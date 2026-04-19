開箱南投最新景點：薰衣草森林九九峰氦氣球樂園！升空看火炎山地貌＋花季散步＋園區燒肉一次玩

小編原本以為「搭氣球看山景」這種畫面，得飛到國外才拍得到，結果南投草屯直接把它做成一座可以好好待著的樂園——全台首座繫留式氦氣球樂園就在這裡。一進園就會被草地上那顆超巨氦氣球吸住目光，像一個安靜但超有存在感的地標；真的搭上去後更誇張，360 度把九九峰的稜線、惡地起伏一次收進眼底，尤其日落前後光線一打，山勢立體到像開了濾鏡，怎麼拍都很出片。更迷人的其實是它的「慢遊感」。這裡不是拍完就走的景點，園區動線舒服、草地可以坐著發呆，花季還會有整片花景加成，走著走著就會想放慢腳步。小編最喜歡的玩法是：先升空把九九峰看個過癮，再回到園區慢慢逛、慢慢拍，最後用一頓舒服的燒肉把一天收尾——不用趕，也不用硬塞行程，但每一段都很有記憶點。

南投最新景點｜薰衣草森林九九峰氦氣球樂園

薰衣草森林九九峰氦氣球樂園：走進園區就被氦氣球收服：白色小屋探險＋草原散步，慢慢玩才是精華

一走進「薰衣草森林南投九九峰園區」，視線第一秒就會被草地上那顆超巨大的繫留式氦氣球抓走——它就像一個安靜但很有存在感的地標，讓人還沒起飛就先有種：「好，今天就是要慢慢玩」的想法。園區整體不是走那種很吵、很滿、一直要排隊的遊樂園路線，反而比較像把「森林系的休閒感」做成一個可以停留的場域：你可以散步、拍照、坐著放空，也可以挑幾個喜歡的點慢慢逛，節奏很舒服。

圖/ReadyGo

乘著氦氣球升空看九九峰：日落時段最震撼也最出片

而園區最大亮點，當然就是這顆巨型繫留式氦氣球。它不是熱氣球那種隨風飄走的玩法，而是用鋼索固定，穩穩地把你帶上去看風景；氦氣球在穩定風速下最多可搭載 30 人，單趟體驗時間約 15–20 分鐘，高度也會依風況調整。小編自己最推薦把時段選在日落前後：光線會把九九峰的稜線拉得超立體，山勢那種像火炎山惡地的起伏線條，從空中看更震撼，照片還會自帶一層溫柔濾鏡感。

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園區亮點不只氦氣球：白色小屋逛展聞香＋DIY手作，把旅行感慢慢存起來

坐完氣球後別急著走，走進去才發現：好玩的東西其實藏在「白色小屋」裡。園區看起來綠綠的一片，乍看會覺得好像很簡單，但實際上很多內容都藏在一座座白色小屋裡，走著走著就會不小心解鎖一個又一個驚喜。像是入口直走會遇到展覽空間，這裡不只是看展，還能聞到各種山林香氣、逛選物小物，那種「把高山的味道搬進室內」的感覺很特別，很適合當作第一站慢慢進入狀態。

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如果你是喜歡「旅行要留點紀念」的人，這裡也有DIY可以體驗。園區規劃了好幾個手作空間，可以做彩繪、調香、沐浴球之類的課程。小編覺得這種安排很加分，因為它不是硬塞活動，而是讓你在旅程中間有一段「坐下來、慢慢做、慢慢聊」的時間，情侶、親子、朋友來都很適合。

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整個園區逛起來也很放鬆，散步路線不只好走，還很好拍照。除了小屋，園區裡也有一段森林系的空中步道可以散步拍照，走起來不會太累，而且拍出來的照片都很漂亮；再加上大片草原和園區內的小攤販，真的很適合買個小東西坐下來休息一下。

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小編推薦還可以找個視角，看氦氣球緩緩升空、吹風、發呆，完全就是那種「不趕行程也很滿足」的玩法。遇到花季時，角落搭配一整片花景，像薰衣草花海那種，氛圍會更像在做一場小旅行：散步動線舒服、也有很多可以停下來拍照的點。

圖/ReadyGo

最後小編最喜歡的是，它的「永續感」做得很有感。這個園區把永續做得不是口號，而是你真的看得見的那種：順著九九峰的地形去規劃動線、保留原生樹木、減少大量硬鋪面，還有雨水回收與自然排水匯流到生態池，形成一種小小的濕地感。你走在裡面會覺得它不是硬蓋出來的，而是把山林的呼吸留著——所以就算不搭氣球、只是在園區慢慢走，也會覺得很值得。

地址：542南投縣草屯鎮藝術路258號

電話：04-9600-4999

營業時間：09:00–20:00（依現場公告為準）

南投最新景點｜GIO 就 日式燒肉餐廳

GIO 就 日式燒肉餐廳：坐窗邊看氣球升空，吃燒肉像在度假

小編很推薦把這間排在「升空體驗後段」：一方面肚子真的會開始餓，另一方面你整個人剛被山景療癒完，這時候坐下來慢慢烤肉、慢慢聊天，收尾感會很舒服。餐廳空間明亮、座位不擁擠，桌距拉得很剛好，吃起來不會有那種「旁邊都在烤、煙味很逼人」的壓迫感，反而比較像在景點裡好好吃一頓的節奏。

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很多人都推薦直接點套餐：肉品搭配比較完整，從油花漂亮、入口比較細嫩的部位，到比較有咬感、越烤越香的肉，都能一次吃到，不用在菜單前面糾結半天。烤起來的時候，那個肉香一上來會很明顯，外層微微焦香、裡面還保有肉汁，搭配店家提供的多種沾醬跟調味，像是蔥鹽、柚子系、辣醬或各種鹽類香料，就能玩出不同口味：想清爽一點就走鹽跟柚子香，想更下飯就走蔥鹽或重一點的醬，吃到後面也不太容易膩。

圖/ReadyGo

這間真的很適合當作「看完風景後的補血站」：先來一口清甜的雞湯暖一下胃，接著烤肉配飯，油花跟米飯的組合超犯規；中間穿插一點冰涼的飲品或沙拉，立刻把口腔的油脂感洗掉，下一輪又能繼續烤、繼續吃，節奏很順。再加上如果你坐到視野好的位置，真的有機會邊吃邊看到氦氣球緩緩升空，那個畫面很加分、很「南投限定」——你會有一種「今天好像不是來吃燒肉，是來吃一段旅行的收尾」的感覺。

圖/ReadyGo

地址：542025南投縣草屯鎮藝術路258號B-2

電話：04-9600-4997

營業時間：11:00–20:00

南投最新景點九九峰氦氣球樂園一日遊行程表

時間 行程建議 14:00 抵達園區、先入園散步拍照，順便熟悉搭乘報到流程 15:30 花季時段先看花景、逛逛市集／展覽／選物區（看現場規劃） 16:30 預約日落前後的氦氣球時段，升空看九九峰稜線與地貌（依風況調整） 18:00 下來後再走一圈園區：草地、步道、拍照點補拍 18:30–20:00 GIO 就日式燒肉晚餐收尾，慢慢吃、慢慢把今天照片整理好

南投最新景點九九峰氦氣球樂園常見問題

在九九峰氦氣球樂園想搭乘氦氣球需要預約嗎？

建議預約。園區初期曾採線上預約、限額入園與搭乘名額控管，熱門時段更容易滿。

九九峰氦氣球樂園的氦氣球會升到多高？

依風況與營運設定調整。官方資訊提到初期高度多設定在 150 公尺，並會依風況變動；每趟約 15–20 分鐘。

九九峰氦氣球樂園入園票怎麼算？

入園票票種：

全票：99 元｜13 歲（含）以上～一般成人 備註：7/1 起恢復原價 199 元

優惠票：50 元｜8–12 歲（含）兒童

65 歲（含）以上長者

身心障礙人士及陪同者

草屯鎮民全票：50 元｜設籍草屯鎮一般成人（13 歲〈含〉以上）

草屯鎮民優惠票：25 元｜設籍草屯鎮 8–12 歲（含）兒童

免費入園：0 元｜7 歲（含）以下兒童、設籍平林里民

補充：

如果你是提前線上預約指定時段搭乘氦氣球（即日起～6/30），會有方案是搭乘時免收入園門票 99 元，等於不用另外再買入園票。

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