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中部哪裡可以騎馬？彰化員林「10公頃大的預約制馬場」 馬匹互動、餵食體驗超療癒

HUA SAY 大花說／ 文、圖／大花

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你知道嗎？彰化有十公頃大的馬場欸～我過去不知道，但現在知道了！三春森林馬場是彰化唯一的專業馬場，鄰近藤山步道。我是怎麼知道三春森林馬場？過年期間，除了過往必去的鹿港、溪州公園之外，彰化人過年能去哪裡玩？手機滑 threads 的時候，被推播到三春森林馬場的新年參訪活動分享（只能說 threads 有夠強大），我心想既然沒去過，那就報名去玩！馬上加入三春森林馬場的官方 LINE、線上填單，就報名成功啦～

三春森林馬場在哪裡

三春森林馬場在哪裡？地址：彰化縣員林市員南路 12 號，原來就在藤山步道附近阿～～～三春森林馬場有停車場域，場內有馬術體驗課，也有小小朋友的馬術夏/冬令營。

三春森林馬場新年參訪活動（影片快速看）

  • 活動時長： 50 分鐘

  • 活動費用：NT$300/每人

  • 活動內容：馬場導覽、馬匹知識講解、馬匹互動、馬匹餵食體驗（本活動不含騎乘體驗）

三春森林馬場乾淨嗎？我覺得環境乾淨，導覽人員領著我們走在園區內，介紹馬場、馬匹、與馬匹互動、迷你馬匹區餵食，沒什麼很重的味道，能感受得到是有持續維護的園區。馬很敏感，遵守導覽人員的指示與小叮嚀，這次的體驗新年參訪活動滿有趣，這活動本身沒有含騎乘項目，該活動結束後，幾個大人小朋友紛紛都加碼報名參加騎乘，繞室內一圈（NT300/人），包括我！

騎馬好玩嗎？我覺得滿新鮮又好玩，我是第一次上馬，過程都有人員帶領協助，馬背很高，在馬上會有微微驚驚感～且我認為滿適合小朋友參與體驗相關活動。有機會也會想要嘗試體驗馬術課，應該會很有趣！（我覺得馬蹄聲好聽哈哈哈）

三春森林騎馬體驗、費用

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三春森林馬場的馬術課體驗費用是多少？

  • NT2,000 / 40 分鐘

  • 最新資訊與價格仍以官方公告為準

三春森林馬場有停車場嗎？

  • 有的，很方便停車。

三春森林馬場最新活動資訊會在哪裡公告？

員林三春森林馬場

地址：彰化縣員林市員南路 12 號（全館採預約制）

官方 LINE：@648sjbka

電話：04 – 8357777

營業時間：週二至週日 08 : 00 – 12:00 / 14 : 00 – 18 : 00（禮拜一公休日）

官方 instagram：@sunspring.tw

文章來源：HUA SAY 大花說 FB：HUA SAY 大花說

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