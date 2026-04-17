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鹿港伴手禮4.9顆星好評！ 「稻香緣黃金蛋糕」165元招牌黃金蛋糕 可提前預約日式榻榻米座內用

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

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藏在樸實招牌下的招牌黃金蛋糕！路過看到這間4.9顆星好評《稻香緣黃金蛋糕》！起初以為只是尋常古早味蛋糕，到裡面試吃後，質地細緻又軟綿立刻買一條，店內設有內用區，需提前預約日式榻榻米座位，光線穿透落地窗，簡直是姊妹淘鹿港下午茶首選。

稻香緣黃金蛋糕｜鹿港伴手禮

《稻香緣黃金蛋糕》鹿港總店就位在復興路上，看到彰化區漁會供銷部旁就是，店門口路邊都是紅線禁止停車，可停放斜對面鹿港北區遊客服務中心停車場，距離鹿港老街僅約3分鐘車程，可逛完老街再來買伴手禮。

鹿港中山路57號也設有分店，方便遊客就近選購。

  • 電話：04-7766801

  • 地址：彰化縣鹿港鎮復興路487號

  • 營業時間：09:30-18:30

如果不是看到Google高分評價！我真的會直接路過《稻香緣黃金蛋糕》，招牌門面很樸實，沒有北部蛋糕店浮誇或特色，雖然很低調，但平日上門買蛋糕遊客沒少過。

稻香緣黃金蛋糕｜日式榻榻米座

原本以為《稻香緣黃金蛋糕》只是間外帶蛋糕店！進去才看到裡面規劃內用空間，內用會提供專屬菜單，關於低消規範，建議入座前先詢問店家，而最受歡迎落地窗旁的榻榻米區需要提前預約，充滿日式禪意感。

稻香緣黃金蛋糕｜菜單

《稻香緣黃金蛋糕》蛋糕品項不多！像是北海道十勝生乳捲系列就很熱門，有季節限定草莓卡士達、巧克力..等口味，但讓我好奇的是招牌黃金蛋糕，有經典原味、巧克力、起司與養生黑芝麻。

店員大方提供試吃，原本預期會是常見古早味蛋糕質地，沒想到口感很不一樣，蛋糕綿細很有濕潤感，立刻買盒回家當點心。

《稻香緣黃金蛋糕》大紅色包裝顯得大方充滿喜氣，與鹿港老街古色古香感很契合。

稻香緣黃金蛋糕｜招牌黃金蛋糕

《稻香緣黃金蛋糕》嚴選紐西蘭進口奶油，搭配國產優質雞蛋與新鮮牛乳，蛋糕表面有著烘焙自然皺痕，雖然蛋糕體尺寸精巧，剛好當成一家三口點心，特別提醒：蛋糕要冷藏保存，建議車上帶著保冰袋或保冰桶啦～

《稻香緣黃金蛋糕》招牌黃金蛋糕質地挺出色！比古早味蛋糕或海綿戚風要更加軟綿，吃的出來細緻、保水度佳，入口感受不到顆粒感或乾口，即使是牙口不好長輩或年幼小朋友也能輕鬆享用，這款蛋糕本身不會甜、不乾口，即使不刻意搭配咖啡或茶飲，也不會急著找水喝。

彰化鹿港《稻香緣黃金蛋糕》真的很低調！招牌黃金蛋糕口感細緻濕潤，除了有招牌黃金蛋糕，還有北海道十勝生乳捲，搭配大紅喜氣包裝滿適合當成伴手禮，內用有日式榻榻米座，有空還能來場下午茶。

稻香緣黃金蛋糕-鹿港創始店

電話：04-7766801

地址：彰化縣鹿港鎮復興路487號

營業時間：09:30-18:30

內用/外帶：僅提供外帶

服務費：無

停車場：無

官網：https://www.dsy.com.tw/

粉絲專頁：稻香緣黃金蛋糕 彰化鹿港名產伴手禮

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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