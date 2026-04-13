「童心漫遊」春日親子旅行 串聯藝術、生態與冒險體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接四至五月初夏旅遊旺季，「力麗觀光」整合旗下南投日月潭經營據點，推出「童心漫遊」春日親子旅行企劃。即日起至05/31止，凡入住「力麗日月潭哲園會館、力麗哲園飯店 日潭館、力麗哲園飯店 月潭館、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，憑房卡套即可暢享多項人氣景點的專屬優惠，串聯森林秘境、生態探索與文化體驗，讓親子家庭輕鬆規劃一場充滿童趣與探索感的春日假期。

主打「五感體驗ｘ冒險挑戰」，結合在地特色景點，打造豐富行程。

【廣興紙寮．五感造紙工藝】

入住旅客最高享4人免費入園，並可加購體驗課程，從看紙、做紙到聞紙與觸摸纖維，展開五感探索。孩子在動手體驗中認識傳統工藝，大人則感受職人文化溫度，讓文化不只觀看，更成為可參與、可記憶的旅程。

【半山夢工廠．木構造冒險樂園】

以巨型生命樹為核心，打造融合教育、娛樂與互動的室內探索場域。入住旅客最高4人可免費入園，並享優惠價520元體驗「勇氣體驗區」(原價700元)，挑戰攀岩與抱石設施，在層層堆疊的木構空間中盡情放電、突破自我，留下親子共同完成的冒險回憶。

【九九峰動物樂園．生態探索樂園】

憑房卡套可享最高4位成人門票每位折抵100元，走入壯觀天幕鳥園，近距離欣賞珍稀鳥類自在飛翔，沉浸如電影場景般的自然體驗。「恐龍之丘」更是親子熱門打卡亮點，結合互動與趣味，讓大小朋友都能盡情探索、留下歡樂回憶。

▲入住力麗哲園飯店，親子限量加碼贈送優惠卡，享薰衣草森林南投九九峰園區「兩人同行、一人免費」入園，還可加購全台唯一繫留式氦氣球體驗。 圖：力麗觀光／提供

【薰衣草森林．療癒秘境體驗】

限量100張親子加碼贈優惠卡(力麗哲園飯店限定提供)，可擇一使用：前往新社園區享一人免費入園，漫步山林療癒身心；或於南投九九峰園區兩人同行一人免費入園，可加購體驗全台唯一繫留式氦氣球，升空至168公尺高空俯瞰山景，以全新視角為旅程增添夢幻亮點。

除了串聯在地景點，力麗觀光旗下飯店亦同步打造多元主題體驗。

「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」推出「Stay Coody 慢焙露營假期」一泊一食住房專案 (即日起至06/30)，攜手韓國戶外品牌 COODY 於庭園打造極光星空充氣帳篷，將露營氛圍優雅融入度假場域。旅客可於帳篷中手搖研磨台灣咖啡豆，搭配 AURLI 奧利老岩泥濾杯進行手沖，細細品味「Slow Brew．Slow Stay」的悠然節奏。專案除涵蓋住宿、自助式早餐與宵夜服務外，另包含雙人手沖咖啡、聯名甜點；並結合全年 VR 虛擬實境遊戲，讓孩子在科技互動中盡情探索，打造融合自然、美學與儀式感的親子度假提案，亦成為母親節前夕的溫馨之選。

▲「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」推出「Stay Coody 慢焙露營假期」，攜手韓國戶外品牌 COODY，庭園打造極光星空充氣帳篷，優雅享受露營。 圖：力麗觀光／提供

「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」則以美食與遊樂為主軸，推出期間限定親子體驗，營造出輕鬆歡樂的假期氛圍。「饗沐 全日餐廳」即日起至06/30推出「孩童晚餐免費優惠」，凡2位成人攜帶1位12歲以下孩童同行，出示學習成果即可享免費晚餐，讓孩子的努力在餐桌上被溫柔慶祝；同步登場的「肉肉大集合」主題餐檯，輪番以戰斧豬排、德國豬腳、紐西蘭小羔羊排與美國Choice肋眼牛排等多款現作肉料理豐富餐桌，增添家庭聚會熱度。此外，「魯魯札札咖啡親子館」推出兒童節限定活動，包含入園半價、滿額贈禮及造型吸睛的熊熊翻糖蛋糕，從美食到遊戲，為親子旅程增添滿滿笑聲與美好回憶。

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