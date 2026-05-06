台中頂級「Omakase無菜單料理」推薦！一套將近20道美味 還有免費KTV包廂CP值超高

台中無菜單料理/台中Omakase推薦/台中母親節餐廳推薦/台中頂級日式無菜單料理推薦！這家隱身在台灣大道的軒之饌，是我們近期吃到最驚艷的Omakase (おまかせ)。不僅有日本空運直送的黑鮪魚大腹、馬糞海膽，還有台中唯一吃得到的現刨松露魚翅天婦羅。更棒的是，這裡二樓備有豪華大包廂免費提供KTV還不收包廂費！不論是節日約會還是商務請客，面子裡子都顧到，高CP值的奢華饗宴吃過就愛上。最近要慶祝母親節的朋友，趕快預約～

軒之饌地點交通

軒之饌FB / 軒之饌IG

地址：台中市西屯區臺灣大道二段841號

電話：0911-319528

營業時間： 18:00~23:30 週一公休

軒之饌位在台灣大道上靠近大墩路口，就在台中知名的金錢豹大酒店斜對面。位在鬧區內卻又十分隱密，我們走過台灣大道那麼多次，還真的從沒發現這裡隱藏這麼一間頂級日式無菜單料理餐廳。

這裡交通便利，大眾運輸可搭捷運或公車，到市政府捷運站下車，走路到餐廳不到10分鐘。開車的朋友，可以停在Times台中大容西街停車場(導航地圖)，距離餐廳走路只要2分鐘。

軒之饌位在繁華的台灣大道二段，日式門面很有神祕感。頂級無菜單日本料理外觀低調，有點像私人招待會所，廣受日本料理老饕青睞，Google評論高達4.8星！

軒之饌環境

推門而入，一樓是板前座位區，大約10席座位，底下還有置物籃。溫暖的木質調與明亮燈光，加上優質服務，整個用餐過程讓人心情很放鬆。

坐在板前最讚的地方就是能近距離看師傅展現俐落刀工。軒之饌的師傅都有二十年日料資歷，每一次來用餐都能吃到出自師傅的創意餐點，從刺身切片、握壽司到點綴，整個過程流暢得像一場表演，還能邊吃邊與師傅聊食材，這就是吃無菜單料理最大的享受！

二樓規劃了兩間寬敞包廂，可容納8人及10人。最誇張的是，包廂內竟然備有專業KTV設備，完全不收包廂費，也不需額外加價就可以免費開唱！

這兩間包廂設備真是一流，感覺像高級私人招待所，非常適合慶生聚會、家族聚餐或商務應酬。

在台中要找質感好、食材優，還能讓你直接原地開唱的日本料理店，軒之饌是我們看過的第一家，這服務真是大加分！

軒之饌 Omakase 無菜單料理價位

軒之饌價位分2600、3600、4600三種無菜單套餐，每一套約有14~16道料理，再加上自製小菜算算將近20道美味。用餐採預約制，需至少提前3天預約。

選用當季新鮮食材加上日本進口漁獲，並且與台灣在地小農合作。無菜單料理最講究食材新鮮度，主廚會根據當天到貨的極品魚貨來變換菜色，所以每次來都有驚喜。

預約時店家就會詢問是否有忌口的食材或是特別指定食材，可以客製化料理也可以調整預算。

軒之饌無菜單套餐菜色

我們今天點的是3600套餐，主廚對食材比例的精準掌握，每一道都讓人驚艷，這一餐吃下來好享受啊～

茶品

今天的茶品是中寮金蜜紅茶。主廚介紹這款茶葉特別與南投小農合作。茶葉被小綠葉蟬咬過，使葉片產生特殊的天然蜜香與果香，紅茶滋味甘醇不會苦澀，好好喝唷～我一喝完馬上就有服務人員補滿茶湯，這裡的服務非常好。

小菜

餐期間會輪番出現多款自製小菜，這一盤薑片和醃蘿蔔清爽好吃，吃完會有服務人員立即補上。

日本富士灣螢烏賊

這道菜使用的是當季最新鮮的螢烏賊，每一隻都體態飽滿，滋味好鮮甜。底下鋪著翠綠的龍鬚菜，與軟嫩的螢烏賊口感有不同層次，吃起來更清新。螢烏賊上方灑上了美麗的五色芝麻，不僅漂亮更增添了芝麻香氣。最靈魂的配角則是店家自製的胡麻味噌醬，胡麻香與味噌的鹹甜滋味完美融合，搭配鮮甜的螢烏賊超好吃!

我喜歡坐在板前席，可以看到師傅料理過程，從切片到擺盤，整個就是精彩的美食秀。主廚不僅刀工細緻，料理手法一流，還會講解食材並且答覆客人提問，真的很厲害!這也是軒之饌Omakase無菜單料理的迷人之處。

真鯛刺身

主廚介紹這道刺身是來自日本三重縣的頂級真鯛，特別搭配了香氣濃郁的松露鹽與松露油，吃的到鹽巴顆粒感及香氣，讓真鯛的鮮甜滋味更加提升。

我個人喜歡鋪在魚肉上的紫蘇花碎，紫蘇獨有的清香與松露的濃郁香氣交疊一起，再加上真鯛的軟綿鮮嫩口感，入口充滿驚喜。

特別一提，軒之饌的每一道刺身都已經有專屬調味，所以不必再沾醬油，與一般日本料理店很不一樣。如果客人想要沾芥末醬油，還是可以請服務人員送上，完全客製化。

白鮭魚刺身

這道白鮭魚刺身是產自日本富士山高海拔冷泉的頂級白鮭魚。因為生長環境的水質極致乾淨，完全沒有攝取蝦蟹類，所以魚肉呈現淡淡的白色，才有了「白鮭魚」的美名。

主廚特別搭配了香氣濃郁的松露醬油。白鮭魚肉質很嫩，鮮甜的魚肉與松露醬油真是絕配，又香又甘甜滋味好迷人。

山藥饅頭

這道軒之饌的季節煮物，用綿密的山藥泥包裹住一整顆肥美的北海道大干貝，搭配特製的山藥柴魚高湯醬汁，上面還點綴了翠綠的豆仁，喝起來清甜又優雅。

山藥口感紮實，有點像湯圓的口感好特別，完美鎖住干貝的海味。咬開的時候有驚喜，每一口都能感受到山藥的清爽與干貝的鮮甜海味，這一道很有記憶點。

小菜

中場來這道小菜芥末杏鮑菇，也是店家自製。杏鮑菇Q嫩又帶有脆度，加上芥末微嗆的滋味，蠻開胃的。

白魽魚刺身

來自日本青森縣的頂級白魽魚，這兩片刺身分別搭配了不同的佐料，讓我們一次體驗兩種層次的美味。

白魽魚本身肉質Ｑ彈細緻，越咬越甜鮮味十足。一片刷上經典的芥末醬油，吃的到白魽魚本身的油脂甘甜滋味。另一片則是搭配柚子胡椒，微微的辛辣感與清新香氣，跟白魽豐厚的油脂感完美平衡，吃起來特別爽口。

日本熊本生蠔

主廚特別挑選鮮甜度極高的熊本生蠔，淋上了自家熬製的柴魚醋凍，以及像綠寶石般的沖繩海葡萄、小菊花瓣，視覺上大加分。

這道熊本生蠔大顆飽滿，真的只有「鮮、爽、甘、甜」可以形容，簡直就是大海的牛奶！搭配自家特製醋凍，晶瑩剔透、酸甜清爽，完全勾出生蠔的鮮味。還有海葡萄嗶嗶啵啵破開的驚喜口感，也很加分~這一道我個人超愛。

魚翅天婦羅

主廚選用水鯊魚翅最好吃的部位酥炸成天婦羅，基底的湯汁竟然是用一整隻鴨與松露碎片費時熬煮，上桌前再現刨新鮮松露，這道魚翅天婦羅簡直是豪奢天花板！

現刨新鮮黑松露真的很厲害～看著松露像雪花一樣大片大片灑落在魚翅上，那股濃郁的蕈菇香氣瞬間噴發，真的是視覺與嗅覺的雙重暴擊！

魚翅天婦羅與現刨松露一起吃就很好吃，也可以沾醬享受不一樣的美味。魚翅絲絲入扣又帶點酥脆的口感，加上湯汁濃郁又充滿松露香氣，真的太迷人了！這道頂級食材交織出的鮮甜滋味，真的很享受，全台中只有軒之饌吃的到。

小菜 冰釀番茄

吃完奢華的魚翅天婦羅，用冰釀番茄潤潤口，接下來由握壽司上場。

師傅介紹握壽司米飯是日本北海道米及新潟米混合，再加上日本赤醋製成的赤醋飯。

軟絲握壽司

軟絲有先細切畫刀，口感特別軟綿細緻。上頭撒了竹炭鹽及五色芝麻，香甜海味搭配Q彈的赤醋飯，越咬越香。

尖梭魚握壽司

主廚特別選用台灣在地現撈的尖梭魚，肉質非常鮮甜Ｑ彈。整齊漂亮的精細刻花，經過炙燒後，逼出油脂香氣，色香味俱全。上頭店家用韭菜花自製的韭菜醬，讓鮮甜的魚肉多了一份厚實的韻味，比起一般的蔥花或芥末，口感層次更豐富，有畫龍點睛之妙。

紅蟳炸春捲

這道春捲跟外面吃到的完全不一樣，現剝紅蟳蟹肉與濃郁蟹黃包捲在薄薄的春捲皮中。外皮炸得金黃乾爽，一點都不油膩，口感超級酥脆！

輕輕一咬立即感受到外皮乾爽酥脆，滿嘴紅蟳蟹肉與濃郁蟹黃，搭配用蟹殼熬煮的精華高湯醬汁，鮮甜度瞬間翻倍，鮮上加鮮的層次感在嘴裡炸開，我的天啊~~超好吃！

黑鮪魚大腹握壽司

主廚選用來自日本長崎的頂級黑鮪魚，而且是油脂最豐富、最精華的大腹部位。上頭還點綴了火山鹽、魚子醬、金箔，我的天啊～這根本是握壽司界的豪宅等級，貴氣逼人到不行！

黑鮪魚大腹粉嫩色澤與細緻油花，加上主廚神級刀工，做了緊密的刻花斷筋，真的是入口即化的極致口感！我第一次吃到火山鹽，帶點微微的硫磺味，更凸顯魚肉香甜滋味。黑鮪魚的油脂在舌尖瞬間化開，伴隨著魚子醬與火山鹽的層次感，那種被幸福感包圍的滋味太滿足了！

鰻魚飯

來自屏東的白鰻魚，刷上自製醬汁烤到鹹甜入味，晶亮誘人的光澤好迷人。表層香酥、肉質細嫩完全無刺，鰻魚的油脂與醬汁融合，滋味香甜極了！底下的三好米飯也有淋上鰻魚醬汁，整個好開胃，一下子就吃光光。

鮪魚海膽吐司

烤吐司底下是店家自製的馬鈴薯小薯條；上頭鋪著細緻的鮪魚泥，往上堆疊北海道馬糞海膽，最後撒上淡雪鹽，這一道擺盤也是很華麗。在板前席看主廚料理秀，整個漂亮極了～

吐司的焦香、鮪魚的柔嫩，再加上馬糞海膽在舌尖炸開的濃郁海味，還有淡雪鹽襯托出所有食材的鮮甜滋味，多層次的口感交織在一起，真的是極致的味蕾饗宴！最後再拿起酥脆小薯條，搭配淡雪鹽，越吃越涮嘴，這道組合真是特別，我們好喜歡。

黃金蜆湯

這碗湯頭呈現乳白色，滿滿都是黃金蜆與蒜頭費時熬煮濃縮出來的精華，喝一口立即感受到極致的鮮美滋味。湯裡還加入了日本滑菇、油揚（豆皮）以及清香的萬能蔥，增加整碗黃金蜆湯的口感，看似簡單卻好好喝。

最後的甜點是蜜桃酒、柚子乳酪蛋糕、松露巧克力。

柚子乳酪蛋糕

店家自製的甜點真的很厲害，口感細緻得像慕斯一樣。一入口就能感受到乳酪的香濃滑順，穿插柚子輕盈的果香與微酸滋味，恰好平衡了乳酪的厚實感，吃起來很清爽完全不甜膩。

松露巧克力

這款也是店家自製。紮實的巧克力，苦甜滋味之外還吃的到松露特有的蕈菇香氣，讓人印象深刻。

日本蜜桃酒

鳳凰美田蜜桃酒帶有果香還吃的到蜜桃果肉，喝起來香甜順口，利口酒酒精感剛剛好，有種微醺的幸福感。軒之饌真的很適合慶祝重要節日，最後這杯日本蜜桃酒，為整套無菜單料理畫下最完美的句點。

軒之饌整體心得

這次在軒之饌品嚐的Omakase無菜單料理，從清爽的螢烏賊、優雅的真鯛，到奢華的魚翅天婦羅、黑鮪魚大腹、鮪魚海膽吐司⋯⋯最後甜點與蜜桃酒，從頭到尾完全沒有冷場，真的讓我們驚喜不斷！

軒之饌雖然價位屬於中高階，但食材頂級加上主廚精細的刀工、料理手法與調味，一整套吃下來我們都覺得很值得。

一樓板前氛圍讚，二樓包廂提供KTV還免包廂費CP值真的有夠高，在台灣大道這地段根本是佛心來著！如果你正在尋找適合情人約會、慶祝重要節日或是公司商務宴請的餐廳，軒之饌是面子裡子都能顧好的優質首選，推薦給大家。

地址 台中市西屯區臺灣大道二段841號

電話：0911-319528

營業時間：日 二 三 四 五 六 18:00-23:30

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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