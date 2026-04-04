台中海線最強手工餡餅！「呂記餡餅」現點現做金黃酥脆，一咬就爆汁，晚來真的吃不到

愛吃餡餅的朋友，這間呂記餡餅你一定要筆記！堪稱台中海線最強餡餅，就在沙鹿的熱鬧街頭！主打手工現點現做，每一顆都炸得金黃酥脆，重點是內餡紮一咬下去還會噴汁，真的超邪惡！這間生意好到不行，想吃的朋友建議早點來，太晚來可吃不到呀～

呂記餡餅位置

這間呂記餡餅就位在沙鹿區中山路上，離沙鹿火車站不遠，過個馬路走進來就能看到這帶點日系復古風的質感木造店面，在熱鬧的街道中顯得格外清新、顯眼。店門口掛著「每日新鮮現作、限量供應」的布條，讓人看了就忍不住想趕快點一顆來嚐嚐！

呂記餡餅現點現做的美味

呂記餡餅最迷人的地方，莫過於他們家堅持手工現點現做！瞧瞧這畫面，店家的手幾乎沒停過，熟練地將揉好的麵糰擀平，接著往裡頭塞入滿滿的料，瞧瞧這蔥肉內餡，蔥花給得毫不手軟，綠油油的一大片鋪在鮮甜肉末上，份量感十足！還有那高麗菜與韭菜冬粉，每一顆都被塞得圓滾滾、胖嘟嘟的，光是在旁邊看老闆包餡就覺得好治癒啊。

大家發現了嗎？呂記餡餅的長相跟我們平常在台中市區看到的圓形餡餅不太一樣，這裡竟然是做成可愛的半圓形，形狀就像大一號的韭菜盒子！每一顆餡餅都是下鍋現炸，將餅皮炸到金黃透亮才起鍋，這外皮真的不是蓋的，咬下去那種「咔滋」的聲響，酥脆程度簡直跟餅乾有得比！

因為形狀特殊的關係，邊邊角角的地方吃起來特別香脆，完全沒有那種厚重的麵粉感，熱騰騰的拿在手上，那股迷人的油炸香氣真的會讓人忍不住想趕快咬一口！

呂記餡餅除了內餡厲害，他們家的手工自製辣椒更是靈魂焦點啊！老闆豪邁地在剛起鍋的餡餅上刷上一層紅亮亮的辣椒，這可不是那種只有鹹味的辣椒醬，而是帶著迷人香氣、後勁十足的手工辣，這辣椒真的有辣度，吃起來超過癮，糖糖建議大家一定要加辣，保證妳一吃就上癮，完全停不下來！

呂記餡餅菜單

招牌蔥肉餡餅 50元

來呂記絕對不能錯過的，就是這款人氣王招牌蔥肉餡餅！採用新鮮國產豬肉，肉質吃起來鮮甜Q彈，沒有可怕的肉腥味，最狂的是裡頭滿滿的蔥花，蔥香氣十足，跟著肉汁一起鎖在酥脆的餅皮裡，咬下去真的會噴汁，搭配外皮的「咔滋」脆度，層次感真的好豐富，不愧是店裡的招牌

呂記韭菜盒 40元

糖糖也超愛吃這款呂記韭菜盒，裡頭包含了新鮮韭菜、蝦米、冬粉及豆干丁，料多到快要爆出來啦！一咬下去，濃郁的韭菜香氣立刻在嘴裡蔓延開來，裡頭的冬粉吸飽了食材的鮮甜精華，吃起來濕潤不乾口，加上豆干Q彈口感，還有蝦米點綴出的淡淡海味，整體層次感非常豐富。

高麗菜餡餅 40元

這款高麗菜餡餅是全素的，裡頭塞滿了新鮮高麗菜、冬粉及紅蘿蔔絲，料多到都要滿出來了，每一口都能吃到高麗菜原有的鮮甜與脆度，搭配Q滑的冬粉增加飽足感，整體吃起來非常清爽，完全不會油膩。

呂記餡餅雖然是簡單的銅板美食，但從現擀的麵皮到紮實的內餡，完全能感受到店家的用心。不管是肉汁爆棚的蔥肉餡餅、香氣濃郁的韭菜盒，還是清甜爽口的高麗菜餡餅，每一款都好吃，重點是那酥脆到不行的外皮，放涼了竟然也還保有脆度，真的太厲害了！下次有來到台中海線，一定要繞過來嚐嚐這間排隊也要吃的手工美味，記得早點來才不會撲空唷。

呂記餡餅

電話：0933-552753

地址：台中市沙鹿區中山路263號

時間：13:30~18:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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