台中話題展覽推薦│當戰爭變成「副本」 AI、無人機與影像戰





《無限副本與瞄準器》以台灣所處的地緣位置為出發點，延伸出對當代世界的深層觀察。在第一島鏈的現實脈絡之中，戰爭不再只是實體疆界上的對抗，而是長期存在於資訊與影像的「灰色地帶」。展覽以電子遊戲的世界觀為隱喻，將現實世界比擬為一個持續運行的系統，讓觀眾從另一種角度重新理解「戰爭」與「權力」的存在形式。





▲圖片來源：IG@dust._journey





三大敘事段落，拆解虛擬與現實的鏡像關係

展覽透過三個子題段落展開敘事：在「角色選單與視覺校準」中，藝術家透過改造遊戲影像與拆解3D製圖邏輯，揭示虛擬與現實之間的高度相似性；「前方戰區迷霧」則呈現資訊加速之下，意識形態與疆界逐漸模糊的狀態，使觀眾意識到知識與媒體識讀空間正被不斷壓縮；而「開發者模式已載入」則將焦點轉向人與圖像工具之間的競逐與合作，試圖理解這座龐大影像世界背後的權力結構。





▲圖片來源：IG@dust._journey





影像成為瞄準器，戰爭逐漸去現實化

隨著科技發展，戰爭的形式正發生根本性的轉變。從空拍機到AI無人機，影像已成為一種間接的「瞄準器」，使得殺戮行為逐漸抽象化與自動化。在這樣的系統之中，影像不只是紀錄，而是一種預先篩選與定義價值的機制，它在情感尚未生成之前，就已決定哪些生命值得被看見、被記住，或被忽略。這樣的現象，也讓當代戰爭逐漸轉向一種「去現實化」的存在。





▲圖片來源：IG@dust._journey





在影像洪流中保持清明，重新校準未來座標

面對這樣的時代處境，《無限副本與瞄準器》並未給出單一答案，而是透過多位國際藝術家的創作，開啟一場持續的提問。當全球彷彿成為一座巨型戰場，每一場衝突都像不同的「副本」，我們是否仍有能力辨識其背後的運作邏輯？展覽試圖提醒觀眾，只要保持思辨與覺知，仍能在這片影像洪流之中找到屬於自己的位置，並重新校準通往未來的方向。





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【無限副本與瞄準器】

展覽期間：即日起至6月28日

展覽地點：國立台灣美術館103-107展覽室、美術街





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