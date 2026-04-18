雙色花海美炸！ 日月潭頭社「夢幻馬鞭草+忘憂金針花」限時同框 100元拍出歐風田園大片

想一次收集金黃與紫色的雙重浪漫嗎？南投日月潭頭社活盆地正迎來一年一度的視覺盛宴，2026年園區最吸睛的莫過於「馬鞭草」與「金針花」交織出的層層美景，憑藉特殊的水田景觀，打造出猶如會呼吸的巨型田園畫作，讓旅人忍不住拍爆。

圖／IG@laiyuping9520授權

園區內目前最搶眼的視覺主角非「柳葉馬鞭草」莫屬，走進這片紫色迷霧，仿佛置身法國普羅旺斯，紫色花簇宛如繁星降落田間，細長的花莖隨風流動，紫色波浪為盆地增添了幾分輕盈與神祕，成為社群媒體上高熱度的打卡新熱點。

圖／IG@molly888666授權

接著從4月下旬起，象徵「忘憂」的金針花也正式進入盛開高峰，並一路延續至6、7月。當明亮的金黃對上夢幻的深紫，整片盆地色彩飽滿且層次分明，不論是近拍花卉細節，還是以壯麗群山為背景，都能輕鬆拍出質感拉滿的田園風景照。

圖／IG@laiyuping9520授權

圖／IG@laiyuping9520授權

園區今年特別將馬鞭草集中種植於左側區域，並貼心規劃了「橫向田溝」，讓攝影愛好者可以拍個過癮，或遊客可以輕鬆站立其中，利用借位技巧將身姿融入花叢中，捕捉紫與黃在空間中延展的絕美瞬間，輕鬆就能拍出被花海環繞美感！

圖／IG@molly888666授權

日月潭頭社金針花園區（頭社活盆地）

．地址： 南投縣魚池鄉頭社村平和巷50-33號（建議導航：南投縣魚池鄉平和巷70號）

．營業時間： 08:00–17:00

．門票費用：100元 / 人

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」