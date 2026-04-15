「50元雞排」連賣11天！台中人福音 唐揚炸雞專賣「3門市」都買得到 青花椒雞排也只要60元
台中人福音！連鎖「唐揚炸雞專賣店」新店連開3家，聯合推出「50元雞排」造福鄉親，連續11天衝這3家用銅板價嗑酥脆雞排。
唐揚炸雞專賣「堯壽喔」台中3店同時開幕，聯合祭出「50元雞排」優惠活動，4/15至4/25，椒鹽雞排特價50元、青花椒雞排只要60元，於逢甲店、霧峰店、黎明店同步開跑，每日限量供應、售完為止。
「堯壽喔」結合日式唐揚的香酥工藝與台式的在地風味，以高溫油炸鎖住肉汁，外酥內嫩十分涮嘴。實際查看網友評價，大多推薦「唐揚雞翅」，並分享「外皮很脆、調味好吃」、「炸雞好吃 鮮嫩多汁」。
堯壽喔 台中黎明店
地址：台中市南屯區黎明路一段1082號
營業時間：11:00-22:00
堯壽喔 逢甲福星店
地址：台中市西屯區福星路230號
營業時間：11:00-22:00
堯壽喔 霧峰中正店
地址：台中市霧峰區中正路1022號
營業時間：13:00-22:00
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