台中國家漫畫博物館九重葛再度滿開！270度桃紅花瀑震撼登場





位於台中的國家漫畫博物館，前身為台中刑務所官舍群，是近年極具人氣的文化景點。園區內保存完整的日式木造宿舍群，古色古香的氛圍讓人彷彿走進時光隧道。而在這片歷史建築之中，一棵高齡約90年的九重葛正迎來年度盛開期。花朵沿著老屋牆面綻放，桃紅色花瀑在春日陽光下格外耀眼，也為這座文化園區增添一抹浪漫色彩。





▲圖片來源：何霖源攝影





270度花瀑視角：震撼的桃紅花海

3月上旬，這棵九重葛已達到滿開狀態。層層堆疊的花朵沿著磚牆與屋簷垂落，形成壯觀的花瀑景象。從不同角度拍攝，都能捕捉到花朵包圍建築的畫面。特別的是，現場能拍出近270度的花海視角，彷彿整棟宿舍被桃紅花浪包圍。這種壯觀的花牆效果，在城市中相當少見，也讓這裡迅速成為近期台中最熱門的賞花打卡點。





▲圖片來源：何霖源攝影





日式老屋與花瀑：最美復古花景

九重葛盛開的位置位於園區09號宿舍旁，也就是冰淇淋店「吳甜 WuSweets」門外的磚牆邊。從貴和街入口進入園區後，很快就能看見這棵花況驚人的老樹。桃紅花瀑搭配日式宿舍木造建築與老磚牆，構成一幅極具復古感的畫面。無論是拍攝人像、街拍或單純記錄花景，都能拍出極具氛圍的照片。





▲圖片來源：何霖源攝影





最佳賞花時間：清晨捕捉最美光影

目前九重葛花況已達滿開狀態，預計盛開美景將持續至3月底，是近期造訪的最佳時機。隨著氣溫回暖，花朵仍會持續綻放，維持壯觀的花海景象。若想拍到最理想的畫面，建議在早上7點至9點前往。此時光線柔和，人潮也相對較少，更容易拍出日式老屋與花瀑交織的絕美景色，靜靜感受這場屬於春天的花之盛宴。





▲圖片來源：何霖源攝影





【國家漫畫博物館九重葛】

景點位置：台中市西區林森路33號，園區內編號09宿舍（冰淇淋店「吳甜 WuSweets」門外磚牆邊）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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