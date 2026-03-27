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鹿港隱藏版日式神社！縮小版鳥居步道＋青蛙祈福秘境打卡點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


蛙港神社位於彰化鹿港鎮的巷弄之中，沒有顯眼的入口，卻因其獨特造景成為近年熱門打卡景點。這裡並非歷史古蹟，而是誕生於2022彰化走讀藝術節的裝置藝術作品。正因如此，它少了傳統神社的莊嚴，卻多了一份輕盈與趣味，也讓更多旅人願意走進這個充滿創意的空間，感受不同形式的文化轉譯。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


迷你千本鳥居：走進縮小版的日式場景

最吸睛的亮點，莫過於一整排鮮紅色鳥居所構成的步道。鳥居隨著路徑逐漸縮小，形成強烈的透視效果，也讓畫面更具層次感。當遊客一步步往前走，最後甚至需要微微彎腰，這樣的設計不僅增加趣味性，也讓整段體驗多了一種「進入另一個世界」的儀式感，成為拍照時最具特色的畫面。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


青蛙的祝福寓意：關於回家與平安的象徵

神社盡頭供奉著一尊可愛的青蛙雕塑，背後其實蘊含深刻的文化寓意。在日文中，「青蛙」（Kaeru）與「回來」同音，因此象徵平安歸來與財運回流。這樣的象徵，也呼應了過去鹿港作為港口城市的歷史記憶——船員遠行後祈求平安歸來，而這份祝福，如今透過藝術形式被重新詮釋與延續。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


來到蛙港神社，不妨將行程延伸至周邊景點一同探索。鄰近的鶴棲別墅保留著歷史建築風貌，而鹿港老街則充滿在地文化與傳統小吃，三者串聯起來，形成一條兼具藝術、歷史與生活感的旅遊路線。從巷弄中的小神社出發，一路走向更廣闊的鹿港風景，會發現這趟旅程比想像中更豐富。


【蛙港神社】

景點位置：彰化縣鹿港鎮後車巷8號（隱身於鹿港老街巷弄內，鄰近鶴棲別墅）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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