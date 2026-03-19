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彰化私藏景點大公開～一日遊必訪好拍打卡聖地！

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
小田生活mmm。
小田生活mmm。

【FunTime小編群】除了知名的扇形車庫，彰化還藏著許多令人驚豔的角落，不論是要拍美照還帶一家大小同樂，彰化都是一個非常好的選擇。本期FunTime小編特別精選多個彰化熱門景點，每一個都是IG上的熱門標籤，不論是夢幻、懷舊、森林系或是廢墟感，這裡統統有！快一起來筆記吧！

緞帶王觀光工廠

色彩繽紛的緞帶天堂，親身體驗傳統織品的魅力！

緞帶王觀光工廠。
緞帶王觀光工廠。

位於彰化的緞帶王觀光工廠絕對可以喚回大家的少女心！這裡展示許多色彩繽紛的織帶及精彩的生產過程，為大家揭開台灣傳統產業的神秘製程，完全呈現曾經帶動台灣經濟的織造生產過程，讓人感受到傳統織品的魅力！除了各式各樣的緞帶款式，還有推薦度100%的DIY體驗課程，讓人超想一探究竟！

小編小提醒：因為假日常會有觀光團，所以不用預約就可以併團聽專人導覽，平日拜訪如需導覽請先電話詢問唷！

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

營業時間：09:30-18:00

別有洞天咖啡館

圓圓水管世界

別有洞天咖啡館。
別有洞天咖啡館。

這家位於彰化花壇的特色餐廳，從開幕以來就受到許多網美們的關注呀！一個個堆疊起來的巨大彩色水管，經過設計的餐廳外觀，讓許多民眾慕名而來，尤其夜晚的時候，水管內的燈光映照出來，完全是跟白天不同的樣貌。不只在建築設計方面，餐廳的餐點一點都不馬虎！因為受到太多人的關注與愛戴，餐廳主人還特地重新裝修！除此之外，別有洞天還是寵物友善餐廳，推薦給毛爸毛媽們！

地址：彰化縣花壇鄉花橋街25-16號

營業時間：10:00-20:00（週一公休）

八卦山天空步道

一路從高空俯瞰彰化

八卦山天空步道。
八卦山天空步道。

彰化的八卦山大佛大家應該都很熟悉，不過來到八卦山，可不是只有大佛可看哦！為了促進彰化生態教育、打造更舒適的休閒環境，彰化縣政府以輕型鋼架結構設置了天空步道，串起八卦山大佛、荷花池生態園區、忠烈祠等景點，一路延伸到彰化生活美學館，大家可以沿著這條步道，從高空的角度來看遊覽彰化！

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

開放時間：24小時

琉璃仙境

超好拍的複合式休閒農場

琉璃仙境。
琉璃仙境。

琉璃仙境是以婚紗攝影為主題的觀光休閒農場，占地達1.5公頃，園區內有婚紗教堂、琉璃紫風車、婚紗步道等超好拍景點，連洗手間都有哥德式、魔法屋風格，辦公室小屋、收費亭也超有特色，還有泡腳亭、戲沙區和12星座主題餐廳，整個園區真的就像仙境一樣，很適合帶小孩、寵物一起來，或是情侶同遊拍美照，要在這裡求婚也很OK的啦～

小編小提醒：帶外食的話要另外酌收80元清潔費喔！

地址：彰化縣員林市香山路87-11號

營業時間：09:30-17:30

門票：全票200元（平日折抵$100、假日折抵$50或$150）、優待票80元

八卦山天空遊戲場

2026親子遊樂區X最佳打卡景點

八卦山天空遊戲場。
八卦山天空遊戲場。

彰化2026最新的景點絕對是這座「八卦山天空遊戲場」！由台灣設計研究院與彰化縣政府共同合作推動，以天空為主題，每一個遊樂設施都像藝術品，讓遊樂設施與天空主題完美結合。不再是五顏六色的塑膠感，取而代之的是極具層次的美學設計，隨處一個角落拍起來都像是在國外！最棒的是，它規劃了全年齡都能輕鬆使用的動線與設施，不僅是家長們心中的夢幻放電聖地，更是許多網美特地前來朝聖的藝術景點，翻轉了大家對傳統公園的想像。

地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號

開放時間：24小時

溪湖糖廠園區

舊鐵道上行駛的蒸汽火車

溪湖糖廠園區。
溪湖糖廠園區。

曾位居全台製糖產量之冠的「溪湖糖廠」，如今已轉為結合文化與休閒的親子週末休閒首選。漫步在日治時期留下的廠區，感受歷史與建築；隨後搭乘懷舊感十足的蒸氣小火車，在鳴笛聲中緩緩駛入彰化的平原，與家人共享這段悠閒時光。回程前，別忘了造訪冰品福利社，用糖廠經典的古早味冰品為這趟悠閒之旅畫下圓滿句點。

小編小提醒：若要搭乘觀光蒸汽小火車，記得先查看官網五分車的營運時間以免錯過哦～

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號

營業時間：08:00-17:00

門票：免費入園

香久園

春天必訪彰化最美小花園

香久園。
香久園。

在彰化的鄉間小徑深處，藏著一處春天必訪的秘密基地「香久園」。也是彰化在地最美的私房花園，真的是春天必去！一年只開這一次，錯過就要再等一年。園區由三位熱愛植栽與園藝的職人共同打造，每一朵花都傾注了他們悉心的呵護，整片花海生機勃勃，能真實感受到花朵生命的綻放。這裡不僅好看、好拍，還能感受到滿滿的療癒感，趁著現在有開放，趕快手刀預約，去花園裡找找哪一朵是你的「本命花」吧！

小編小提醒：去之前一定要先從官網先進行預約哦～

地址：彰化縣田尾鄉順安路及光復路538巷交叉口（可直接導航香久園）

營業時間：09:00-17:00（週四公休）

門票：全票100元、優待票50元

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