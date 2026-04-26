隱藏版「素米糕、素肉圓」！彰化火車站必吃美食 在地人百吃不膩的日常

彰化素食真的是好評不斷，今天又要來推一發我私心超愛的「彰化素食麵」！這家店不只是朋友口中的神級老店，更是榮獲全台首屆 500碗 認證的彰化市必吃素食。說真的，這家是彰化在地人超愛的素食小吃，每天早上人潮爆滿，想吃真的要跟在地阿公阿嬤比賽早起，晚來就只能看著空碗發呆啦！

這家店的手作料理真的很有溫度，我最愛他們家的滷白豆腐、手工豆包、素米糕，白豆腐入味又嫩，米糕紮實帶Ｑ勁，吃過一次妳就會懂為什麼它能入選 500 碗！為了讓大家不用煩惱，Kiwi 特別把這些厲害的彰化素食做成了素食懶人包，歡迎直接點入收錄喔！

來這吃飯最舒服的就是那種「效率」！內用的話，妳進去看到位子先坐好，服務員大哥大姐們眼睛超尖，馬上就會過來問妳要點什麼。我最佩服的就是他們的送餐速度，簡直是神速！往往托盤才剛從廚房端出來，妳桌上的餐點瞬間就全到齊了。

看著服務員忙進忙出的身影，真的打從心底佩服他們的記憶力與手腳。也因為動作超快，這裡的翻桌率非常高，就算看到門口有人在等也不用擔心，通常滑一下手機就有位子了。這種充滿生活感的節奏，就是最道地的彰化老店日常啊！

這碗麵用的就是我們中部最經典的那種黃油麵，跟豆芽菜一起燙熟後，口感Ｑ彈又帶點清爽。最厲害的是淋上店家特製的素肉燥，那個香氣真的不是開玩笑，淡淡的素食滷汁香，聞到就開胃了！

我最愛把麵條跟素肉燥徹底攪拌均勻，讓每一根麵都掛滿醬汁。吃起來味道很清爽，但層次感很夠。如果妳跟我一樣愛吃辣，強烈建議一定要加點桌上的辣椒醬，那種微辣的後勁提味後，真的會讓人忍不住一直低頭猛吸麵。這碗真的太刷嘴，Kiwi 我不到五分鐘就整碗解決，連最後一根豆芽菜都不想放過！

說真的，他們家的米糕完全是「秒殺等級」！好幾次 Kiwi 稍微晚一咪咪到，就只能對著空空的蒸籠發愣，心裡真的是滿滿的遺憾啊 @@。想吃這碗真的要靠運氣，慢了就真的只能等下次。而且米糕淋上那種店家特製的鹹甜醬汁，米香跟醬香交織在一起的滋味，連我自己都愛死，真的會讓人忍不住一口接一口、完全停不下來！

500碗名店的亮點，絕對不能漏掉這塊「素食豆包」！這可是大家來吃彰化市素食小吃幾乎人手一塊的主打美食。不管妳是想豪邁地丟進乾麵裡吸醬汁，還是泡在湯裡讓它吸飽清甜精華，那種滋味真的都很有層次。

我特別喜歡他們家的豆包皮，不像有些素食店會炸得太過油膩，吃起來負擔感很低。裡頭包的筍丁雖然不像三民路那家走細膩路線，但這種帶點顆粒感的嚼勁，反而成了他們家的獨家特色！其實彰化市必吃素食的豆包大同小異，好不好吃就看老闆怎麼搭配胡蘿蔔。

說到彰化市素食推薦，這碗湯絕對是我的心頭好！妳看這白拋拋、幼咪咪的板豆腐，光看外表就覺得超療癒。

這家彰化市素食小吃最厲害的地方，就是把最簡單的食材做到極致，這豆腐新鮮到完全沒有那種沈重的黃豆腥味，每一口都是最純粹的原汁原味。喝下一口清甜的湯頭，再配上這口感細膩到不行的豆腐，真的是一種享受。

彰化素食麵心得

這間彰化素食麵對我們來說，不只是簡單的素食小吃，更是那種一早醒來就會想念的彰化銅板美食。這碗榮獲 500碗 肯定、白拋拋又Ｑ彈的美味，絕對是妳心目中最強的彰化素食推薦名單。它隱藏在熱鬧的街區裡，是連在地人都會早起排隊的必吃隱藏版美食，真的會讓妳對彰化市素食有全新的驚艷感！身為專業吃貨，這份必吃彰化市美食清單一定要收好。下次來彰化，不管妳是不是吃素，都一定要來感受一下這份連評審都點頭的彰化市在地推薦，跟著 Kiwi 一起隨意挑、隨意吃，享受最道地的彰化市美食日常吧！

彰化素食麵

地點：500 彰化縣彰化市長安街 117 號（阿璋肉圓對面）

電話：04-723-6427

營業時間：06:00–13:00（賣完為止，米糕建議 9 點前衝！）

必點推薦：500碗推薦素麵、秒殺級米糕（沒搶到就點素粽）、白拋拋豆腐湯、手工豆包。

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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