彰化竹塘木棉花道火紅盛開中！紅花襯綠田 絕美秘境步道必拍





位於彰化縣竹塘鄉的竹塘木棉花道，每到三月便迎來一年一度的木棉花季。整條步道長約一百公尺，兩側排列著約三十至四十棵高大的木棉樹，當花朵逐漸綻放時，整條花道彷彿被火紅色彩覆蓋。紅色花朵在枝頭綻放，與周圍的田野景觀形成鮮明對比，讓人一眼就能感受到春天的熱烈與活力。





▲圖片來源：江金倫攝影





紅花與綠田交織的田園風景

竹塘木棉花道最迷人的地方，在於「紅花襯綠田」的景觀特色。木棉樹聳立在綠油油的稻田之中，沒有電線桿或建築物干擾視線，整片景色顯得格外純粹。當陽光灑落在紅色花朵上，遠方的稻田與藍天交織出層次分明的畫面，無論是遠景還是近拍，都能捕捉到如同風景畫般的自然美景。





▲圖片來源：江金倫攝影





仲春限定的賞花時刻

今年的竹塘木棉花道目前花況約五成，西側花況較佳，正逐漸邁向最美的盛開時刻。依往年花期推估，最佳觀賞時間預計落在三月中下旬至清明節前後。當花朵大量盛開時，整排木棉樹就像燃起紅色火焰，落花也會在地面鋪成一片紅毯，成為攝影愛好者最喜愛的拍攝場景。





▲圖片來源：江金倫攝影





走進秘境也要守護田野

竹塘木棉花道鄰近農民耕作的私人農地，遊客在拍照時建議行走於專用板橋或既有步道，避免踩踏農作物，共同維護這片田園景觀。此外，木棉花含水量較高，落花被車輛輾壓後容易使路面濕滑，行走或騎車時也需特別留意安全。唯有在尊重環境的前提下，這片火紅花道才能年年盛開，成為春天最動人的風景。





▲圖片來源：江金倫攝影





【竹塘木棉花道】

景點位置：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防69號（或導航至「田頭堤防」）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





