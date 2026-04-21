藏身巷弄的職人手路菜！彰化聚餐最溫柔的私房選擇 吃得到「精緻辦桌菜」

沒有華麗的招牌，蘊底卻很深厚，彰化美食推薦農食憶料理坊，隱身在彰化市區不起眼的街弄中，這屋裡藏著最令人心安的手作溫度。農食憶料理坊在彰化小有名氣，金牌主廚將傳統辦桌菜做得很精緻，也很美味。沒有過度的加工與烹調，品嘗得到鮮食，才剛吃完最後一道菜，心頭已經開始盤算下次要帶誰來。

農食憶料理坊 在哪？

溫馨的彰化市餐廳在這，農食憶料理坊，農食憶位在彰化縣彰化市南瑤路259號，鄰近有三個停車場，完全不擔心停車問題。

農食憶料理坊 內用餐廳

彰化市餐廳推薦農食憶料理坊，是一家主打精緻辦桌菜的餐廳，內用環境也融合了傳統中式元素與現代簡約風格，未來也會有粵菜料理，走出創意讓更多人能品嚐很棒的料理。

曾獲獎無數的金牌主廚徐健瑜，在2025年澳門國際廚皇爭霸賽，榮獲金獎。主廚很厲害，手藝很精湛，將粵菜靈魂融入現代台式料理，強調食材的原味與清爽，每道料理由金牌主廚操刀，變得十分精緻奢華。

彰化市美食推薦農食憶料理坊，以簡約雅緻風格為主，主打辦桌菜，但空間設計不顯老氣，反而有溫馨與現代感相襯托，在這用餐更顯得美味可口了。

用餐環境明亮，提供2人、4人座。若人數較多，桌位也可以彈性合併（建議預約時先告知），樓上有包廂，也有圓桌，很適合辦桌，而且角落處可見主廚用心佈置的裝飾，整體給人放鬆、舒適的感覺是彰化聚餐、彰化聚會最佳場所。

彰化美食農食憶料理坊以辦桌饗宴為主軸，再將創意料理做出雙人、四人、六人、八人、十人桌菜，精緻料理就算人數少也能輕鬆享用味美餐點。

農食憶2人雙享辦桌 餐點推薦

我們餐點上選擇2人雙享辦桌，黃金泡菜（素）、醋溜雲耳（素）、香魚甘露煮+80元、川味口水雞、麻油鮮菇嫩豬（小）、金沙南瓜（素）、傳香滷肉飯+20元、川味擔擔麵+40元、旺來芭樂。

農食憶料理坊 黃金泡菜（素）

爽脆與酸甜的滋味是彰化農食憶的開胃小菜，黃金泡菜（素），手工發酵的果香在溫度的催化下會更加明顯，不再只是冰涼的刺激，而是一種溫暖的芳香。

熱場的開胃小菜很厲害，可以在用餐時刻品嚐轉換所有的食物味道，也將大白菜裹住自家手作的調味，甜酸兼具，最後再來個溫潤又極致的口感。

農食憶料理坊 醋溜雲耳（素）

如果你也喜愛這酸甜的滋味，那麼一定要品嚐醋溜雲耳，是一道極具代表性的涼拌小菜，它不只是酸，更多了一份來自職人手法的細膩與層次。

厚實卻不硬口的小圓耳，酸氣是緩緩散發的，不刺鼻也不鎖喉，溫柔地包裹住舌尖，柔軟也能換體味蕾，接下就是迎接辦桌大菜囉～

農食憶料理坊 川味口水雞

彰化農食憶料理坊的川味口水雞採用去骨雞腿肉，保持肉質如凍般的Q彈，很厲害的呢！

川味口水雞讓每個雞肉都吸附醬汁，溫潤的麻度很優雅，而且也不會辣到流淚，加入雞凍的涼滑與軟嫩，這口腔中交織著，淡淡香氣也很解膩呦！

農食憶料理坊 香魚甘露煮（公）+80元

香魚甘露煮是一道時間的料理，將母香魚慢火佃煮至骨酥肉嫩，猶如電影情節的化骨綿掌，入口即化！

品嚐裡的每一口都是主廚歷經長時間的文火細熬，雖然酥軟化綿，魚肉卻緊實入味，琥珀色的醬汁滲透進去，滿滿的極致手路菜，真的很高級感，在農食憶料理坊想雙人品嚐美食或多人用餐，辦桌宴客，都非常適合。

農食憶料理坊 傳香滷肉飯+20元

帶皮的五花肉燥是讓人心心念念的傳統古早味滷肉飯，慢火的用心熬出膠質，醬色也成為琥珀色，很自然的光澤，將米飯團團包著～好下飯啊！

豐盈的膠質在唇齒間纏綿著，這入口的濃郁鹹香每抿一次嘴唇都有深刻的感受微黏感，餘韻不絕，齒頰留香。

農食憶料理坊 川味擔擔麵+40元

很療癒的川味擔擔麵也是店裡的招牌了特色的主食，麵條採細麵，碗上鋪上肉燥與小黃瓜絲，淋上川味的醬汁，太吸睛了！

我很喜愛以麻香、微辣為主要基調，醬汁濃郁，層次感十分豐富，搭上有嚼勁的細拉麵，品嘗的同時讓香氣瞬間成為星級美味呢！

農食憶料理坊 金沙南瓜（素）

創意蔬食金沙南瓜，鹹甜的火花，捨棄那厚重的裹粉，將南瓜蒸到恰恰好的鬆軟，光看就胃口大開了。

金沙就是鹹蛋黃，有如細沙般的裹著南瓜，整個鹹甜的比例很精準，外沙沙的口感，裡面是很美味的佳餚。

農食憶料理坊 麻油鮮菇嫩豬（小）

麻油鮮菇嫩豬，是店裡的招牌手路菜之一，來到農食憶私藏很多創意料理，連吃下來我們都頻頻說讚呢！

嚴選過的麻油，麻香直撲鼻，如果很喜歡這道菜，來訪時就點起來吧！

麻油煸香老薑，也讓香味是一直持續著，選過的豬肉與菇類同煮，軟嫩帶韌，是個不可多得的美味。

鮮菇很清爽，蛤蠣吸附湯汁，新鮮又美味，也平衡麻油的醇厚，不僅只是一道佳餚，更是主廚對食材的要求，暖到心坎。

農食憶料理坊 旺來芭樂

最後來杯飲料，讓你整個味蕾滿足，整日都有好心情。

彰化農食憶 用餐後心得

堅持手作的彰化農食憶料理坊，料理上別出心裁，從開胃小菜到辦桌大菜縮小版，樣樣都出自主廚之手，口口都能吃到對的味道，喜歡創意料理、辦桌料理，想約長輩、朋友一起來聚會，不妨就來農食憶點上一桌好菜，滿足。

農食憶料理坊

住址：彰化市南瑤路259號

電話：047285443

營業時間:11:00-14:30、17:00-20:30週一週二休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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