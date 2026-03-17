這家「鍋物名店」主打頂級濕式熟成牛、活體海鮮！獨家「松露牛肝菌湯底」，一醬兩吃超驚豔

來自新北的人氣名店「很秋鍋物」正式插旗台中！主打高品質的頂級濕式熟成牛與現撈活體海鮮，除了精緻個人鍋物與多款特色湯底外，誠意十足的自助吧更是驚艷，從大苑子冰沙、特調飲品到特濃霜淇淋應有盡有，甚至還有暖心的紅豆紫米湯無限供應，讓你在高CP值的享受中，體驗最有質感的火鍋盛宴。

很秋鍋物位置

很秋鍋物坐落於台中西區向上路一段，就在東興路口附近，鄰近台中萬壽棒球場、森林公園、向上市場。顯眼的紅底白字大招牌，搭配俐落的清水模色調外觀，在車水馬龍的路上非常吸睛，路過絕對不會錯過。

很秋鍋物環境

踏進店內，寬敞明亮的用餐空間令人眼前一亮。店內裝潢以沈穩的灰黑色系為主調，結合溫潤的木質餐桌與格柵設計，營造出時髦又不失溫度的工業質感。

除了舒適的沙發座位區，還有適合多人聚餐的大型方桌，每個座位間距都保持得很好，讓客人能自在地享受美食，不用擔心與鄰桌互相干擾。

很秋鍋物自助吧區

點完餐後，絕對不能錯過強大的自助吧無限供應區！不僅有火鍋店少見的大苑子芒果冰沙，還提供各式特調飲品、咖啡機、氣泡水與汽水機，選擇非常多樣化。

甜點控更會尖叫，除了冰淇淋及特濃霜淇淋，旁邊還有一鍋熱騰騰、料多實在的紅豆紫米湯，無論想吃冰還是想暖胃都能一次滿足。

很秋鍋物菜單

很秋滷肉飯 +20元／刀削麵

點鍋物的副食可以選白飯、寬冬粉、王子麵、刀削麵或烏龍麵澤一，另外只需加價20元，就能升級這碗油亮亮的很秋滷肉飯。滷肉切成細長條狀，肥而不膩且帶有濃郁膠質，澆淋在熱騰騰的白飯上，鹹甜滋味讓人忍不住大口扒飯。若想增加飽足感，口感Q彈有勁的刀削麵也是不錯的選擇，麵條吸附湯汁後的紮實口感，絕對是麵食控的首選

雞蛋

如果副食不想吃澱粉類，可以選擇雞蛋，這裡的雞蛋盛裝方式也挺可愛的

很秋麻辣臭豆腐 60元

除了火鍋必吃的肉品海鮮，這道很秋麻辣臭豆腐更是內行饕客必點的招牌！豆腐氣孔中吸附了滿滿的麻辣精華，一口咬下，濃郁的豆香與香辣湯汁在口中瞬間爆開，口感紮實且非常入味。

松露牛肝菌鍋 +100元

這道湯底簡直是火鍋界的法式料理！松露牛肝菌鍋以雪白湯頭為基底，散發著誘人的奶香味，香氣層次豐富且不膩口。 撈起湯頭時，還能看到豐富的牛肝菌點綴其中， 這種將西式濃湯精髓融入個人火鍋的創意，讓每一片涮入的肉片都像沾裹了奢華醬汁，讓人一吃就愛上。

這道湯頭最迷人之處在於它的創意吃法。一開始，雪白純淨的原湯散發著淡淡奶香，口感輕盈順口；當你加入那一匙黝黑發亮的奢華松露醬後，鍋內瞬間瀰漫出強烈而高級的松露香氣。這種「一鍋雙饗」的質感體驗，讓吃火鍋也能擁有一場充滿儀式感的法式味蕾饗宴，另外松露醬也可以沾著肉品享用更增添風味。

南洋叻沙鍋 +80元

除了創意松露鍋，南洋叻沙鍋也是人氣湯底之一！ 橘紅色的湯頭散發著濃郁的椰奶香與多種南洋辛香料的氣息，喝起來鹹香微辣，非常有層次感。

很秋鍋物的菜盤不僅豐富，新鮮度更是看得見，裡頭包含了少見的大葉山藻，以及鮮甜的水果玉米、高麗菜、香菇、金針菇、蕃茄、絲瓜、白蘿蔔、秀珍菇、南瓜、貢丸、蛋餃、豆腐、紅蘿蔔與魚板等多達15種以上的食材。

頂級熟成美牛三寶 1180元

如果是兩人享用又愛吃牛的朋友，糖糖還蠻推薦這個「頂級熟成美牛三寶」的雙人套餐，裡頭包含頂級熟成牛肩胛、很秋熟成雪花牛及特選熟成板腱牛三種肉品，經過濕式熟成處理後的牛肉，肉香味更加濃郁，輕輕在鍋中涮個幾秒，那種入口即化的鮮甜滋味，真的讓人回味無窮。

特選熟成板腱牛，口感軟嫩中帶點微Q彈性，層次分明。

很秋熟成雪花牛，油脂最為豐厚，入口即化的奶香味十足。

頂級熟成牛肩胛，肉質紮實、帶有迷人嚼勁，三款皆採用美國頂級熟成牛肉，肉質水準極高，搭配松露牛肝菌鍋更是奢華美味的頂點

海鮮拼盤 加價498元

想吃得更奢華？只要加價498元就能解鎖這份超誠意的海鮮拼盤！店家嚴選高品質食材，從還在動的活鮑魚到晶瑩剔透的干貝與小卷，加上霸氣十足的雙蝦組合（霸王白蝦、野生海草蝦）以及肉質厚實的鯛魚片與蛤蜊，整盤上桌時的視覺感與份量感直接爆棚，CP值高到令人驚艷。

紅糖Q粑 59元

吃完火鍋，一定要點這份隱藏版甜點「紅糖Q粑」！外皮炸得金黃酥脆，內裡則是極致Q彈，一口咬下，濃郁的黑糖內餡瞬間在嘴裡爆漿開來。甜而不膩的黑糖香氣拿捏得剛剛好，不管是大人還是小孩都會一吃就愛上，絕對是老少咸宜的人氣王。

布丁1號

當月壽星專屬生日禮，經過3小時低溫手工蒸煮，打造出如絲綢般滑順、入口即化的極致口感。濃郁奶香與焦糖香在舌尖交織，上方點綴的華麗金箔更是儀式感十足，每一口都能感受到店家最真摯的生日祝福。

吃完火鍋後別忘了來支特濃霜淇淋！ 口感滑順綿密，入口即化後散發出濃郁的奶香，甜度設定得恰到好處，完全不膩口。

很秋鍋物優惠活動

遊戲門檻： 單筆消費滿1000元即可挑戰「5骰幸運遊戲」一次

終極大獎： 擲出5個6，全桌免單！

這餐不僅滿足了味蕾，很秋鍋物更準備了可愛的伴手禮為體驗劃下句點。結帳後，店家會贈送品牌專屬的質感香片，簡約的標誌設計搭配清新香氣，帶回家掛在車上或衣櫃，讓這份「很秋」的幸福感延續到日常生活中。從澎湃的海陸主餐到誠意滿滿的結帳禮，這種細膩的品牌溫度，真的讓人暖心又驚艷！

很秋鍋物

電話：04-24755222

地址：台中市西區向上路一段465號

時間：11:30~23:30

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」