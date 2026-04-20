和牛專門推薦！ 「羽悅燒肉」低調隱身在台中西區 日本前澤和牛首選 還有鮮肉幫你烤肉

說到台中美食，燒肉絕對是戰火最猛的殿堂，去年聽聞春心洋行與日本岩手縣在台中辦活動原來就是在羽悅啊！羽悦燒肉低調地隱身在台中西區模範街附近的巷弄，台中羽悅燒肉 (Yu Joy) 主打日式和牛、嚴選肉品與爐端燒料理，雙人套餐，價格 $1788 起，我們選擇羽悦藏韻銘牛套餐，涵蓋優質日本前澤和牛後腰翼板、日本前澤和牛角切 、澳洲M9和牛 、安格斯帶骨肋眼、安格斯無骨牛、安格斯 Prime 牛肋條、香草雞腿肉，想吃飽吃巧，在羽悅燒肉都可以選擇到自己想要的套餐呦！和牛專門的羽悦燒肉，也很適合慶生聚餐，重點是還有鮮肉幫你烤肉呀！

註：建議訂位時確認當日菜單，價格與餐點以店家現場公告為準。

台中羽悅燒肉 在哪？

這裡是台中模範商圈美食的戰區中，路過台中羽悅燒肉時，很容易被那純白色的建築搭配雅致的日式庭園深深吸引，如果不看招牌，你可能會以為誤闖了京都某位大戶人家。

走進台中燒肉餐廳羽悦燒肉的前院，錯落有致的造景與日式燈籠，瞬間讓你把外界的喧囂擋在門後，氛圍感十足。

作為老饕口中的台中西區燒肉推薦首選，羽悦燒肉的環境寬敞到讓人驚訝。包廂以五聲音階「宮、商、角、徵、羽」命名，充滿文藝氣息的巧思，讓聚餐多了一份儀式感。

無論在一樓用餐，還是二樓包廂裡大快朵頤，都不會感到擁擠或嘈雜。吃完後走出門，你身上帶走的只有滿足，而不是厚重的油煙味，這才是台中餐廳該有的頂級質感。

羽悦藏韻銘牛 菜單推薦

羽悦藏韻銘牛菜單上有前餐、海鮮、肉品、甜品、飲品，有問題都可以詢問店員呦！

無限續點雞湯 羽悦燒肉套餐

台中燒肉推薦羽悦燒肉的雞湯、小菜免費招待呦！雞湯清甜中帶著濃郁的溫潤感，入喉瞬間胃都醒了。

開胃小菜 羽悅燒肉套餐

四季花漾沙拉 （2選1）：百香優格醬 / 胡麻醬，澎湃的小花園與百香果的果香融合一起，脆度有加，也很好吃呢！

隨餐附上招待小菜，像是醃漬白蘿蔔跟韓式泡菜還有手作芋泥，完全就是燒肉救星，在吃完油脂豐厚的前澤和牛後夾上一塊，瞬間解膩又能多吃幾片肉～

和風磯煮鮑魚 羽悅燒肉套餐

鮑魚肉質Q彈，一送上桌誠意十足，很有精緻日料的質感～

薑汁豚肉丼飯 羽悅燒肉套餐

羽悅燒肉配角也是用餐裡的靈魂之一，不誇張，丼飯很容易讓人忍不住一口接一口，豬肉片肉質軟嫩不柴，薑汁的香氣微辛卻不嗆辣，配上熱騰騰的飯，不自覺想扒光～

羽悦藏韻銘牛 套餐介紹

這份套餐的肉品大賞，從日本岩手縣一路吃到澳洲與美國，這場跨國肉慾饗宴，每一款都有它獨特的脾氣。如果你也喜愛肉品，推薦可以選擇雙人、三人套餐，羽悅有服務費，會酌收 10% 清潔費 。

羽悦藏韻銘牛套餐裡有日本前澤和牛後腰翼板 、日本前澤和牛角切 、澳洲M9和牛 、安格斯帶骨肋眼、安格斯無骨牛、安格斯 Prime 牛肋條、香草雞腿肉～七款肉品豪華登場。

日本前澤和牛的爆擊 夢幻肉品

羽悦燒肉走的是低調又奢華，在眾多燒肉店裡很不一般，也有自家特色，日本前澤和光看肉質就很藝術品，我喜愛這精緻蕾絲的油花好美，前澤和牛後腰翼板是我很推薦的呦！

前澤和牛後腰翼板像神級肉品，烤到表面微脆、中心一定要粉嫩粉嫩，入口後，那股香甜的油脂會在舌尖瞬間炸開～美味至極！

神祕的是前澤和牛後腰翼板尾韻還帶著一絲優雅的肉香，這才是頂級和牛該有的樣子，絕對是台中必吃燒肉的封神之作。

整場的靈魂肉品，咀嚼中入口即化，羽悅燒肉挑選的肉品真的厲害呀！

日本前澤和牛角切 羽悅套餐

日本前澤和牛角切也是佼佼者，將前澤和牛切成厚實的小方塊，烤到六面金黃酥脆，哇！一顆顆爆汁的立體衝擊在眼前，太厲害了吧！

台中燒肉推薦日本前澤和牛角切一口咬下會像小炸彈在嘴裡噴發出肉汁，更能體現這前澤和牛油脂飽滿卻不膩口的魅力。

澳洲彎月和牛 肉感與油花黃金比例

這套餐點裡肉品是完全讓驚艷連連，餐點中的平衡點，讓你吃得到牛香味，卻不會過早的產生飽脹感～

彎月和牛肉很有存在感也很扎實，咀嚼中也可以享受肉纖維的快感與香氣～很棒。

無論是安格斯無骨牛小排或安格斯帶骨肋眼都是燒肉界的常勝軍，很有豐富的特色～炙烤後油脂搭配白飯，整個結合後很有幸福感。

羽悅燒肉的肉品都很好吃，越嚼越香的下酒神器隨意怎麼搭都能吃到肉品原汁原味，我很愛！

海鮮 羽悅燒肉套餐

生食級紋甲花枝，入口瞬間，那種微脆的彈性，咀嚼散發出淡淡的清甜，彷彿將海洋的純淨鮮味直接封存於舌尖～太彈牙了。

炭烤爐端燒香魚 羽悅燒肉套餐

炭烤爐端燒香魚（2尾）是台中燒肉羽悅必點的餐點，魚皮酥香、肉質清甜，吃美食也好優雅！

香草雞腿肉 羽悅燒肉套餐

高級牛肉品嚐後，香草雞腿肉顯得格外清新，烤到雞皮焦脆、肉質多汁，直接將味蕾換個頻道，準備吃甜點前的溫柔轉折。

湯品做個細膩的收尾～

羽悦精選紅茶、海鹽奶蓋金萱 羽悅燒肉套餐

飲品我們選擇羽悦精選紅茶、海鹽奶蓋金萱茶好喝，清爽完全不膩～

甜點 羽悦燒肉套餐

布丁鮮奶酪 、香蘋白玉露，口口都能嚐到自然的芬芳與溫潤的質地，清新而不膩口，是現代健康與美味的優雅交織。

台中燒肉 羽悅燒肉 用餐後心得

在台中西區燒肉的羽悅燒肉吃美食，真的就是「肉食控」的純粹享受。說實話，去羽悅吃這餐真的很有感，不是那種裝潢漂亮但吃完空虛的店，而是每一口肉都讓你覺得「錢花得值得」的紮實感。羽悅藏韻銘牛套餐中的七種肉，最讓人驚豔的是前澤和牛後腰翼板與角切，整個飽滿肉汁、肉香豐厚，細膩的口感在嘴裡化開，熟成的層次感不是一般肉能相比。整個套餐就是有那種好肉饗宴的過癮！喜愛吃肉肉的朋友可別錯過囉！

羽悦YuJoy燒肉

住址：臺中市西區民權路229巷19號

電話：04 2301 6111

預約：reurl.cc , yo-svip.com

營業時間：週一到週五11:30–14:00, 17:30–22:00、週六週日11:30–22:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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