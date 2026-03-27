石岡老字號景觀餐廳！ 「仙塘跡農園」必點招牌悶鴨 7000元超澎湃套餐開箱 庭院吃飯看山景超chill

這間位於石岡半山腰的「仙塘跡農園餐廳」，絕對是台中在地老字號的景觀餐廳天花板！同行友人說來過兩三次，這次大夥聚會就來這裡吃飯。清幽的環境彷彿走進桃花源，園區裡不只有遼闊山景可以放空，還有肥嘟嘟的大鴨子在旁邊晃來晃去，Chill 到不行。

門口很有古蹟感。

仙塘跡農園餐廳

地址：臺中市石岡區萬仙街仙塘坪巷3號

電話：04 2582 3023

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30

IG：https://www.instagram.com/xiantangji_taichung/

仙塘跡農園餐廳│室內環境

環境搭配許多花草樹木，整個很愜意，來的時候雖然是陰天，但氣溫合適！如果怕被蚊蟲叮咬記得噴一下防蚊液。

古色古香的環境，假日很多客人帶著家裡長輩來用餐，園內還有販售一些農產水果等等。

這個角落尤其讃！可以看山景！有沒有看到那隻鴨超大隻，很可愛的當model給人家拍照。

仙塘跡農園餐廳│菜單

菜單如下（攝於2026.03），我們因為人多這次直接挑選7000元的合菜，當然人數少的話也可以單點。

仙塘跡農園餐廳│餐點內容

這次大夥22人，每桌都是點7000的套餐，我們真的很懶，都不想多思考一秒鐘XD 不過有套餐當然點好點滿，別浪費時間想囉！

梅汁過貓

清爽的過貓拌上酸甜的梅汁，這道涼拌菜在重口味的合菜中扮演了最完美的解膩角色。

老菜脯燉雞湯

湯頭看起來清澈，喝下去卻有老菜脯那種深沉的甘甜，暖胃又補身。雞腿塊給的蠻多，還有蛤蜊。喝起來真的很好喝，天氣冷冷的三月天還蠻適合。

雞汁燜筍

筍子吸飽了雞汁的精華，咬下去口感細緻又帶著濃郁香氣，看似簡單卻很有層次。

招牌燜鴨

來這裡沒點這道等於沒來，鴨肉燉到筷子輕輕一劃就散開，精華湯汁淋在白飯上，真的會讓人不自覺啟動「飯桶模式」。稍微會帶點麻油的味道，還好這個天氣很適合！功夫菜就是要如此，用筷子劃開，用嘴巴吃都感受的出來，是一道很用心的菜色。

多來一張特寫！不用擔心還要挑骨頭，直接用嘴巴和舌頭即可。

桂筍封肉

那塊封肉滷得晶瑩剔透，入口即化的油脂配上脆嫩的桂竹筍，是白飯的另一個殺手。不過肥肉的部份比較多，相信有些人會很喜歡，哈～

當天吃到的瘦肉部份都在比較下方。

紫蘇蝦仁（10個）

這道很特別！一看還以為是龜殼XD 紫蘇的香氣包裹著彈牙的蝦仁，外皮炸得金黃酥脆，口感很有高級感。

蝦肉的部份飽滿，沾醬或單吃都非常好吃。

高山高麗菜

高海拔的高麗菜就是特別甜口，清脆多汁，大火炒出的鍋氣就是香。

四季豆肥腸

肥腸處理得乾淨，但還是稍稍有點味道。炸到外焦內軟，跟四季豆一起乾煸，是道非常涮嘴的下酒菜。

炒山蘇

山蘇就是要吃這種鮮嫩脆口的，大火快炒保留了亮綠色澤，嚼起來清爽又帶點自然甜味。有沒有發現青菜很多？沒錯隔天上廁所都沒什麼困擾。

脆香豆腐

外皮炸到酥酥脆脆，裡面的豆腐卻嫩到不行，口感的反差讓人一個接一個停不下來。

蘆筍炒白菇

是說菜單是寫蘆筍，但是上桌的是甜豆。不過沒關係無傷大雅，搭配Q彈的雪白菇，色彩繽紛且營養滿點的熱炒。

炸花生紅豆年糕（贈送）

這道甜點真的很有誠意！外皮炸到香酥脆口，裡面則是花生與紅豆交織出的 Q 彈內餡，甜而不膩且充滿穀物香氣，熱熱的吃超級療癒，是整桌澎湃好料後的完美句點。

這次吃 7,000 元套餐，份量真的大到我們差點要橫著走出去，完全不用擔心吃不飽。雖然假日人多到爆，阿姨忙到先是忘了白飯，後來回家才發現我們這桌少出了一份紅燒獅子頭😵‍💫，還好事後打電話去餐廳有退820元（含一成服務費），雖然心情難免受影響，但看在環境優美、菜色真的好吃的份上，還是會想再給它一次機會，希望下次人品爆發，完美地把整桌菜都吃進肚子裡囉。

交通資訊

仙塘跡農園餐廳

地址：臺中市石岡區萬仙街仙塘坪巷3號

電話：04 2582 3023

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-20:30

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」