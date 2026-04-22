鴨肉飯小吃店裡居然也能吃到「鴨肉爐」！一鍋300元鴨肉多到爆，好幾個人一起吃都沒問題
udn走跳美食／ShengYao
鴨肉飯小吃店內居然也能吃到鴨肉爐，沙鹿超人氣的”鴻門鴨肉飯”新推出”肉山鴨霸鍋”，店家突發奇想將他們招牌的當歸鴨湯作為鍋底，然後搭配上他們的現切鴨肉盤，肉加湯一大鍋3個人就吃綽綽有餘，想吃豐盛一點的還能額外加點配料，個人尤其大推水蓮和凍豆腐，根本就是鴨肉爐的好朋友，剛好過幾天天氣又要轉冷了，想吃點不一樣的鴨肉爐補補身子的可以來這邊喔。
門鴨肉飯位置在靜宜商圈北勢東路和北中五街的叉路口,大樹藥局的對面,COCO都可的旁邊,大大的招牌非常顯眼,但凡路過都很難不去注意到。
裏頭空間不大，用餐尖峰時段常常都是爆滿的。
內用有提供免費的酸梅汁，這個酸梅汁超好喝，不少客人 一次都是喝好幾杯。
新推出的鴨肉爐，可以選擇半鴨或是全鴨，有多種配料能夠加點。
半鴨鴨霸爐 $300
鴨霸爐鍋底只有包含鴨肉和當歸鴨湯，其他配料要額外加點，份量有半鴨和全鴨，我們這個是半鴨的。
建議先品嚐原湯再把鴨肉煮進去，湯頭是他們招牌的當歸鴨湯，當歸香氣十分迷人，味道甘甜順口，藥膳味也不會太重，真的很好喝耶，尤其在這冷冷天氣喝起來實在很爽。
鴨肉是現點現切盤的，半鴨就很大一盤，份量3個人吃綽綽有餘。
下鍋啦～～～
鴨肉肥嫩不柴，肉本身就自帶淡淡的甜味，煮過後吸收了當歸鴨湯湯汁，吃起來更加好吃。
金門麵線 $40
不需要煮直接就可以吃，麵線是手工麵線，上面淋了鴨肉湯汁和油蔥，剛上桌要趕快拌開，不然會結成一團。
加上其他配料，就是一鍋超豐盛的鴨肉爐火鍋啦。
凍豆腐和鴨肉湯根本絕配，吸飽了湯汁的凍豆腐咬下去整個大爆汁，亂過癮的。
還有水蓮我也超推薦，清脆爽口的水蓮結合溫和甘甜的當歸鴨湯，兼顧滋補和口感。
店家也有推出鴨肉爐外帶包喔，有需要可以詢問他們。
店家這個另類的鴨肉爐真的很特別，比起傳統鴨肉爐，湯頭更容易讓人接受，鴨肉也更多，價格十分親民，半鴨一鍋300元就可以好幾個人吃，實在很划算，有興趣的朋友可以去吃看看喔。
鴻門鴨肉飯
地址：台中市沙鹿區北勢東路609號
電話：(04)2652-0016
營業時間：平日11:00-14:00、16:30-00:00/假日11:00-22:00
付費方式：現金
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