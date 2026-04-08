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隱身在鄉間小路裡的熱門燒肉店！南投草屯「唯真燒肉」不收服務費、沒有低消

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

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唯真燒肉就在一饌泰式銅盤燒烤火鍋隔壁，也是南投草屯一間隱身在鄉間小路裡的熱門燒肉店，建議提前訂位。餐廳提供長條式空間與小包廂，菜單有雙人套餐及單點，無低消與服務費。每桌設有烤爐與火鍋爐，並提供自助式飲料與多樣沾醬。套餐包含烤肉、火鍋（附菜盤）、小菜、沙拉，餐後還有冰棒甜點，肉品選擇豐富。

唯真燒肉位置

唯真燒肉隱藏在隱藏在北投的鄉間小路裡，隔壁就是一饌泰式銅盤燒烤火鍋，附近還有麵五三屋台ラーメン、60號咖啡、大芳鍋品等知名店家。

唯真燒肉生意很好，最好先打電話訂位，不然有可能要在外面候位。

唯真燒肉環境和菜單

唯真燒肉是長條式空間，走道二邊各有數個小包廂，可以坐2~6個人，餐廳一側是大片落地窗，外面種了綠色植物。

唯真燒肉菜單MENU，有套餐也有單點，唯真燒肉沒有低消也沒有服務費，我們家食量比較小，6個人點了一個全牛雙人套餐、一個全豬雙人套餐。

我們這次被安排坐在窗邊座位，桌上有二個烤爐和一個火鍋爐。

點完餐就可以到後面自助區取飲料和沾醬。

飲料有冬瓜茶和冰開水。

沾醬除了醬油、沙茶醬以外，還有洋蔥、蒜末、蔥花、辣椒可以加。

套餐除了烤肉還有火鍋，所以會有菜盤。

生菜和小菜

泰式涼拌鹹蛋青木瓜沙拉，也是套餐裡沙拉的選擇之一。

千島沙拉

烤肉沾醬和烤盤

火鍋湯底有草果雞湯和一饌湯底二種選擇。

櫻桃鴨和雞腿肉

牛五花、雪花牛、肩小排、牛小排

梅花豬、五花豬、松阪豬、伊比利豬

干貝、鮮蝦和鯖魚

好的肉品只要放在烤肉爐上烤到出水就能翻面，再烤一下就能吃。

也可以包生菜吃，加上泡菜更對味。

水果醋酸酸甜甜正好解膩。

每份套餐餐後都有附冰棒，雙人套餐2支，三人套餐3支。

店家貼心的讓我們多選了一支冰棒，大家選的都是不同口味，口味都是台灣比較少見的東南亞口味。

南洋香芋和泰式奶茶

唯真燒肉不收服務費、沒有低消，用餐時間最高為100分鐘。

唯真燒肉

地址：南投縣草屯鎮北投路53巷16弄72號

訂位專線：0976-622648

營業時間：週二~週日11:00~14:00 / 17:00~21:00（週一公休）

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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