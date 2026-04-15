「50元雞排」連賣11天！台中人福音 唐揚炸雞專賣「3門市」都買得到 青花椒雞排也只要60元

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接四至五月初夏旅遊旺季，「力麗觀光」整合旗下南投日月潭經營據點，推出「童心漫遊」春日親子旅行企劃。即日起至05/31止，凡入住「力麗日月潭哲園會館、力麗哲園飯店 日潭館、力麗哲園飯店 月潭館、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，憑房卡套即可暢享多項人氣景點的專屬優惠，串聯森林秘境、生態探索與文化體驗，讓親子家庭輕鬆規劃一場充滿童趣與探索感的春日假期。 主打「五感體驗ｘ冒險挑戰」，結合在地特色景點，打造豐富行程。 【廣興紙寮．五感造紙工藝】 入住旅客最高享4人免費入園，並可加購體驗課程，從看紙、做紙到聞紙與觸摸纖維，展開五感探索。孩子在動手體驗中認識傳統工藝，大人則感受職人文化溫度，讓文化不只觀看，更成為可參與、可記憶的旅程。 【半山夢工廠．木構造冒險樂園】 以巨型生命樹為核心，打造融合教育、娛樂與互動的室內探索場域。入住旅客最高4人可免費入園，並享

2026-04-13 08:00