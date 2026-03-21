台中濱海自行車道整新完工 全線串聯海線知名景點

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續提升濱海自行車道騎乘環境安全與服務品質，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）持續針對沿線老舊及受損設施分段進行整修與更新。去年度共投入1,000萬元辦理濱海自行車道修繕工程，全案已於今年2月順利完工。透過工程改善，進一步優化沿線設施與騎乘動線，提供民眾更加安全、舒適的濱海休閒騎乘環境。

觀旅局長陳美秀表示，濱海自行車道修繕工程重點為大甲段欄杆更新作業，更新長度約580公尺，並同步完成大甲西岐海堤牽引道更新。由於自行車道緊鄰海岸線，長期受海風、鹽分及濕氣等氣候因素影響，部分既有欄杆逐漸出現鏽蝕與老化情形，修繕工程選擇耐候性較佳的材料，強化整體結構安全並延長設施使用年限，同時改善牽引道原有鋼構鏽蝕及鋪面破損問題。

▲濱海自行車道牽引道及平台更新。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長也指出，市府將持續盤點沿線設施狀況，透過分階段整修與更新逐步改善老舊設施，確保騎乘環境安全，提升整體景觀與休憩品質，讓民眾在騎乘過程中也能安心欣賞海岸景致。

▲台中海洋館。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，濱海自行車道為台中海線地區重要的休閒騎乘路線，沿線串聯多處台中海線知名景點，包括梧棲漁港、高美濕地、大安濱海樂園、松柏漁港及大安媽祖文化園區等地，騎乘途中可感受濱海自然風光。此外，也可造訪甫於去年開幕的台中海洋館，館內規劃多元海洋展示與互動體驗空間，適合親子及遊客一同參訪。未來也將持續加強自行車道設施維護與環境品質提升，打造兼具安全、休憩與觀光特色的濱海騎乘廊道，歡迎安排一趟結合海景、美食與景點的濱海自行車之旅。

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