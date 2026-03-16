彰化美食｜田中人都吃什麼？500元吃遍在地人早餐、鵝肉與人氣甜點攻略

提到彰化田中，很多人第一印象只是火車站或路過小鎮，但其實這裡藏著不少在地人天天報到的銅板美食，從一早就開賣的鍋氣炒麵、鮮嫩多汁的鵝肉切盤，到下午時段依然排隊的人氣水煎包與暖胃豆花，只要控制預算，不用 500 元也能一路從早餐吃到甜點。這篇就整理一條實際可走的田中美食路線，帶你認識那些看似低調、卻真正耐吃的小鎮日常滋味。

天橋下 炒麵、米糕、肉粽

在地人早餐首選的鍋氣炒麵

天橋下炒麵位於田中居民日常活動頻繁的生活圈內，是許多在地人習慣一早報到的早餐攤位。看似簡單的炒麵，實際上講究火候與節奏，店家以大火快炒的方式處理麵條，使其在短時間內吸收油香與醬香，炒出的鍋氣成為最大特色，麵條口感不顯油膩，帶有一定彈性，即使單吃也不容易覺得負擔。

圖/ReadyGo

店內的炒麵通常會依顧客需求調整調味濃淡，若選擇加辣，辣香與鍋氣交織，風味層次更加明顯，也是不少老顧客固定的點法，搭配一碗綜合湯，能一次品嘗多種配料，湯頭清爽，與炒麵形成良好平衡。這樣的組合，正是田中人日常早餐最常見的吃法，也讓這家攤位多年來始終維持穩定人潮。

地址：彰化縣田中鎮中南路三段398號

營業時間：07:00-14:00（週一公休）

美華鵝肉攤

高湯反覆淋製的鮮嫩鵝肉切盤

美華鵝肉攤長年是田中地區備受推崇的在地小吃之一，無論平日或用餐時段，總能看到熟門熟路的老顧客前來點餐，店家主打現切鵝肉切盤，處理方式相當講究，切好的鵝肉會反覆淋上高湯，使肉質保持濕潤細嫩，入口鮮甜不乾柴，鵝香自然卻不厚重，是不少饕客念念不忘的關鍵。

圖/ReadyGo

除了鵝肉本身，主食的搭配同樣是美華鵝肉攤的一大特色。乾麵以簡單調味呈現，麵條能完整吸附醬汁，每一口都相當順口；米糕則淋上店家自製肉燥，米飯香 Q、油脂比例恰到好處，整體風味偏向南部口味，樸實卻耐吃。

地址：彰化縣田中鎮中州路一段141號

電話：04-8753299

營業時間：11:00-20:30（週三公休）

田中一口水煎包

迷你尺寸卻人氣爆棚的街頭小點

一口水煎包是田中街頭相當具有辨識度的小吃之一，以小巧份量與穩定口味累積了不少忠實顧客。與一般水煎包相比，店家刻意將尺寸縮小，每顆皆可一口食用，不僅方便入口，也讓人能在不知不覺中多吃幾顆。

圖/ReadyGo

水煎包外皮煎至金黃酥脆，底部帶有恰到好處的焦香感，內餡則以鹹香調味為主，口感紮實卻不顯油膩，由於尺寸精巧，麵皮與餡料比例相對均衡。

地址：彰化縣田中鎮南北街5號

營業時間：05:00-11:00（週一公休）

田中原橋頭臭豆腐

外酥內嫩、在地人下午必排的臭豆腐

田中原橋頭臭豆腐以現點現炸的製作方式聞名，是在地相當具人氣的街頭小吃之一。臭豆腐需稍作等待才能上桌，但也因堅持現炸，外皮才能呈現金黃酥脆的理想狀態。

圖/ReadyGo

每份臭豆腐中間會填入清爽的台式泡菜，再淋上店家特製辣椒醬，風味表現鮮明，特別受到喜愛多層次口感與重香氣料理的饕客青睞。

地址：彰化縣田中鎮中正路193號

電話：04-8754590

營業時間：14:00-19:00（週一週二公休）

豆花王

薑汁湯底搭配綜合配料的暖胃甜點

豆花王是田中不少人心中相當熟悉的甜點選擇，營業時段一到，經常可見附近居民與遊客前來外帶或內用，店家主打豆花系列甜品，口味走穩定耐吃路線。

圖/ReadyGo

綜合豆花是最常被點選的品項，一碗中可同時吃到滑嫩豆花、花生與紅豆，湯底可選擇薑汁，帶有溫潤辛香，甜度控制得宜，特別適合在品嘗完多樣鹹食後作為收尾。

地址：彰化縣田中鎮復興路740號

電話：04-8759983

營業時間：10:00-18:00

彰化一日遊行程規劃

時間建議 行程內容 行程重點 08:00–08:45 一口水煎包 僅於清晨至上午時段販售，迷你尺寸水煎包 08:50–09:40 天橋下炒麵 鍋氣炒麵搭配綜合湯 10:00–10:40 田中火車站周邊散步 小鎮街景慢走 11:30–12:45 美華鵝肉攤 鵝肉切盤＋乾麵或米糕 13:00–14:00 田中窯創意園區 轉換行程節奏 15:00–15:40 原橋頭臭豆腐 現炸外酥內嫩 16:00–16:30 田中森林公園 飯後散步 16:45–17:15 豆花王 薑汁豆花收尾

延伸閱讀 >> 彰化一日遊｜彰化美食景點全攻略～必訪阿三肉圓、木瓜牛乳、爌肉飯，順遊步道看夜景一次排好！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」