際購物廣場御書房藝廊】

展場位置：台中漢神洲際購物廣場1F


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>學生、小資必收藏！台中五大平價餐廳推薦 高CP值超滿足

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漢神洲際

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

逛商場順便看展！沉浸式藝術空間 「御書房藝廊」進駐漢神洲際廣場

走進商場，原本只是為了逛街購物，卻意外被一幅畫、一件雕塑吸引駐足，那一刻，藝術不再遙遠，而是貼近生活的存在。隨著漢神洲際購物廣場開幕，擁有40年歷史的御書房藝廊正式進駐，為台中帶來一場融合日常與藝術的全新體驗。

鴨肉飯小吃店裡居然也能吃到「鴨肉爐」！一鍋300元鴨肉多到爆，好幾個人一起吃都沒問題

udn走跳美食／ShengYao 鴨肉飯小吃店內居然也能吃到鴨肉爐，沙鹿超人氣的”鴻門鴨肉飯”新推出”肉山鴨霸鍋”，店家突發奇...

藏身巷弄的職人手路菜！彰化聚餐最溫柔的私房選擇 吃得到「精緻辦桌菜」

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 沒有華麗的招牌，蘊底卻很深厚，彰化美食推薦農食憶料理坊，隱身在彰化市區不起眼的街弄中，...

和牛專門推薦！ 「羽悅燒肉」低調隱身在台中西區 日本前澤和牛首選 還有鮮肉幫你烤肉

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 說到台中美食，燒肉絕對是戰火最猛的殿堂，去年聽聞春心洋行與日本岩手縣在台中辦活動原來就是在羽悅啊！羽悦燒肉低調地隱身在台中西區模範街附近的巷弄，台中羽悅燒肉 (Yu Joy) 主打日式和牛、嚴選肉品與爐端燒料理，雙人套餐，價格 $1788 起，我們選擇羽悦藏韻銘牛套餐，涵蓋優質日本前澤和牛後腰翼板、日本前澤和牛角切 、澳洲M9和牛 、安格斯帶骨肋眼、安格斯無骨牛、安格斯 Prime 牛肋條、香草雞腿肉，想吃飽吃巧，在羽悅燒肉都可以選擇到自己想要的套餐呦！和牛專門的羽悦燒肉，也很適合慶生聚餐，重點是還有鮮肉幫你烤肉呀！

開箱南投最新景點：薰衣草森林九九峰氦氣球樂園！升空看火炎山地貌＋花季散步＋園區燒肉一次玩

小編原本以為「搭氣球看山景」這種畫面，得飛到國外才拍得到，結果南投草屯直接把它做成一座可以好好待著的樂園——全台首座繫留式氦氣球樂園就在這裡。一進園就會被草地上那顆超巨氦氣球吸住目光，像一個安靜但超有存在感的地標；真的搭上去後更誇張，360 度把九九峰的稜線、惡地起伏一次收進眼底，尤其日落前後光線一打，山勢立體到像開了濾鏡，怎麼拍都很出片。更迷人的其實是它的「慢遊感」。這裡不是拍完就走的景點，園區動線舒服、草地可以坐著發呆，花季還會有整片花景加成，走著走著就會想放慢腳步。小編最喜歡的玩法是：先升空把九九峰看個過癮，再回到園區慢慢逛、慢慢拍，最後用一頓舒服的燒肉把一天收尾——不用趕，也不用硬塞行程，但每一段都很有記憶點。

台中話題展覽推薦│當戰爭變成「副本」 AI、無人機與影像戰

我們習慣透過影像認識世界，卻很少懷疑影像本身。《無限副本與瞄準器》正是這樣一場讓人停下來思考的展覽，讓觀看這件事本身，成為被重新審視的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。