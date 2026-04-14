招牌「珍奶舒芙蕾」成絕響！ 台中網美餐廳「樂丘廚房」熄燈 新品牌「小樂丘」4月底告別台南

「爆漿舒芙蕾」全倒了！創立超過10年的「樂丘廚房」，最初是2012年在東海商圈開出首間店面後，憑藉著創意「美式鬆餅堡」與「爆漿舒芙蕾」迅速走紅，全盛時期，樂丘廚房曾在一中商圈、東海商圈及台中LaLaport擁有三家分店，是當地極具指標性的排隊名店。

樂丘廚房三井LaLaport台中歇業。圖／樂丘廚房提供。

品牌在2025年轉手經營後，營運重心調整，先後關閉了東海店與一中店，而碩果僅存的「台中LaLaport店」已在3月底悄悄拉下鐵門，正式宣告樂丘廚房全面退出台中市場，令許多台中在地人感到相當錯愕。

不少曾是該店常客的網友感嘆道：「學生時期的回憶全都沒了」、「那顆舒芙蕾真的很好吃」、「太突然了，想再去吃一次都來不及」。

樂丘廚房。 圖／官方粉絲團

新經營團隊去年8月才熱鬧進駐台南新光小北門店的副品牌「小樂丘」，原先希望能將人氣延續至南部，沒想到短短不到一年也傳出撤出消息。根據ETtoday旅遊雲報導指出，台南小樂丘亦將於4月30日正式結束營業，品牌旗下所有據點全面歸零。

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