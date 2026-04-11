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台中「熱浪小島」蔬食小館 一個人就可以好好享受的南洋蔬食料理

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

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熱浪小島是熱浪島集團子品牌，主打的是南洋風味蔬食料理，不論是麵食、米飯、小菜通通有，讓一個人也能好好享受南洋蔬食料理，熱浪小島蔬食小館大里店位於大里東榮路上，距離大里仁愛醫院約400公尺，為大里地區的民眾提供不一樣的蔬食選擇。

熱浪小島大里店位置及交通

熱浪小島大里店位於大里東榮路上，為大里地區的民眾提供不一樣的蔬食選擇，距離大里仁愛醫院約400公尺，開車來如果找不到路邊停車格，可以把車停在仁愛醫院地下停車場，走過來不用10分鐘。

熱浪小島大里店店內環境

熱浪小島是熱浪島集團子品牌，主打的是南洋風味蔬食料理，大里店位於大里東榮路上，店面小巧溫馨。

內部空間不大，簡潔乾淨，以二人桌和四人桌為主，適合情侶用餐，也適合家庭聚餐。

牆上一邊是熱浪小島使用的南洋辛香料，另一邊是餐點介紹。

熱浪小島大里店菜單MENU，和熱浪島不同以個人套餐為主，價格在109~159元之間，另外還有單點的小食和飲料，熱浪小島大里店支援用手機點餐，掃描菜單上的Q-rcode即可點餐。

熱浪小島大里店餐點介紹

熱浪小島主打南洋風味蔬食料理，我們點了3份主餐再加上幾樣小菜，份量十足又好吃。

濱城白咖喱麵 159元

白咖喱湯頭有著香茅與椰漿雙重風味很有層次感，味道香濃帶點微辣，配料有素花枝捲、香菇、油條、豆皮、花椰菜、番茄、碗豆、豆芽菜等，用料豐富。

可以先吃半碗麵喝原湯，麵條Q彈清爽湯頭香濃帶點微辣。

喜歡吃辣的吃到一半再把附的一匙辣醬加到湯裡，讓整體變得更有層次，一碗可以吃到兩種風味。

新加坡咖哩麵 159元

是店裡最受歡迎最熱賣的餐點，湯頭以印度紅咖哩為基底，帶有濃郁的咖哩香氣，微辣非常開胃，再加上豐富的配料。

麵條吸滿咖哩湯汁，忍不住一口接一口。

銷魂排燒飯 139元

不喜歡吃麵，熱浪小島也有飯類的選擇，拌麵和飯類都會附一碗湯，配料也非常豐富健康。

這非常像炸排骨的，其實也是豆製品，只是吃起來像排骨的口感和味道。

淋上滷汁的飯也非常香，加上香鬆、蔬菜等配料，吃得也非常滿足。

除了主餐，承襲了熱浪島的優點，熱浪小島的小點也很好吃。

泰式酥豆腐 79元

和一般台式炸豆腐不同，還有黃瓜絲和花生碎，調味酸酸甜甜非常開胃。

酥脆豆皮 59元

這是從熱浪島就非常受歡迎的小點，甚至還出了單賣的包裝，吃起來酥脆爽口。

香酥咖哩G腿 69元

看起來是不是真的很像外面賣的炸雞腿。

吃起來外酥內軟嫩，加上南洋調味非常好吃。

除了主打的南洋風味蔬食料理，熱浪小島還提供泰式奶茶和香檸茶，讓喜歡南洋風味料理的朋友可以搭配餐點一起享用。

熱浪小島大里店

地址：臺中市大里區東榮路338號1樓

電話：0918-008638

營業時間：週一至週五 11:00-14:00、16:00-19:30，週六至週日 11:00-19:30

LINE：https://lin.ee/M5cSElv

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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