吃起來有夠爽！ 台中沙鹿「海線蚵姐」海線超平價烤鮮蚵吃到飽，鮮蚵又肥又大、熱炒也超強，還能加購蛤蠣吃到飽

海線朋友想吃烤鮮蚵真的很推薦這間”海線蚵姐”，店家原來是叫”蠔爽炭火燒烤”，因為和高雄的燒烤店撞名所以決定改名叫”海線蚵姐”，店內主打烤鮮蚵吃到飽，一個人249元的價格相當實惠，重點是蚵仔很新鮮而且又大又肥，烤起來實在很爽，覺得不過癮的話還能再加99元升級蛤蠣吃到飽，如果不吃鮮蚵的話也沒關係，店內也有豐富多樣的熱炒可以點，不唬爛他們家熱炒真的是很有水準喔，有些人甚至是為了熱炒而來的，你就知道多厲害了，店家座位比起以前有稍微減少一些，假日晚上很容易就坐滿，建議想來吃的朋友可以先電話訂位喔。

店家位置在向上路七段，和自強路的叉路口，靠近中興橋，斜對面是山隆加油站，店面外觀看起來很特別，遠遠看會覺得像是啥特賣會或是流水席的現場，營業時間從下午5點開始，一直到半夜12點。

機車可以停外面，汽車的話裡面有停車場，停車相當方便。

用餐環境像是辦桌流水席現場，上面有遮雨棚，下雨也不用怕淋到雨，座位比起以前有減少一些，另外有隔出一區類似包廂區的座位區，可以容納10個人以上，一群人一起來吃也不是問題。

現場有設置四個廁所，別以為是工地那種流動廁所，它這馬桶可是坐式的，而且每一間都超乾淨，還噴得香香的。

現場有提供紅茶和冬瓜茶無限暢飲，兩種都冰涼好喝。

冰箱還有各式飲料和酒類，記得要先付款喔。

店家因為和高雄的燒烤店撞名，所以現在已經改名叫”海線蚵姐”囉，並不是頂讓給別人喔。

一樣是主打烤鮮蚵吃到飽，用餐限兩小時，成人249元，小孩189元，+99元可以加購蛤蠣吃到飽，另外店內也有超過100道的熱炒可以點，價格看起來算蠻平價的，當日壽星會有送鹽烤台灣鯛或是鹽焗白蝦，當月壽星則是炸物拼盤。

店家有投保責任險，大家可以放心的吃，舉凡在店內因為食物造成任何身體傷害都可以獲得賠償。

鮮蚵都是放在冰箱內，採自行拿取，避免浪費所以一桌一次限拿一籃。

烤鮮蚵的炭火爐會由工作人員送上，爐子並不大但是一次也能烤個10多顆了，值得一提的是他們的木炭用的是無煙木炭，所以吃完後身上不會有濃濃碳烤氣味。

除了烤鮮蚵我們一樣還有點熱炒，他們家熱炒真的很令人推薦，我看每一桌至少都有點個一兩道以上。

炭火爐的火真的很強，鮮蚵放上去還沒一會殼就慢慢打開了，熟度可以自行拿捏，但一定要烤到熟才行喔。

他們家的鮮蚵是來自嘉義東石，現在好像是產季的樣子，每一顆都肥得有點不可思議啊，讓我們驚呼連連，一口吃進嘴裡，濃濃鮮蚵海味整個在口中炸開，咬下去還有些微爆漿的感覺，真的太爽了。

爆量炒蛤蠣 $249

我們沒有升級蛤蠣吃到飽，為的就是這道新推出的超爆量炒蛤蠣，蛤蠣整個堆成小山，份量足足有兩台斤。

蛤蠣不是大顆的那種，感覺是以量取勝，但很多顆都是空的，覺得有改進的空間，幸好調味還不錯，湯汁拿來淋飯十分下飯。

炸脆皮肥腸 $250

大腸切得蠻大塊，炸得外酥內Q，吃起來鹹香夠味，越吃越涮嘴，配酒也非常適合喔。

肉絲炒劍筍 $180

新推出的菜色，劍筍清脆嫩口，肉絲切得稍細但量還可以接受，豆瓣醬為主的調味香辣夠味，單吃會感覺略鹹，配飯吃剛剛好，十足的白飯殺手，我光是這道就嗑了兩碗飯。

胡椒泰國蝦 $580

一份大概有10-12隻泰國蝦，都還蠻大隻的，肉質緊實，味道鮮美，還吃得到濃濃的蝦膏，太讚了。

蝦頭還有殘存的蝦膏，這可是老饕的最愛啊。

鹽烤台灣鯛 $300

這道”鹽烤台灣鯛”是店家招牌，不誇張，當天現場就看到除了我們之外還有好幾桌都有點。

店家會幫忙敲開外層裹上的粗鹽，並且撥開魚皮。

魚肉細緻有水份，搭配內部的蒜末一起吃好好吃，也沒有土味，再擠上一點檸檬汁，更加夠味，這道鹽烤台灣鯛獲得我們一致盛讚，喜歡烤魚的真的必點。

牛肉炒麵 $120

麵條沒有炒得太軟爛，看起來油油亮亮的相當誘人，用料也算實在，牛肉青菜給得都量都OK，如果調味上能再重一點就更棒了，不過話說回來以120元來說表現算不錯了。

芋頭米粉湯 $380

為了愛吃芋頭的朋友點的，以為是一大碗，沒想到居然是要用爐子煮的一整鍋。

米粉完全不會軟軟爛爛的，口感極佳，芋頭切得很大塊，咬下去軟軟桑桑的，朋友直呼好好吃，還有湯頭也很棒，鹹度剛剛好，帶有淡淡油蔥香氣，順口好喝。

店家最近有推出冬季新的菜色，這道”鱉爐”就是其中之一，感謝店家借我們拍，我們完全不敢點~~哈哈。

店家補鮮蚵補得很勤，一次就是十幾籃往冰箱堆，現場完全不用擔心沒得烤。

他們假日生意還蠻好的，8點多了還陸續有客人來吃，建議想來吃的可以事先訂位，比較不會怕沒位子。

一年多沒來吃了，感覺店家客人好像沒有像一兩年前那麼多，不過東西依舊很好吃，鮮蚵很令人驚艷，不知道是不是產季關係，也太肥了，記得以前沒那麼大顆說，用餐兩小時算蠻足夠，可以吃得蠻爽的，以249元來說我覺得相當划算，喜歡吃烤鮮蚵的人可以參考看看喔。

地址：台中市沙鹿區向上路七段615號

電話：(04)2636-6999

營業時間：17:00-24:00

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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