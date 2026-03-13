快訊

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

用AI拿學位？博士論文遭疑虛構文獻 政大國發所：下架並調查

彰化竹塘木棉花道火紅盛開中！紅花襯綠田 絕美秘境步道必拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


位於彰化縣竹塘鄉的竹塘木棉花道，每到三月便迎來一年一度的木棉花季。整條步道長約一百公尺，兩側排列著約三十至四十棵高大的木棉樹，當花朵逐漸綻放時，整條花道彷彿被火紅色彩覆蓋。紅色花朵在枝頭綻放，與周圍的田野景觀形成鮮明對比，讓人一眼就能感受到春天的熱烈與活力。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


紅花與綠田交織的田園風景

竹塘木棉花道最迷人的地方，在於「紅花襯綠田」的景觀特色。木棉樹聳立在綠油油的稻田之中，沒有電線桿或建築物干擾視線，整片景色顯得格外純粹。當陽光灑落在紅色花朵上，遠方的稻田與藍天交織出層次分明的畫面，無論是遠景還是近拍，都能捕捉到如同風景畫般的自然美景。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


仲春限定的賞花時刻

今年的竹塘木棉花道目前花況約五成，西側花況較佳，正逐漸邁向最美的盛開時刻。依往年花期推估，最佳觀賞時間預計落在三月中下旬至清明節前後。當花朵大量盛開時，整排木棉樹就像燃起紅色火焰，落花也會在地面鋪成一片紅毯，成為攝影愛好者最喜愛的拍攝場景。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


走進秘境也要守護田野

竹塘木棉花道鄰近農民耕作的私人農地，遊客在拍照時建議行走於專用板橋或既有步道，避免踩踏農作物，共同維護這片田園景觀。此外，木棉花含水量較高，落花被車輛輾壓後容易使路面濕滑，行走或騎車時也需特別留意安全。唯有在尊重環境的前提下，這片火紅花道才能年年盛開，成為春天最動人的風景。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【竹塘木棉花道】

景點位置：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防69號（或導航至「田頭堤防」）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>火焰般的橘紅盛景！彰化東螺溪木棉花道賞花攻略一次掌握

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

彰化竹塘木棉花道火紅盛開中！紅花襯綠田 絕美秘境步道必拍

在仲春的陽光下，一朵朵木棉花像火焰般點亮彰化竹塘的田野。這條隱身在鄉間的竹塘木棉花道，長度雖僅約百公尺，但整排木棉樹與稻田相互映襯，卻能創造出極具層次的風景。當花朵逐漸盛開，整片田野彷彿被染上一抹溫暖的紅色。

澎湖產地直送！ 草屯最美火鍋「澎漁鍋物」CP值爆表、海鮮澎湃上桌 職人握壽司.哈根達斯.手作蛋糕統統有

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 想要找草屯美食或南投火鍋的朋友看過來！我們超愛的澎漁海味.壽司.鍋物搬新家囉！這次再訪澎漁新店面真的被驚艷到，空間變得更寬敞氣派，日式山水造景裝潢美到不行。這裡主打澎湖產地直送鮮美海味，除了招牌火鍋，還有生魚片、握壽司、炸物等多樣化餐點。手工特調飲品、研磨咖啡，餐後甜點除了手作蛋糕更升級日本哈根達斯冰淇淋，加上專屬停車場整個大加分。澎湃套餐不論是分量、鮮度都讓人喜歡，環境舒適好停車CP值爆表，絕對是草屯聚餐推薦首選！

50元小確幸！鹿港老街假日限定「爆漿滿煎糕」，五種口味都好吃

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 鹿港老街小吃推薦，阿鹿仔古早味滿煎糕位於熱鬧的中山路旁，靠近壹咖啡，遠遠就能看到明亮的黃色招牌以及黃色油紙傘、...

別只知道阿璋、北門口！彰化「最強油泡系肉圓」是這家 只賣「3品項」全點一輪才90元

別只知道阿璋、北門口！彰化這家肉圓也小有名氣，只賣3種品項，樣樣都深得饕客青睞，更有網友評價「這是油泡系的第一名」、...

晚一步就完售！ 台中少見爆餡草莓乳酪大福 「糯一口甜點室」出攤時間看這裡

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 台中的草莓控快集合！繼上次在天津大街大獲好評的「嘉櫻堂」後，糖糖又挖到一間不只搭配紅豆內餡的草莓大福，這間「糯一口甜點室」同樣是神出鬼沒的不固定攤位，他們家不只有經典的紅豆草莓組合，還有台中少見、會爆餡的草莓乳酪大福！想吃可得緊盯出攤時間，晚一步就完售啦！

8000坪「粉紅山丘」超壯觀！南投中寮「粉紫麝香木花毯」夢幻療癒登場

如果春天有形狀，大概就是這座山的模樣。從山腳一路延伸到山頂，粉紫色花海層層堆疊，如雲、如霧、如夢，讓人彷彿走進童話世界。南投中寮粉紅山丘今年再度回歸，新增多個打卡亮點，不只是賞花，更像是一趟被花包圍的療癒旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。