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全台唯一捏麵文化館！ 彰化景點推薦「巫家捏麵館」 免門票好停車

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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位在彰化溪湖的「巫家捏麵館」是全台唯一的捏麵文化館。早期的廟會、夜市或節慶活動中，都可以看到老師傅用彩色麵團，快速捏出栩栩如生的動物或卡通人物，每每總是讓人驚艷不已。而巫家世代從事捏麵技藝，為了讓這項傳統文化延續下去，特別成立了巫家捏麵館，將捏麵藝術以展覽與教學的方式繼續傳承。

巫家捏麵館-交通位置

巫家捏麵館位在彰化溪湖，開車前來的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，園區前方設有免費停車場可停放愛車。

巫家捏麵館-門票資訊

參訪巫家捏麵館是免門票即可入園參觀喔！唯有要體驗捏麵DIY者才須另外付費。

巫家捏麵館-園區介紹

基本上巫家捏麵館可區分為室內及戶外。而巫家捏麵館不定期也會舉辦活動，詳細可以參閱巫家捏麵館的粉絲專頁巫家捏麵館

室內的部分有童趣館、路易莎咖啡、DIY教室、歷史走廊、傳統展示館以及販售區等。

館內展示了大量精緻的捏麵作品，包括十二生肖、卡通人物、歷史人物以及廟會場景等，每一件作品都充滿細節與生命力。色彩繽紛的作品陳列在展示區中，彷彿走進一個充滿童趣的藝術世界。

而戶外的區域則有戶外滑草區、假日薩克斯風表演區、露天泡腳池、落雨松、小火車等等。而來訪的這天，外面飄著細雨，所以基本上戶外區域都沒有人停留，僅有表演者很享受的在吹奏他的薩克斯風。

巫家捏麵館-周邊景點

走訪完巫家捏麵館，當然不能錯過溪湖有名的溪湖糖廠以及品嘗溪湖有名的羊肉爐(鍋)，像我們這一家就蠻常去吃阿枝羊肉店。吃飽喝足也還能到溪湖中央公園走走或是去走逛鹿港老街等彰化景點，都是不錯的安排！

巫家捏麵館

營業時間：09:30-17:30

營業地址：彰化縣溪湖鎮彰水路四段439巷151號

營業電話：04-861-0865

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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